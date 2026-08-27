Fernando Roig se 'acuerda' de Marcelino: "Tenemos que aprender de los errores"

El presidente del Villarreal analizó los rivales de los castellonenses en la fase liga de la Champions League después del sorteo celebrado este jueves

El Villarreal conoció este jueves los rivales a los que empezará a medirse a partir del próximo 8 de septiembre en la fase liga de la Champions League. El Villarreal tiene ganas de que la pelota empiece a rodar en la Champions League, más si cabe si los groguets recuerdan el nefasto papel que realizaron el pasado curso. A las órdenes de Marcelino García Toral, el submarino sumó un empate y siete derrotas que le llevaron a una clara eliminación.

Este jueves, el cuadro de La Cerámica empezó una nueva carrera con el objetivo de meterse en octavos de final, ya sea como uno de los mejores ocho o jugando un play off previo al clasificarse entre el noveno y el vigésimo cuarto. Fernando Roig, que tiene el honor de ser el presidente de más edad de todos los de la Champions League, analizó en los micrófonos de Movistar los rivales del Villarreal al tiempo que apostó por aprender de lo sucedido el pasado curso.

Los rivales del Villarreal en la fase liga de la Champions League

El Villarreal de Iñigo Pérez empezará su periplo en la fase liga de la Champions League recibiendo en La Cerámica al vigente campeón, el PSG de Luis Enrique. Luego viajará a Inglaterra para medirse al Liverpool y en un segundo duelo consecutivo con acento británico, recibirá al Manchester United. Viajará el submarino a Dortmund para medirse al Borussia y luego recibirá al Nápoles en casa. Podría complicarse la salida al infierno turco del Fenerbahce y teóricamente será superior al Sabah de Azerbaiyán. Cerrará la fase liga de Champions League el Villarreal ante el Slavia de Praga.

Fernando Roig no escondió que al tratarse de la Champions League, el nivel de los equipos era alto: "Me ha gustado, muy buenos equipos nos han tocado; lógicamente, es la Champions". El presidente del Villarreal también reconoció que es importante para el equipo el hecho de recordar los errores del pasado curso con Marcelino en Champions League y tratar de hacer un buen papel en Europa: "Tenemos que aprender del año pasado; hicimos mala temporada de Champions, solo sumamos un punto, pero tenemos que mejorar, aprender de los errores y no cometerlos para hacer una buena Champions".

El calendario del Villarreal antes del estreno en Champions League

El Villarreal de Iñigo Pérez, que aún no conoce exactamente cuándo será su estreno en Champions League, tiene por delante dos encuentros de Liga antes de recibir al PSG en el mes de septiembre. El primero será este próximo viernes ante el Alavés en Mendizorroza. En La Cerámica será el segundo de los dos partidos antes del estreno en Europa y los groguets se medirán al Deportivo de A Coruña.