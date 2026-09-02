Ni Adeyemi, ni Gabriel Jesus, el 'fichaje' del Barcelona es Raphinha

El brasileño ha asumido el papel de delantero y en las tres primeras jornadas de Liga ya ha marcado cinco goles jugando por el centro

El Barcelona cerró el mercado de fichajes este pasado martes con las salida de Marc Casadó rumbo al Deportivo de A Coruña en calidad de cedido. Pero el gran deseo del Barcelona en este mercado de traspasos fue la llegada de un delantero que cubriese las salidas de Lewandowski y de Ferran Torres. El polaco y el valenciano pusieron rumbo a Chicago Fire de la MLS y al PSG de la Ligue 1 respectivamente.

El gran objetivo del Barcelona para suplir estas importantes bajas era la llegada de un Julián Álvarez que pese a las intentonas culés por sacarlo del Atlético de Madrid, finalmente no se moverá del Metropolitano.

Adeyemi y Gabriel Jesus como alternativa a Julián Álvarez

Sin Julián Álvarez llegando al Barcelona, los de Flick apostaron por las llegadas de Adeyemi (que puede actuar tanto por derecha como en punta) al principio del mercado y por la incorporación de Gabriel Jesus, que tras salir del Arsenal por 10 millones de euros, tratará de ganarse el puesto en la punta de ataque del Barcelona.

Pero en el Spotify Camp Nou no han echado de menos en este arranque de la temporada oficial a un delantero ya que Raphinha ha asumido ese papel con total naturalidad y demostrando que el gol estaba en casa.

Raphinha, el mejor 'fichaje' del Barcelona

Raphinha, ante la 'ausencia' en el Barcelona de un delantero que lleve el gol en la sangre, fue el elegido por Hansi Flick para jugar en el centro del ataque culé en el arranque de temporada de los blaugranas. Raphinha, con Lamine Yamal por la derecha y con Gordon por la izquierda, volvió a demostrar el pasado domingo su gran momento de cara a portería.

Con dos goles ante el Rayo Vallecano, ya son cinco los que el brasileño suma en lo que va de temporada con el Barcelona y una asistencias. Si Raphinha, pese a los fichajes de Gabriel Jesus y Adeyemi, es capaz de seguir en este nivel, estará muy cerca o superará los 31 que marcó en la 2024/25 entre Liga y Champions League.

Raphinha, capitán y fubolista polivalente en el Barcelona

Raphuinha tiene perfectamente interiorizado el papel de capitán en el Barcelona y el brasileño lo asume como tal. En el duelo ante el Elche del pasado 23 de agosto, se vio a Raphinha estar pendiente de sus compañeros. Así, cuando Gavi se retiraba al filo del descanso con ostensibles gestos de dolor, el brasileño le instaba a quedarse para que Hansi Flick no tuviese que gastar una ventana de cambios.

Cuando el encuentro terminó, también se pudo ver a Raphinha animando a un triste Lamine Yamal. El español fue sustituido antes del final del encuentro y las imágenes captadas por las cámaras de televisión reflejaban una tristeza impropia de un jugador que este verano ganó el Mundial con España y que además presenciaba como su equipo ganaba con comodidad a los ilicitanos. En ese mismo encuentro, Raphinha marcó dos goles y repartió una asistencia en lo que fueron sus primeros tantos de la temporada.

El dilema de Hansi Flick en el ataque del Barcelona

Con la llegada de Gabriel Jesus al Barcelona, Hansi Flick tendrá ahora que buscar la manera de encajar las piezas en la parcela ofensiva culé. Parece que Gordon por izquierda, Raphinha por el centro y Lamine Yamal por derecha se entienden a la perfección. Con Gabriel Jesus, sería extraño que Raphinha sea suplente y lo más lógico sería que Gordon tenga que relejarse al banco para que el recién incorporado pueda actuar por el centro.

En esa tesitura, aparece la pregunta sobre si se debe tocar lo que ya funciona para introducir a Gabriel Jesus o dejarlo tal y como está. El propio Raphinha ya dejó claro tiempo atrás que el lo que quiere es jugar en el Barcelona y que no le importa la posición dónde lo haga. La incógnita sobre la decisión de Hansi Flick con la delantera del Barcelona se podría empezar a resolver en el próximo duelo de los culés en Liga. Los blaugranas visitarán Mestalla para medirse a un Valencia que suele darle bastante guerra a los culés. En dicho escenario se podría ver el debut de Gabriel Jesus con la camiseta del Barcelona.