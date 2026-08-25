Carlos Espí, Selección: "A Luis de la Fuente no le va a quedar más remedio"

El seleccionador español ya lo incluyó en la prelista del Mundial cuando aún era jugador del Levante, por lo que ahora, como blanco, gana otra dimensión. Debatimos sobre ello en La Prórroga de ESTADIO Deportivo

Carlos Espí no podía haber elegido mejor manera para debutar oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid. El joven delantero, fichado este verano del Levante, necesitó apenas unos instantes para marcar el gol de la victoria frente al Espanyol en el añadido y convertirse en uno de los nombres propios del estreno liguero del nuevo Real Madrid de José Mourinho. Espí entró en el tramo final y sobre la bocina apareció para rescatar los tres puntos.

Tras su debut, Espí ha pasado rápidamente de ser el patito feo del Real Madrid de Mourinho a salvar los muebles del técnico portugués, yendo su estreno más allá del debut con gol. A sus 21 años, el atacante ya estuvo el pasado verano en la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, aunque finalmente no entró en la convocatoria definitiva. Ahora, como jugador del Real Madrid, sus actuaciones han ganado una dimensión mayor, de ahí que ya sean muchas las voces que relacionan su nombre con la Selección Española.

De la Fuente ya avisó sobre Carlos Espí

Colarse en un grupo ya hecho como el de España, reciente campeona del Mundo, no resultará sencillo. Aunque Carlos Espí, quizá, lo tendrá algo más sencillo. Y no por jugar en el Real Madrid, que también, sino porque el '9' fue, quizá, el puesto más discutido durante el Mundial, más allá del consolidado Oyarzabal y de un Ferran Torres que se acabó resarciendo de las críticas con su gol en la final, siendo ahora un hombre nuevo. Borja Iglesias, tercer delantero de Luis de la Fuente, hizo piña y puso la música, pero posiblemente deje una vacante que a buen seguro podrá aprovechar Carlos Espí si sigue viendo portería como blanco.

"Son jugadores muy interesantes que tienen que seguir creciendo. Estuvo en la prelista del Mundial y ahora tiene la oportunidad de dar ese nivel que creemos que va a alcanzar", ha explicado De la Fuente al respecto. El seleccionador tiene ahora una nueva ventana por delante para comprobar hasta dónde puede llegar Espí. La siguiente convocatoria, además, estará marcada por el inicio de un nuevo ciclo después de la conquista del segundo Mundial de la historia de España, por lo que el camino se abre para el joven Espí.

Carlos Espí, como Joselu

En el Real Madrid ya comparan a Carlos Espí con Joselu, un '9 tanque' que salía en los partidos para desatascarlos. Y Joselu, como merengue, consiguió una Champions, lo que le valió también el premio de la Selección, con la que ganó la Eurocopa de Alemania 2024.

A Espí, eso sí, aún le queda mucho que demostrar como blanco, habiendo llegado al Real Madrid este verano con un contrato hasta 2031 después de tres temporadas en el Levante. Allí disputó 66 partidos y marcó 20 goles. Una incipiente carrera que le ha servido también para pasar por las categorías inferiores de la Selección Española, por lo que no es un desconocido para los técnicos de la RFEF.

Carlos Espí, en la órbita de Luis de la Fuente

Sobre todo esto debatimos en el segundo programa de la presente temporada de La Prórroga de Estadio Deportivo' , donde Javier Carbonero y un servidor, Alejandro Sáez, acudieron como invitados al programa presentado por José Luis Penella. La dificultad para entrar en los planes de De la Fuente no desaparece por marcar un gol en el debut. La competencia en la delantera de España es enorme y el seleccionador cuenta con jugadores consolidados que han sido importantes durante el ciclo mundialista.

"Si sigue marcando, y en un equipo como el Real Madrid, no le va a quedar a Luis de la Fuente más remedio que llamarlo", fue la conclusión sacada al epílogo del programa. Puede parecer pronto, pero resume a la perfección el escenario que se abre en el horizonte del nuevo delantero del Real Madrid. No es lo mismo marcar goles en Primera con el Levante que hacerlo con el Real Madrid y si Espí, más allá de su debut, consigue mantener el listón, acabará colándose en el grupo de un Luis de la Fuente que ya lo tenía monitorizado mucho antes de que Mourinho y Florentino Pérez le echaran el lazo.