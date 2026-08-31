Barcelona - Rayo Vallecano, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo el duelo entre azulgranas y rayistas con el conjunto de Flick buscando mantener su pleno de victorias y el cuadro madrileño tratando de estrenar su casillero de triunfos en el campeonato

¡Muy buenas tardes! Ya estamos en el Camp Nou preparados para cerrar esta tercera jornada con un Barça-Rayo que promete emociones fuertes. Los de Flick están en 'modo apisonadora' y esta noche tienen un partido propicio para en casa seguir contando sus choques por victorias.

Todo preparado en el coliseo azulgrana para esta noche de lunes veraniega. Se acaban las vacaciones de muchos y el Barça ha calentado bien los motores para empezar el curso escolar con un pleno de puntos.

Hansi Flick ha convocado a los mismos 22 jugadores que entraron en la nómina del último partido de LaLiga ante el Athletic Club.

Flick continúa sin poder contar con Gavi , que sufrió un golpe en la rodilla derecha ante el Elche, ni con Frenkie de Jong y Roony Bardghji , ambos también lesionados.

Además, el portero Dominik Livakovic , incorporado la pasada semana, no ha entrado en la convocatoria al no estar todavía inscrito en LaLiga .

Marc Casadó, que no entra en los planes de Flick y está resolviendo su futuro antes del cierre del mercado, tampoco figura entre los citados para disputar el encuentro.

Esta es la lista de convocados del Barcelona para medirse al conjunto madrileño: Joan Garcia, Szczesny y Eder Aller (porteros); Cancelo, Balde, Cubarsí, Espart, Christensen, Gerard Martín, Kounde y Eric Garcia (defensas); Fermín López, Pedri, Rodrigo Hernández, Olmo, Bernal y Brian Fariñas (centrocampistas); Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim (delanteros).

El Barça ha empezado el curso como un tiro con siete goles en dos partidos.

Falta todavía mucho campeonato, pero el Barça de Hansi Flick 3.0 ha demostrado en los primeros 180 minutos de la temporada, ante el Elche (0-5) y el Athletic Club (2-0) , que está en disposición de dar un paso más en su evolución futbolística.

Con Gabriel Jesús en la grada presenciando el partido a expensas de firmar mañana su contrato como azulgrana, Flick ha convencido a Raphinha a ocupar el puesto vacante desde el adiós este verano del polaco Robert Lewandowski y Ferran Torres, los dos puntas del equipo azulgrana en las últimas temporadas.

El rendimiento del futbolista de Porto Alegre como delantero centro ha superado las expectativas de muchos. Firmó un doblete en Elche y marcó el tanto con el que el Barcelona abrió la victoria ante el Athletic.

Al olfato goleador de Raphinha se ha sumado el hambre de Fermín López, otro de los futbolistas que puede ocupar la punta de ataque y que ha anotado los mismos goles que el brasileño en las dos primeras jornadas.

Ambos futbolistas apuntan a mantener un puesto en el once inicial, al igual que Xavi Espart en el carril izquierdo, una de las sorpresas de la pretemporada, el central Gerard Martín y Eric Garcia, tres garantías atrás junto con Pau Cubarsí.

En la medular, Pedri, faro del equipo en los dos primeros encuentros, parece tener un puesto asegurado, algo que no está claro en el caso del mediocentro Rodrigo Hernández, que ante el Athletic jugó sus primeros minutos a un buen nivel.

nfrente está el Rayo Vallecano, que llega a la cita con solo un punto en las dos primeras jornadas y con un clima enrarecido a nivel social por todo lo que se está viviendo con el Estadio de Vallecas, en el que no pueden jugar al haberle sido revocada la concesión por parte de la Comunidad de Madrid, y el enfrentamiento que hay entre afición y directiva.

Para este partido, Beñat San José cuenta con dos bajas importantes, ambas por lesión. Una la del portero argentino Augusto Batalla, al que sustituirá Dani Cárdenas, y otra la del extremo Isi Palazón, al que podría suplir Álvaro García.

El resto podría ser el mismo equipo que salió de inicio la pasada jornada frente al Alavés, en un duelo en el que el Rayo demostró poca pegada y cierta fragilidad defensiva, algo que preocupa a la dirección deportiva, que busca en este tramo final del mercado de invierno un refuerzo para la zaga.

El balance de resultados en Primera entre el Barcelona y el Rayo Vallecano en el Camp Nou es claramente favorable al conjunto azulgrana, que ha ganado en 18 de los 23 enfrentamientos, con solo dos victorias del conjunto madrileño, la última el 24 de abril de 2022.

Flick: "Estoy contento con la plantilla que tenemos. Deco está trabajando para ver si podemos fortalecer el equipo, pero no tenemos ninguna presión. Hasta ahora, Deco ha hecho un trabajo fantástico. Para mí, lo más importante es ver la calidad que tenemos en los entrenamientos".

Sin preguntas sobre el deseado Julián Alvarez en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Flick insistió en que el interés colectivo está por encima de cualquier situación individual. "El equipo es la prioridad número uno, ni yo ni ningún jugador", subrayó.

Flick: "En una temporada pueden ocurrir muchas cosas. Hoy por hoy, todo el mundo está en forma. Es un buen momento, pero al final todo tiene que ver con cómo jugamos como equipo".

Flick: "No se trata de jugadores, sino de estar bien conectados, tener un buen ambiente y espíritu de equipo. Estamos trabajando día a día para que sea así. El ambiente que se respira es muy bueno, es importante para alcanzar nuestros objetivos".

Preguntado por la utilización de Raphinha como delantero centro , Flick analizó el rendimiento del brasileño en esa posición y destacó especialmente su capacidad para "iniciar la presión" sobre la salida rival, aunque recordó que dispone de otras alternativas para ocupar esa demarcación. "Tenemos otros jugadores, Fermín, por ejemplo, él también puede jugar ahí" , recordó.

Flick explicó también que jóvenes como el delantero egipcio Hamza Abdelkarim y el centrocampista Brian Fariñas "tendrán oportunidades" a lo largo de la temporada, "pese a la competencia existente", y explicó el estado de Rodri, que superó "unos problemas físicos" que arrastraba en los últimos días, aunque no confirmó su titularidad.

Flick analizó el momento de Lamine Yamal y las imágenes en las que se ha visto al joven delantero con una actitud aparentemente más seria. El técnico alemán restó importancia a la cuestión y puso el foco en su evolución deportiva después de un verano marcado por la disputa del Mundial tras recuperarse de una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. "Siempre es bueno que los jugadores sonrían. El primer partido quizá no fue el mejor, pero ya lo he dicho: genera oportunidades. Contra el Athletic ya jugó 90 minutos y eso es una magnífica noticia. No lo habéis podido ver, pero hoy ha hecho un gran entrenamiento. Va por el buen camino. Hay que apoyarle y yo voy a hacerlo".

Entran Jules Koundé, Andreas Christensen y Dani Olmo y salen Eric Garcia, Gerard Martín y Fermín López, pese a sus tres goles en dos jornadas.

En el banquillo se quedan los porteros Wojciech Szczesny y Eder Aller; los defensas Eric Garcia , Gerard Martín , Joao Cancelo y Alejandro Balde; los centrocampistas Rodri Hernández, Fermín López y Brian Fariñas; y los delanteros Karim Adeyemi y Hamza Abdelkarim.

Dani Olmo parte de inicio como mediapunta en detrimento de Fermín López. El capitán Raphinha repite como el '9' azulgrana.

En el once visitante, la principal novedad es la del centrocampista Gnangoro Bouaré , quien ha llegado en este mercado estival procedente del Real Betis y que tendrá su estreno con el cuadro vallecano en el Spotify Camp Nou.

Asimismo, Iván Balliu ocupará el lateral derecho en lugar de Andrei Ratiu, cuyo futuro en el Rayo no está garantizado, Pathé Ciss actuará como central y regresa Álvaro García a la titularidad para ocupar la banda izquierda.

El Barcelona afronta ante el Rayo Vallecano su tercer compromiso liguero con el objetivo de prolongar su excelente arranque. El conjunto de Hansi Flick ha ganado sus dos primeros partidos, mientras que el cuadro madrileño todavía busca su primera victoria del curso en un escenario especialmente complicado.

Un Barça que sigue creciendo

El Barcelona ha arrancado la temporada con muy buenas sensaciones después de golear al Elche (0-5) y superar al Athletic Club (2-0). El equipo azulgrana quiere dar continuidad a esa evolución ante un Rayo que todavía no sabe lo que es ganar este curso y que llega con solo un punto en su casillero.

Flick ha encontrado una solución para una de las grandes incógnitas del verano. Con el fichaje atado de Gabriel Jesús después de que el Atlético de Madrid cerrara la puerta a la salida de Julián Álvarez, el técnico ha apostado por Raphinha como referencia ofensiva en este arranque liguero.

La fórmula está funcionando. El brasileño marcó dos goles en Elche y volvió a ver puerta ante el Athletic, mientras que Fermín López también suma tres tantos en este inicio y se presenta como otra alternativa para ocupar esa posición.

Raphinha, el hombre de moda

Raphinha se ha adaptado con rapidez a su nueva posición y apunta nuevamente al once inicial. También podrían repetir protagonismo Xavi Espart en el lateral izquierdo, una de las grandes sorpresas de la pretemporada, Gerard Martín y Eric Garcia, que han ofrecido garantías en este comienzo.

En el centro del campo, Pedri continúa siendo una pieza fundamental después de ejercer como principal referencia en los dos primeros encuentros. Rodri, que debutó ante el Athletic con sus primeros minutos como azulgrana, también dejó buenas sensaciones, aunque todavía no tiene asegurado un puesto en el once.

Gavi, Frenkie de Jong y Roony Bardghji continúan siendo las bajas por lesión del primer equipo.

Un Rayo con problemas

El Rayo Vallecano afronta la visita al Barcelona con un solo punto y todavía sin conocer la victoria. El equipo de Beñat San José, además, atraviesa una situación complicada fuera del terreno de juego por el conflicto relacionado con el Estadio de Vallecas, cuya concesión fue revocada por la Comunidad de Madrid.

En el apartado deportivo, el técnico no podrá contar con Augusto Batalla ni Isi Palazón, ambos lesionados. Dani Cárdenas ocupará previsiblemente la portería, mientras que Álvaro García podría entrar en lugar de Isi.

El resto del equipo apunta a ser muy similar al que empató la pasada jornada ante el Alavés. Aquel encuentro volvió a evidenciar algunos problemas ofensivos y ciertas dudas defensivas que el club pretende solucionar reforzando la zaga en este tramo final del mercado.

Un escenario históricamente complicado para el Rayo

Los antecedentes tampoco invitan al optimismo al conjunto madrileño. El Barcelona domina claramente los enfrentamientos ligueros ante el Rayo en su estadio, con 18 victorias en los 23 partidos disputados. El equipo vallecano solo ha conseguido ganar dos veces, la última de ellas el 24 de abril de 2022.

El conjunto azulgrana quiere evitar cualquier sorpresa y mantener el pleno de triunfos en este arranque, mientras que el Rayo busca dar la campanada y sumar su primera victoria de la temporada en uno de los campos más exigentes de LaLiga.