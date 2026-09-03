Alineaciones Betis - Real Madrid: Alineación posible de Betis y Real Madrid en el partido de LaLiga EA Sports

Pellegrini, sin Dani Ceballos, Abde ni Lo Celso, moverá el once sin realizar una revolución pese a la cercanía del debut en Champions, mientras que Mourinho tiene varias dudas

Tras un cierre de mercado con sensaciones encontradas pese a la vuelta confirmada de Dani Ceballos, el Betis dispone este viernes de la posibilidad de revitalizar la ilusión de la afición con el plato fuerte de la cuarta jornada del campeonato liguero.

Y es que los verdiblancos reciben en La Cartuja a un Real Madrid que cuenta sus tres partidos por victorias con la intención de enterrar la derrota contra el Levante y demostrar que en la planificación ha habido más aciertos que errores.

Dani Ceballos tendrá que esperar

Para ello, Pellegrini ha dejado fuera de la convocatoria a Dani Ceballos, que se perderá el reencuentro con su exequipo al llegar muy justo y "no estar al cien por cien" tras un verano complicado. El 'Ingeniero' tampoco cuenta con Abde, que sufre un proceso vírico y se suma a las consabidas ausencias de los lesionados Giovani Lo Celso, en la recta final de su recuperación, Diego Conde y Aitor Ruibal.

Con estas bajas y el estreno en Champions contra el Lille el próximo martes, se esperan cambios puntuales con respecto al choque contra los granotas, pero no una revolución pese a la contundente derrota en el Ciutat de Valencia.

Cambios puntuales en el once bético

De este modo, Diego Llorente podría entrar por Bartra como única alteración atrás, mientras que en el centro del campo Fornals apunta volver a la titularidad en lugar de Isco para dosificación de cargas, por delante de Bernal y Marc Roca, a priori de nuevo de inicio.

En los costados continuarán Antony y Rodrigo Riquelme ante la inoportuna ausencia de Abde ahora que había vuelto al equipo, mientras que todo indica que Cucho volverá a la titularidad tras la oportunidad de inicio para Parrott ante el Levante.

Aluvión de bajas en el Real Madrid

Por parte madridista, José Mourinho afronta ese choque con un aluvión de bajas, tanto en cuanto pierde a los lesionados Tchouaméni, Endrick, Militao, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Ferland Mendy y Rodrygo Goes, lo que no evitará que vuelva a contar con sus hombres de confianza pese a la cercanía de su debut en la Champions League el miércoles contra el Inter.

Así las cosas, desplegará un once similar al del abultado triunfo contra el Málaga, con dudas entre Konaté y Rüdiger en el eje de la zaga, y entre Dumfries y Trent en la banda derecha. Las sanciones de Arda Güler y Bernardo Silva en la máxima competición internacional los empuja al once inicial de Mou.

Posibles onces y ficha del partido:

Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Pablo Fornals, Rodrigo Riquelme; y Cucho Hernández.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández

Estadio: La Cartuja.

Hora: 21:00