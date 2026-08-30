El Sevilla se la tenía guardada a los árbitros: "Que saquen ahora otro vídeo diciendo que nos perjudicaron contra el Atlético"

Mientras los analistas arbitrales no se ponen de acuerdo sobre si Alberola Rojas debió señalar pena máxima o no, Luis García Plaza recuerda al CTA su último vídeo en 'Tiempo de Juego' y Kike Salas describe como "clarísimo" el contacto de Morten Hjulmand en su pierna

El Sevilla FC se la tenía guardada al Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y no ha tardado en cobrársela. En el programa 'Tiempo de Juego', en el que cada semana los colegiados analizan las acciones polémicas de la jornada en curso en LaLiga EA Sports, el colectivo admitió un "error claro y manifiesto" en la roja directa a Yuri Berchiche por una falta sobre Miguel Sierra con 0-0 en el marcador de un partido que terminó 1-3 para los nervionenses.

Sólo una semana después, el equipo de Luis García Plaza se ha quejado de un "clarísimo" penalti sobre Kike Salas que no fue señalado en la derrota ante el Atlético de Madrid y el técnico ha aprovechado para ajustar cuentas. No tan vehementes, pero también muy contundentes en sus opiniones han sido los protagonistas de ambas acciones.

Los analistas arbitrales no se ponen de acuerdo: "El VAR hizo bien en no intervenir"; "Es penalti", "Eso ahora se pita"...

"¿Debió intervenir el VAR en la acción entre Kike Salas y Hjulmand? No. El sevillista llega antes al balón y, tras ello, el danés le golpea sin gran intensidad. Acción en la que prevalece la decisión del árbitro sobre el césped al no tratarse de un error claro", asegura la cuenta @ArchivoVAR, obviando que el manchego Javier Alberola Rojas admitió a Kike Salas que no había visto nada y esperaba instrucciones de su compañero Javier Iglesias Villanueva.

Tampoco lo ve punible @MrAsubio: "Hjulmand va a despejar balón y lo que acaba impactando es el talón de Salas pero a baja intensidad al percatarse de la llegada de Kike que no puede seguir jugando esférico. Si viéramos despeje claro, como vemos muchos, del defensa al delantero en vez de al balón pateándolo con fuerza = penal sin duda. Pero aquí dicha fuerza no la hay. Yo veo más roce bota-talón que impacto de lleno".

En cambio, opina todo lo contrario el colegiado Pável Fernández -colaborador varios medios de comunicación-. "Minuto 83. El Sevilla FC reclama penalti. Morten Hjulmand intenta despejar el balón y, en su lugar, remata el pie de Kike Salas. Es penalti", ha asegurado con total rotundidad.

En un punto intermedio, aunque tendente a que debió señalarse pena máxima, se ha expresado el especialista Pedro Martín en la Cadena Cope: "Es un penalti muy parecido al que le pitaron el año pasado a favor del Sevilla contra el Atlético de Madrid. Yo no pitaría nunca esos penaltis, pero he visto pitados en los últimos años un montón como éste. Estoy encantado con que no lo piten, pero según se pita ahora es penalti".

Luis García Plaza pide al CTA que saque otro vídeo reconociendo su error en contra del Sevilla

"La segunda parte ha sido la de un equipo que tiene alma, corazón, que quiere levantar la situación, que le duele un resultado difícil. Nos ponemos 1-3 y hay un penalti muy claro que no nos pitan". "Es claro. El otro día dicen que se equivocan a favor nuestro, pues hoy se han querido equivocar en contra. No hay que montar un número ni cuando se equivocan ni cuando favorecen".

"Si el otro día (el CTA) sacó un vídeo diciendo que fue un favor nuestro, espero que ahora saquen también en vídeo que se han equivocado en contra. En una temporada hay estos vaivenes. Nos pudimos haber puesto 2-3 con ese penalti y, a lo mejor, el partido era diferente", se quejaba en Movistar+ sin esconder la mala primera mitad de los suyos.

Aún más rotundo se expresó el técnico del Sevilla FC en la rueda de prensa posterior: "No, posible no, posible no. Di que es penalti, por favor. Es que no sé... Como han montado la que han montado con la roja del otro día, hoy es penalti. Espero que salga en el vídeo de los árbitros que es penalti. No, es que has dicho posible... Mojaros: "Es penalti. Joder, es que no digáis que es posible penalti. ¡Es penalti! Igual que el otro día dijeron los del Athletic, con todo el respeto además, que no era roja. Pues esto es penalti", insistió García Plaza sobre la patada de Hjulmand sobre Kike Salas.

Kike Salas está convencido de que Alberola Rojas rectificará cuando vea la repetición...

Uno de los futbolistas que compareció en los pasillos del Sánchez-Pizjuán para atender a los medios fue Kike Salas; precisamente, el receptor de esa patada involuntaria pero muy evidente que el jugador del Atlético de Madrid Morten Hjulmand le propinó en su intento de despeje sin percatarse de que el jugador sevillista llegaba rápido por detrás. El '4' blanquirrojo lo tiene tan claro que incluso augura que el árbitro cambiará de opinión cuando lo vea repetido. De hecho, remarca que Alberola Roja le reconoció que no lo había visto pero que, desde el VAR, Iglesias Villanueva no lo veía suficiente como para señalar pena máxima.

"Yo noto claro que él me golpea por detrás, el árbitro me dice que no es suficiente; pero él no lo ha visto y yo no comparto esa opinión (del VAR) porque lo noto clarísimo. No sé si se habrá visto igual por la tele, pero creo que lo verán ahora y cambiarán de opinión". "No podemos hacer nada con ese tipo de decisiones y toca seguir. No nos queda otra; aunque creo que con ese penalti nos podíamos meter en el partido porque quedaban 10 minutos y el equipo se estaba empujando", protestó el de Morón.

... Y Miguel Sierra no entiende por qué el árbitro no fue al monitor a revisar la jugada polémica

"Creo que puede ir a verla sin ningún tipo de problema, porque Kike dice que le da y yo me lo creo. La verdad, no han tardado ni un minuto en revisarlo, pero bueno...", ha opinado el extremo canterano, feliz autor del golazo con el que el Sevilla FC se metió en el partido después del 0-3 con el que se fue al descanso. El sentir del vestuario apunta a que, transformando ese penalti (2-3), el final del partido habría cambiado de manera radical.