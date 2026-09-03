Raphinha y el difícil camino hasta la élite: "Cuando creces en una favela, tus amigos se convierten en tu segunda familia"

Raphinha ha repasado su dura infancia en una favela de Porto Alegre y las dificultades que tuvo que superar antes de llegar a la élite. El brasileño recuerda cómo sus amigos le ayudaron cuando no tenía ni para comer o coger el autobús y cómo estuvo a punto de abandonar el fútbol

Mucho antes de convertirse en una de las estrellas del Barcelona, Raphinha tuvo que superar una infancia marcada por las dificultades económicas, los rechazos y la incertidumbre. El brasileño ha repasado en The Players Tribune los momentos que estuvieron a punto de hacerle abandonar el fútbol.

Raphinha ha llegado a la cima del fútbol mundial, pero su camino hasta convertirse en jugador profesional estuvo muy lejos de ser sencillo. El extremo brasileño creció en Restinga, una favela de Porto Alegre, dentro de una familia humilde y rodeado de unos amigos que terminaron siendo fundamentales para que pudiera mantener vivo su sueño. "Cuando creces en un lugar como Restinga, una favela de Porto Alegre, aprendes rápidamente que no puedes vivir solo. Tus amigos se convierten en tu segunda familia", recuerda el futbolista. Una segunda familia que estuvo presente especialmente en los momentos en los que el dinero no alcanzaba.

Sin dinero para comer ni para el autobús

Los desplazamientos para poder jugar los partidos podían convertirse en auténticas aventuras. Restinga estaba alejada del centro de Porto Alegre y Raphinha tenía que salir temprano de casa y regresar muchas veces por la noche. En ocasiones ni siquiera tenía dinero suficiente para comer. "En diversas ocasiones, yo no tenía dinero para comida", explica. Sus amigos compartían entonces sus bocadillos con él para que pudiera aguantar la jornada.

El transporte tampoco estaba garantizado. "Cuando no conseguía pagar el billete de autobús, lloraba mucho, porque el fútbol era mi vida y yo quería jugar". En una de esas situaciones, uno de sus amigos llegó a prestarle la tarjeta de transporte de su madre. Hubo días todavía más complicados. Cuando ninguno tenía dinero para comprar comida, llegaron a pedir ayuda a desconocidos por la calle. "Realmente necesitas estar desesperado para llegar a ese punto, pero teníamos mucha hambre", reconoce. La situación era todavía más dura por la imagen que proyectaban después de jugar. Sudados, sucios y con golpes, algunos transeúntes desconfiaban de ellos. "Pensaban que queríamos robarles", recuerda. Ellos únicamente buscaban algo para comer.

Una familia humilde que nunca dejó de luchar

Raphinha también recuerda que sus padres hicieron todo lo posible para sacar adelante a la familia. "Mis padres trabajaban duro para poner comida en la mesa. Pero no éramos ricos", señala. La vivienda familiar era pequeña y todos compartían espacio: sus padres, su hermano, las mascotas y él. Su madre, además, desempeñó numerosos trabajos a lo largo de los años, desde peluquera y manicurista hasta vendedora, recepcionista o secretaria. Para Raphinha, su madre se convirtió en un ejemplo de perseverancia. "Ella nunca desistió, ¿sabes?", recuerda.

Su carrera tampoco comenzó con el respaldo de los grandes clubes brasileños. Internacional y Grêmio fueron algunos de los equipos que rechazaron al joven Raphinha. Los argumentos se repetían: era demasiado pequeño, demasiado delgado o no tenía suficiente fuerza. Poco antes de cumplir los 19 años, mientras militaba en el sub-20 del Avaí, volvió a encontrarse con un momento límite. Una lesión y la posterior falta de oportunidades hicieron que dejara de entrar en las convocatorias. Llegó incluso a entrenarse solo. Fue entonces cuando llamó a sus padres para comunicarles que quería abandonar el fútbol. "Les dije que quería desistir, que necesitaba volver a casa. Había llegado al límite".

Su padre aceptó que regresara a casa, pero su madre le puso delante una realidad que conocía perfectamente. "Si abandonas tu sueño, vas a tener que conseguir un trabajo normal", le dijo. Raphinha sabía que no había terminado sus estudios porque había apostado desde muy pequeño por llegar al fútbol profesional. Si dejaba de perseguir ese objetivo, tendría que buscar otra salida laboral. La conversación le hizo recordar precisamente el ejemplo de su madre, que había cambiado de empleo en numerosas ocasiones sin renunciar nunca a sus objetivos. "Ella creyó que yo jugaría en algún club después de que pasaran los momentos difíciles", explica. Tras aquella llamada, el brasileño recuperó la perspectiva: "Cuando terminó la llamada, mi visión estaba clara otra vez y pude ver cuál seguía siendo mi gran sueño".

La 'várzea' y una escuela de vida

Antes de llegar al fútbol profesional, Raphinha también se curtió en la várzea, las competiciones de fútbol que se disputan en las comunidades brasileñas. Campos de tierra, porterías sin redes y una atmósfera mucho más hostil que la que encontraría posteriormente en los grandes estadios.

En algunos encuentros llegó incluso a escuchar amenazas antes de saltar al terreno de juego. Una experiencia que, lejos de asustarle, terminó convirtiéndose en parte de su personalidad competitiva. "Si consigues jugar en la várzea, juegas en cualquier lugar", asegura.

Aquellos partidos también cambiaron su manera de entender la presión. Ahora, cuando juega al máximo nivel, el brasileño reconoce que incluso disfruta cuando el ambiente se vuelve hostil. "Cuando estoy jugando, quiero que me abucheen. Necesito la presión y la intimidación. Son mi combustible". De aquella favela de Porto Alegre a los grandes escenarios del fútbol mundial hay un abismo. Raphinha lo recorrió sin olvidar a quienes estuvieron a su lado cuando ni siquiera tenía dinero para coger un autobús o comprar un bocadillo.