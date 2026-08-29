Iñigo Pérez y el arranque del Villarreal: "Estoy tranquilo con el proceso, pero no con los resultados"

El entrenador del equipo castellonense analiza la derrota de su equipo en Mendizorroza ante el Alavés y el hecho de que los castellonenses no conozcan el triunfo en sus tres primeros partidos de la temporada

Iñigo Pérez, entrenador del Villarreal desde esta temporada, ha valorado lo sucedido en el choque en el que su equipo ha caído derrotado contra el Alavés en Mendizorroza. Son ya tres partidos en la temporada y aún no ha ganado. "Hemos tenido muchas ocasiones y no hemos acertado. La vista deber ir en aquello que nos está penalizando en los tres partidos", ha señalado. "Estoy tranquilo con el proceso porque estoy contento con los jugadores y con su actitud, pero no con los resultados", ha agregado.

El navarro, en palabras a Dazn a la conclusión del encuentro, ha profundizado en su análisis. "Hemos empezado muy bien. Hemos ido enamorándonos de nosotros mismos y cuando quieres defender tras pérdida te has quedado lento por esa pausa por creer que estabas jugando muy bien. En la segunda parte hubo descontrol pero era el escenario que debíamos provocar. Contra una defensa tan bien estructurada buscas romper, salirte del orden. Los cambios tan agresivos vienen por ahí. Provocan cierto desorden para que defiendan. Pero acumular tantos jugadores arriba era lo que buscábamos", ha dicho.

Iñigo Pérez y el arranque de la temporada del Villarreal

El entrenador del Villarreal ha echado la mirada al recorrido que lleva su equipo. "Cualquier derrota siempre es dolorosa. Veníamos en una línea ascendente con conceptos e ideas que iban calando. Hemos tenido muchas ocasiones y no hemos acertado", ha dicho Iñigo Pérez que ha continuado: " La vista deber ir en aquello que nos está penalizando en los tres partidos".

También fue cuestionado Iñigo Pérez sobre el equipo tiene cierta ansiedad por no llegar las victorias. "Estoy tranquilo con el proceso porque estoy contento con los jugadores y con su actitud, pero no con los resultados. El fútbol es fútbol y tengo la máxima responsabilidad con el club, pero no le temo", ha dicho el entrenador del Villarreal que ha añadido: "Pensar en ganar y que el siguiente es el que va a tocar no significa que vaya a ocurrir. Hay que mejorar y consecuencia de esto llegará la victoria. Saltarnos el paso previo a la victoria sería equivocarnos".

Gerard Moreno ya piensa en el futuro y en buscar la primera victoria con el Villarreal

También tras el partido ha hablado por parte del Villarreal Gerard Moreno que se ha referido a la derrota contra el Alavés. "Nos penalizaron fuerte con el gol. Estábamos dominando, hemos tenido ocasiones y no las hemos hecho. Nos vamos fastidiados porque queríamos ganar. Pensar ahora que tenemos dos partidos seguidos en casa y hay que hacerse fuertes ahí", ha comentado.

El delantero, esta vez titular en Mendizorroza, ha querido pensar en el futuro tras su análisis: "El equipo ha empezado bien el partido. Teniendo balón, buscando portería... ese gol, como digo, nos penalizó a nivel mental. A buscar soluciones. Hay que hacerse muy fuerte ahora en casa. No queda otra que seguir. Tocará mejorar y analizar el partido. Pensando ya en la semana que viene. Hay que intentar ya ganar. Son tres partidos, no vamos a hacer un drama pero hay que empezar a sumar de tres".