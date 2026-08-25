El Villarreal cierra el fichaje de Nathan Saliba: refuerzo de lujo para Iñigo Pérez

El mediocentro del Anderlecht está a un paso de convertirse en nuevo fichaje del submarino amarillo, una llegada con la que se podría dar por cerrada definitivamente la plantilla de Iñigo Pérez, a falta de posibles movimientos en esta última semana de mercado

El Villarreal trabaja en esta última semana del mercado de fichajes en más movimientos que puedan perfeccionar la plantilla de Iñigo Pérez. En este sentido, todo parece indicar que el extécnico del Rayo Vallecano contará de manera inminente con un refuerzo más para el centro del campo, como es el de Nathan Saliba. Desde La Cerámica se han fijado en el futbolista del Anderletch, que, pese a tener contrato, es un objetivo claro.

Por el momento, el Villarreal se ha reforzado con la llegada de Peter Gulacsi, tras la salida de Arnau Tenas, como cedido, al Mallorca. Tras ello, no se esperaban muchos más movimientos en el conjunto de Iñigo Pérez, pero desde la dirección deportiva han estado atentos a cualquier oportunidad de mercado que pueda surgir en estos días. El submarino amarillo ha considerado firmar el traspaso del centrocampista Nathan Saliba.

El impacto de Nathan Saliba que ha atraído el interés en La Cerámica

Nathan Saliba viene de jugar la última temporada en el Anderletch, al que llegó procedente del CF Montreal, siendo su primer traspaso y experiencia en Europa. El jugador de 22 años ha crecido en Bélgica, disputando la pasada campaña un total de 45 encuentros entre todas las competiciones, teniendo un especial protagonismo. De esta manera, el mediocentro de Canadá se fue haciendo con hueco en el once titular poco a poco.

Pese a no destacar en la faceta goleadora, Nathan Saliba terminó la anterior campaña con cinco goles y una asistencia, derribando la puerta en su primera temporada en Europa. Tras ello, el jugador canadiense ha comenzado este curso tal y como acabó el 2025/2026, teniendo minutos y participando en los encuentros oficiales que ha disputado el Anderletch, tanto en la ronda de clasificación para la Europa League como en su liga.

El Villarreal deja la puerta abierta a movimientos en la plantilla

Por otro lado, Miguel Ángel Tena, director deportivo del Villarreal, dejó claro hace unos días la postura del clyb en el mercado: "El mercado es el mercado, tenemos que estar preparados hasta última fecha. Si fuera por nosotros, nos quedaríamos como estamos, pero lógicamente tenemos que esperar a ver los movimientos que se pueden suceder y, a partir de ahí, pues si vienen a comprarnos, lógicamente reconstruir sobre la plantilla actual".

De la misma manera, Fernando Roig Negueroles, consejero delagado del Villarreal explicó, en la previa del encuentro ante el Atlético de Madrid, las posibilidades de firmar más fichajes: "Bueno, tenemos 23 jugadores ahora mismo en plantilla, solo tenemos dos puestos libres y, bueno, preveo pocos movimientos. Yo creo que, como máximo, uno, y no creo que haya de salida, pero nunca se sabe hasta el día uno".

Los detalles del acuerdo entre Villarreal y Anderletch por Nathan Saliba

Todo apunta a que Nathan Saliba se convertirá en nuevo jugador del Villarreal en las próximas horas. En este sentido, el submarino amarillo ha alcanzado un acuerdo con el Anderletch por el fichaje del canadiense, tal y como ha informado el periodista especializado en el mercado, Fabrizio Romano. La misma fuente ha apuntado que la operación se ha cerrado en quince millones de euros, que irán directas a las arcas del equipo belga.

Por ello, Nathan Saliba llegará a La Cerámica en los próximos días para que pueda someterse a las pertinentes pruebas médicas y firme el contrato que le vincule con el Villarreal para las siguientes temporadas. El centrocampista afrontará su primera experiencia en España y en LaLiga, por lo que queda por ver cómo será la evolución del futbolista, que podrá contar en el vestuario con la figura del canadiense Tajon Buchanan.

El Villarreal, de esta manera, podría cerrar su plantilla con el fichaje de Nathan Saliba. Iñigo Pérez contaría con un centro del campo que le ofrece diferentes opciones dentro del once titular, contando con perfiles como Santi Comesaña o Pape Gueye, para jugar por el medio, o incluso Alberto Moleiro y Tajon Buchanan para buscar profundidad por las bandas, tal y como se vio en el encuentro contra el Atlético de Madrid del pasado domingo.