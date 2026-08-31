Dos frentes abiertos para la delantera: el Sevilla negocia por Deivid Washington y Lucas Stassin

Fuentes cercanas a la negociación han reconocido a ESTADIO Deportivo que el joven brasileño del Chelsea, al que compraría el Estrasburgo para cederlo al club de Nervión, es una posibilidad real, mientras que al mismo tiempo se anuncian conversaciones avanzadas con el Saint-Étienne por el ariete belga

Se viven horas frenéticas en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán. Como ya se ha contado, la venta de Rubén Vargas se antoja realmente complicada a estas horas y, por ello, la hoja de ruta de José Ignacio Navarro se ha visto modificada. Si no sale el suizo, no solo no llegaría su relevo, sino que sería difícil firmar a un pivote, pues por delante están los fichajes de un delantero y un extremo que supla la marcha de Oso. Además, habría que firmar a ambos con escasos recursos económicos, al no llegar el esperado ingreso que debía dejar el internacional helvético. Pero, pese a todo, el director deportivo nervionense acelera en este penúltimo día para dejar perfilados los dos refuerzos citados.

Los delanteros que ya se han esfumado: sigue el mismo perfil

Así, para el ataque, el sustituto de Antonio Cordón ha visto como a lo largo del fin de semana se han caído las opciones del danés Conrad Harder, que ha preferido marcharse al Estrasburdo, y del serbio Petar Ratkov, que lo tiene prácticamente hecho con el Levante. Antes también se aparcó la vía del nigeriano George Ilenikhena ante la intransigencia del Al-Ittihad a aceptar una cesión. Pero no es casualidad que todos ellos respondan al perfil de arietes jóvenes que busca minutos lejos de clubes más poderosos, y por esa senda sigue transitando el Sevilla FC este lunes.

El favor del Estrasburgo y el salario de Deivid Washington

Guardado en un cajón el ofrecimiento de Joselu, que no encaja en esa hoja de ruta trazada, en las últimas horas se ha retomado la vía que conduce a Deivid Washington, cuyo nombre ya salió a la palestra hace un par de semanas. Entonces no se pudo avanzar en su incorporación, pero según ha desvelado el diario As, en Nervión han pasado de nuevo a la acción y ya se negocia su cesión por una temporada.

La particularidad de esta compleja operación es que el joven brasileño, de solo 21 años y 187 centímetros de altura, no llegaría desde el Chelsea, que lo adquirió hace tres años para su equipo sub 21 por 16 millones de euros. Sería precisamente el Estrasburgo, que ha 'birlado' a los blanquirrojos a Oso y Harder, el que compraría sus derechos (también por 16 millones) para luego enviarlo a préstamo a Nervión, perteneciendo el club francés al grupo BlueCo que también controla al conjunto inglés, por lo que todo queda en casa.

La llegada del que fuese internacional sub 20 por la 'Canarinha', por tanto, es una posibilidad bastante firme que fuentes cercanas a la negociación han confirmado a ESTADIO Deportivo. Además, desde Francia aseguran a esta redacción que Deivid Washington nunca ha visto con buenos ojos su marcha al cuadro galo. Pero en cambio sí estaría apretando para aterrizar en LaLiga, siendo el escollo a salvar su salario, pues el Estrasburgo pretende que el Sevilla FC lo asume de forma íntegra y en el Sánchez-Pizjuán solo quieren abonar una parte.

Los números de Deivid Washington

Mientras tanto, el ex atacante del Santos, adonde regresó cedido en la segunda mitad de la 24/25, ha estado estos últimos días en su país para asistir al nacimiento de su hijo, aguardando noticias para saber si el conjunto hispalense se convertirá en su soñada rampa de lanzamiento en el fútbol europeo. Y es que, hasta la fecha, pese a arribar a Londres como una de las mayores promesas de Brasil, solo ha disputado tres encuentros con el primer equipo del Chelsea en la 23/24, jugando la pasada campaña apenas 9 encuentros (sin ver portería) con su conjunto sub 21.

Lucas Stassin, otra vía paralela: cesión con opción de compra

De forma paralela, además, el periodista Sacha Tavolieri asegura que el Sevilla FC trabaja en otro frente de forma paralela, indicado que el belga Lucas Stassin, también de 21 años, está cerca de comprometerse con los nervionenses. Se añade en este sentido que las negociaciones con el Saint-Étienne, donde tiene contrato hasta 2028, están muy avanzadas sobre la base de una cesión, que sería como opción de compra, como ha podido saber esta redacción.

En su caso, el internacional absoluto ha participado en dos de los tres encuentros disputados por su equipo esta campaña en la Ligue 2, después de que arribara hace dos veranos a cambio de 10 millones de euros procedente del Westerlo de su país. Desde entonces sus números no han sido malos (12 goles en su primera campaña en la Ligue 1 y 11 en la pasada, ya en la segunda gala), por lo que a priori el ex canterano del Anderlecht se antoja una opción menos experimental, siendo su valor de mercado de 15 millones de euros según Transfermarkt.