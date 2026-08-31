De Gabriel Jesús a Mikael Baza: los movimientos del Barcelona en la recta final de mercado

La llegada del delantero brasileño a la Ciudad Condal está prevista para este mismo lunes, mientras el club hace una apuesta de futuro por un central alemán de tan sólo 16 años

El FC Barcelona, como la mayoría de los equipos, aprieta en las horas finales del mercado de verano para la llegada de refuerzos. Después de quedar descartada en esta ventana la vía de Julián Álvarez, la apuesta azulgrana para la delantera es Gabriel Jesús, que este mismo lunes tiene previsto llegar a la Ciudad Condal. No es el único movimiento de la entidad, que también trabaja de cara al futuro e incorporará a Mikael Baza, un joven central de 16 años que unirá a su cantera con proyección de futuro.

El fichaje de Gabriel Jesús irrumpía en la actualidad este domingo, cuando finalmente el Barcelona se decantaba por el brasileño de 29 años que otros mercados fuera vinculada al club azulgrana. Ahora se pondrá a las órdenes de Hansi Flick a cambio de los 10 millones de euros más bonus que pagará el Barcelona al Arsenal por un futbolista que entraba en su último año de contrato. Será el rol de delantero puro para un equipo que perdió primero a Robert Lewandowski y luego a Ferrán Torres.

Gabriel Jesús, llegada a Barcelona este lunes y Julián Álvarez volverá a ser objetivo en el futuro

Está previsto que Gabriel Jesús llegue este lunes a Barcelona para pasar el reconocimiento médico, para posteriormente estampar su firma definitiva e incluso ser presentado ante los medios de comunicación este martes. Hay que recordar que la ventana del mercado de fichajes incluye el propio martes 1 como día hábil para hacer movimientos. Existía premura para encontrar al 'nueve' aunque si no hay inconveniente será anunciado en las próximas horas Gabriel Jesús como nuevo delantero del Barcelona.

No era ningún secreto durante todo el verano que el deseado era Julián Álvarez. La negativa firme del Atlético de Madrid hizo que no pudiera darse el traspaso, aunque en el Barcelona no se olvidan de La Araña. La intención del club es intentar su incorporación en venideros mercados por un futbolista muy del gusto de Flick y que consideran que encaja a la perfección en la idea de juego azulgrana. De hecho se entiende que la de Gabriel Jesús, que firmará por dos años con opción a un tercero, es una apuesta de bajo coste en el club en comparación, por ejemplo, con los 100 millones de euros como oferta por La Araña.

Mikael Baza, una apuesta de futuro para el centro de la defensa

También con la mirada puesta en el futuro, aunque en otro escenario muy distinto, aparece el nombre de Mikael Baza. Se trata de un joven alemán de 16 años, que llega avalado por Hansi Flick y que supone una clara apuesta de futuro. De 1,93 metros, este central zurdo pertenece al filial del Hamburgo y, en principio, aterrizará en Barcelona para enrolarse en el segundo equipo, aunque existen muchas esperanzas depositadas en lo que pueda ofrecer este jugador en un plazo no muy lejano. Firmará por tres años.

Además, habrá que estar atentos a otros posibles movimientos en el Barcelona, que también pendiente alguna salida como la de Marc Casadó. Un cierre de mercado con gran parte de los deberes hechos, pero en el que Deco sigue trabajando.