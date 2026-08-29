Levante - Betis, en directo el partido de LALIGA EA Sports en vivo online

El Ciutat de Valencia acoge este sábado el duelo de la tercera jornada con dos equipos con pretensiones muy diferentes para la temporada: los granotas buscan la permanencia, los verdiblancos quieren repetir nuevamente clasificación en Europa

¡Buenas tardes y bienvenidos! Arrancamos aquí el directo para contarles con todos los detalles lo que sucede en este partido entre la UD Levante y el Real Betis, correspondiente a la jornada 3 que se celebra en el Ciutat de Valenica.

La jornada de este sábado no sólo deja para el Betis el partido, también ha conocido las fechas y horarios concretos de sus ocho partidos de la fase de liga de la Champions

Segunda vez en Valencia para el Betis en cuatro días. Tras jugar y ganar en Mestalla el pasado martes, los de Manuel Pellegrini vuelven a tierras valencianas, ahora al Ciutat de Valencia.

No sólo el primer equipo del Betis sabe sus rivales en la Champions. También el equipo juvenil los conoce ya en la Youth League. Curiosamente al ser Arsenal y Bayer de Múnich, los últimos para el primer equipo, no jugarán ante el equipo de cantera del Betis.

Luis Castro responde a las críticas: "El único partido que no hemos estado a la altura ha sido el primero"

Luis Castro, entrenador del Levante, se ha referido al arranque de temporada de su equipo en la previa: "El único partido que no hemos estado a la altura ha sido el primero" Luis Castro responde a las críticas: "El único partido que no hemos estado a la altura ha sido el primero"

Son siete por tanto los cambios del Betis respecto al equipo que jugó en Mestalla. Además de Isco y Parrott, Pellegrini introduce en el mediocampo a Marc Roca y cambia por completo la defensa para que jueguen Bellerín, Bartra, Natan y Fran García.

El Levante UD y el Real Betis se ven las caras este sábado en el Ciutat de Valencia en el partido correspondiente a la tercera jornada de LALIGA EA Sports (17.00 horas). Dos equipos que buscan objetivos muy distintos, los locales la permanencia y los visitantes sumar otro año en Europa, pero que necesitan igualmente los tres puntos para cada uno de sus planes. Duelo de dos equipos, además, que se vieron las caras no hace demasiado en el último partido de la pasada temporada en el que los granotas consiguieron la permanencia.

La temporada todavía está incipiente y con el mercado abierto, con lo que supone de posibles cambios para la distintas plantillas. Sin embargo ya aparecen algunas dinámicas, como por ejemplo, la que vienen marcando el Levante y el Betis en sus dos primeros partidos. Los valencianos aún no conocen la victoria, mientras que los de Manuel Pellegrini cuentan sus partidos por triunfos. Ahora miden sus fuerzas en este tercer encuentro para granotas y verdiblancos en la tercera jornada.

Primer partido del Levante en el Ciutat de Valencia que aún no ha ganado este curso

El cuadro local pretende alcanzar su primera victoria de la temporada ante un equipo del nivel del Betis, equipo de Champions League esta temporada. Tras caer en la primera jornada con contundencia ante el Espanyol en el RCD Stadium (3-0) y empatar en su visita a El Sadar el pasado lunes contra Osasuna (0-0), el Levante quiere mejorar ese 1 de 6 y hacerlo, además, con un triunfo que eleve la moral del equipo ya lo haría ante un rival de la entidad como el cuadro heliopolitano.

Por los caprichos del calendario, además, se trata del primer partido del Levante en su estadio, tras dos salidas. El reencuentro con su afición después de que la temporada pasada sellara la permanencia en la última jornada en La Cartuja pese a perder.

El Betis ha vencido en sus dos primeros partidos con sensaciones positivas

El Real Betis, por su parte, llega tras vencer de manera consecutiva a la Real Sociedad en La Cartuja (1-0) y al Valencia en Mestalla (0-1). Seis puntos de seis posibles y la portería a cero para los verdiblancos que esta temporada jugarán la Champions League y afrontan un curso tan ilusionante como exigente. Apenas cuatro días después de jugar en tierras valencianas, los de Manuel Pellegrini repiten visita ahora a un estadio en el que también jugaron a inicios de la campaña anterior y cuyo resultado final fue de empate (2-2).

El cuadro bético, mientras en paralelo ultima la configuración definitiva de la plantilla, quiere confirmar las sensaciones y resultados obtenidos en sus dos primeros compromisos ligueros. El del Levante, además, es un compromiso que llega antes de que el calendario se empine, ya que el siguiente rival será el Real Madrid, antesala del estreno en la Champions League 21 años después. De ahí que el Betis quiere colocar un 9 de 9 puntos posibles en su casillero y para ello pretenda vencer al Levante en su estadio.