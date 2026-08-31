El fichaje más tapado del Sevilla también salta por los aires: negociación rota por Carlos Vicente

Luis García Plaza ansiaba reencontrarse con el mejor argumento ofensivo de su Deportivo Alavés, pero el zaragozano es la estrella y el segundo jugador más valioso del Birmingham City. La operación se ha caído por motivos económicos, mostrando por qué el técnico decía que no era lo mismo vender a Vargas que traspasar a Oso

No es tan sencillo de explicar como que otro club llegue antes, ofrezca más o tenga una mejor capacidad de seducción. Al Sevilla FC se le están escapando muchos nombres por las condiciones tan excepcionales en las que José Ignacio Navarro afronta las numerosas negociaciones -o acercamientos, tanteos u ofrecimientos- que han ido trascendiendo en estas alocadas últimas horas del mercado estival de fichajes. Por pasta, como es evidente, y sobre todo por capacidad de encaje salarial teniendo en cuenta que el club está excedido. Y por eso mismo se ha roto también la que quizás sea la opción que con más celo trabajan en Nervión: la del Carlos Vicente, extremo de 27 años del Birmingham City.

La operación, que se ha mantenido con sigilo durante un largo tiempo dentro de un cierto positivismo cargado de matices, no se basaba en una cesión. Las conversaciones versaban acerca de un traspaso que ha ido encallando en estos últimos días en los que la venta de Rubén Vargas parecía encarrilada pero no ha avanzado como esperaba el Sevilla FC. Según la información que ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, la negociación se ha dado por rota en la mañana de este mismo lunes y el motivo es meramente económico. El Birmingham pagó 8 millones hace sólo siete meses y el maño es una de las estrellas de su plantel.

Luis García Plaza sabía que con la venta de Oso no le da para Carlos Vicente

Esta noticia en exclusiva que ofrece ED sirve también para entender un poco mejor las punzantes palabras de Luis García Plaza cuando cuestionaba el traspaso -totalmente inesperado para él- de Joaquín Martínez 'Oso' y, al margen de la plusvalía de 10 millones de euros, argumentaba que "el margen salarial liberado es tan corto que no da para traer a un sustituto de su nivel". Algo que sí sucede en caso de que se acabe marchando traspasado Rubén Vargas, cuyos emolumentos son notablemente superiores.

Ni que decir tiene que la opinión del entrenador sevillista sobre la posibilidad de fichar a Carlos Vicente era más que positiva; pero sabe que sólo con la salida de Oso no le da. Y además pierde al hispano-argentino, a quien tenía como uno de sus puntales. De hecho, es curioso, pues en una entrevista reciente con el diario ABC, Javier Casquero auguraba esto: "Oso va a tener mucho protagonismo con Luis García, será como su Carlos Vicente del Deportivo Alavés, que le daba mucha profundidad".

"Le gustan los extremos que lleguen mucho a línea de fondo. Luis querrá ver un equipo competitivo al que sea difícil hacerle gol. En esta situación lo importante es no encajar y a partir de esa seguridad el Sevilla generará seguro sus ocasiones", decía el que fuera jugador del Sevilla FC, que conoce muy bien al técnico madrileño porque coincidieron cuando ambos militaban en el Getafe CF. La receptividad que mostró el propio Carlos Vicente para reunirse con su mentor en Nervión, también fue muy positiva desde el primer instante. Sólo por eso accedió el Birmingham a sentarse a negociar por un jugador al que no quiere vender. Y eso también es importante para entender la historia.

Las cifras de la negociación entre Bimingham City y Sevilla FC por el traspaso de Carlos Vicente

Lejos de perder valor, el ex del Deportivo Alavés (17+13 en 87 encuentros como babazorro) ha justificado con creces la inversión convirtiéndose en titular indiscutible y ofreciendo un más que óptimo rendimiento en la gran mayoría de los 23 partidos que acumula ya pese a ser un recién llegado, sumando dos goles y tres asistencias. Con contrato en vigor hasta 2029, a un gran nivel físico y con un valor de mercado estimado en siete millones de euros por Transfermarkt, el segundo más alto de todo el plantel del Bimingham City.

Por todo ello, es lógico deducir que el precio mínimamente aceptable para los ingleses se sitúa por encima de los 10 millones. Ahí, después de mucho trabajo en esta operación, todo ha saltado por los aires. El Sevilla FC ha tocado muchas puertas antes y después de una ruptura que ha dolido. Se ha intentado y no se ha podido. No ha alcanzado. Si la pregunta es la de si se puede reconducir en caso de que se cierre una venta de Vargas, la única respuesta que cabe dar es que ahora mismo está roto pero que de aquí a las 23:59 de mañana martes puede pasar absolutamente de todo.