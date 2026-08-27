Oficial: el Villarreal cierra el mercado con la cesión de Kambwala al Como

El conjunto italiano asume la ficha del central y la amortización de su fichaje, además de incluir una opción de compra no obligatoria de unos 10 millones de euros

El Villarreal ya tiene cerrado su mercado de fichajes estival. El club amarillo hizo oficial la cesión de Willy Kambwala al Como para la temporada 2026/2027, una operación que incluye una opción de compra no obligatoria cercana a los 10 millones de euros. El conjunto italiano asumirá además la ficha íntegra del central y abonará al Villarreal una cantidad destinada a cubrir la amortización de su fichaje.

La salida del defensa franco-congoleño, de 22 años, pone el punto final a un mercado en el que el conjunto castellonense ha realizado más movimientos de salida que de entrada. Kambwala abandona La Cerámica en busca de los minutos que no tenía garantizados a las órdenes de Iñigo Pérez.

El Como asume la ficha y la amortización

La operación permite al Villarreal liberar el coste de Kambwala durante esta temporada. El Como se hace cargo de la totalidad de su ficha y, además, paga al club amarillo una cantidad que cubre aproximadamente el millón de euros correspondiente a la amortización anual del fichaje del central.

El acuerdo contempla también una cantidad adicional vinculada a objetivos deportivos y una opción de compra que rondará los 10 millones de euros. No se trata, por tanto, de una obligación para el Como, que tendrá que decidir al término de la temporada si quiere hacerse definitivamente con los servicios del futbolista.

Kambwala llegó al Villarreal en el verano de 2024 procedente del Manchester United. El club castellonense apostó por su juventud y potencial y desembolsó 5 millones de euros fijos más otros 5 millones en variables en función de diferentes objetivos.

De quinto central a una salida en busca de minutos

La situación deportiva del futbolista hacía recomendable buscar una cesión. El regreso de Juan Foyth y la recuperación de Logan Costa aumentaron la competencia en el eje de la defensa, mientras que Iñigo Pérez contaba inicialmente con Kambwala como quinto central de la plantilla.

El internacional absoluto con la República Democrática del Congo puede actuar como central derecho, aunque también tiene capacidad para desempeñarse como lateral. Sin embargo, necesitaba continuidad para seguir desarrollándose después de una etapa marcada por los problemas físicos.

En su primer curso en el Villarreal tuvo cierta participación, pero la temporada pasada quedó prácticamente en blanco debido a una grave lesión muscular sufrida durante la pretemporada. El objetivo ahora es recuperar protagonismo en Italia.

Osasuna parecía su destino... hasta que apareció el Como

El desenlace de la operación ha tenido un giro de guión inesperado al final. En principio, todo apuntaba a que Kambwala acabaría cedido en Osasuna. El acuerdo entre los clubes estaba cerrado y el futbolista había dado su visto bueno para incorporarse al conjunto navarro.

Sin embargo, cuando la operación parecía pendiente únicamente de los últimos trámites, apareció el Como y cambió por completo el escenario. El conjunto italiano buscaba un central y puso sobre la mesa una propuesta que terminó convenciendo al jugador.

En el movimiento tuvo un papel relevante Darren Dein, representante de Kambwala y también agente de Cesc Fàbregas, entrenador del Como. Ese vínculo facilitó que el nombre del defensa del Villarreal apareciera en la agenda italiana y que, finalmente, la operación terminara concretándose.

Un mercado con numerosas operaciones

Con la salida de Kambwala, el Villarreal da prácticamente por cerrada su plantilla para la temporada 2026/2027, salvo que se produzca alguna sorpresa de última hora. La operación se ha confirmado además pocas horas después de anunciarse el fichaje de Nathan Saliba, que firma por cinco temporadas procedente del Anderlecht a cambio de 15 millones de euros.

El club amarillo ha apostado este verano por reforzar diferentes posiciones y combinar incorporaciones con el regreso de futbolistas que estaban cedidos y la promoción de jóvenes de su cantera.

Entre los principales movimientos destaca la llegada del guardameta Péter Gulácsi, procedente del RB Leipzig, por una cantidad cercana al millón de euros y con contrato por dos temporadas. También se incorporó Nathan Saliba, mientras que Carlos Romero regresó al Villarreal tras su cesión de dos años en el Espanyol.

Además, el club únicamente se ha quedado con Ilias Akhomach de los jugadores que han regresado tras cesión y ha dado espacio en el primer equipo a jóvenes como Alassane Diatta y Carlos Macià.

En el capítulo de salidas, el Villarreal se desprendió de jugadores como Dani Parejo, Arnau Tenas, Diego Conde, Álex Forés, Alfonso Pedraza, Thomas Partey, Dani Budesca, Thiago Fernández, Ramón Terrats, Thiago Ojeda, Toni Tamarit, Hugo López, Dani Requena, Jean Ives Valou, Víctor Moreno y el propio Willy Kambwala.