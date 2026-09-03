Sevilla y Betis, pendientes del mercado todavía

La ventana de fichajes ha bajado el telón, pero en Nervión y Heliópolis todavía puede haber novedades. Todavía hay una vía abierta para que Sevilla y Betis incorporen nuevos jugadores

El mercado estival cerró el pasado miércoles a las 00:00 en gran parte de Europa, dejando así la mayoría de plantillas cerradas a expensas de algunas operaciones. En Sevilla, concretamente, la última hora fue caótica en ambos lados de la ciudad. Mientras Pablo García abandonaba la Ciudad Deportiva Luis del Sol entre lágrimas junto a su madre, el Real Betis preparaba los últimos detalles de la contratación de Dani Ceballos y el Sevilla actuaba a contrarreloj para cerrar en los últimos 30 minutos de mercado la incorporación de Youssouf Fofana.

Un final de mercado difícil de olvidar en Sevilla

Sevilla es una ciudad única en todos los aspectos, incluso para cerrar un mercado de fichajes de la forma más inesperada y rocambolesca posible. Ya pasó la temporada pasada con Sofian Amrabat; este año ha ocurrido algo similar con un Fofana que da un salto de calidad a la plantilla del Sevilla FC y un Dani Ceballos, que se anunció pasada la hora límite al ser agente libre, que regresa cargado de ilusión tras nueve años fuera de casa.

Pero claro, aún puede haber más movimientos en estos días en ambos equipos. Y no, no es una utopía. Hay mercados abiertos y agentes libres que podrían firmar un contrato con algún equipo. Y ahí es donde podrían aparecer Sevilla y Betis.

¿Qué puede hacer cada equipo en estos días?

El Sevilla FC tiene dos fichas del primer equipo libres que no han llegado a ocupar ningún canterano ni ninguna incorporación estival. Los dorsales 15 y 25 han quedado libres. Manu Bueno recibió dorsal del primer equipo (14) el último día de mercado tras trasladarle al club su continuidad. Es decir, el Sevilla podría incorporar a dos jugadores a su plantilla siempre que sean agentes libres y, lo más importante, que tenga margen salarial o lo consiga.

Hay aún mercados abiertos en los que el Sevilla FC podría buscarle salida a jugadores que no cuentan para Luis García Plaza, como Cardoso o Marcao. El mercado saudí cierra el día 6 de septiembre, el griego el 15 de septiembre o Turquía mañana día 4 de septiembre. En el país otomano, está habiendo grandes apuestas económicas por grandes futbolistas en los últimos meses y no hace tanto, a principio de mercado, se relacionó a Rubén Vargas, quien estuvo en la rampa de salida no hace mucho, con algunos clubes de la Süperlig. A día de hoy, a priori todo indica que el jugador helvético seguirá en Nervión al menos hasta enero. Sin embargo, si el Sevilla FC llega a generar margen salarial con alguna venta, podría acudir al mercado de agentes libres.

Lo que necesita el Real Betis

Por otro lado, el Real Betis tiene algo más complicado incorporar a alguien estos días, pues no tiene fichas disponibles del primer equipo. El club verdiblanco sigue trabajando en la posible salida de Fidalgo e Iker Losada; este último rechazó ofertas en la recta final de mercado. Pero claro, ¿cómo podría incorporar el Real Betis a un nuevo refuerzo? El Real Betis puede incorporar a un jugador siempre que tenga cupo disponible y siempre que cumpla con la normativa de inscripción de futbolistas fuera de los periodos de inscripción.

Esto significa que no es necesario tener fichas libres antes del cierre de mercado, mientras que sí tenga cupo en el momento de inscribirlo. Por lo que la salida de Iker Losada o Fidalgo liberaría una ficha y permitiría al Real Betis inscribir a un nuevo jugador siempre que tenga margen salarial o lo consiga con dichas ventas. Eso sí, en el caso del conjunto heliopolitano no podría inscribir en Champions, pues el plazo ya ha finalizado.