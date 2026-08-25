Aitor Ocio analiza el cambio en el banquillo del Athletic: “Lo de Valverde ha sido glorioso, pero era momento de un cambio e ilusionarse con Terzic”

El ex futbolista de Athletic Club y Sevilla además de otros clubes como Eibar, Albacete u Osasuna, atiende a ESTADIO Deportivo para conversar sobre su etapa actual como empresario, el recuerdo de Jupp Heynckes y las diferencias de sus dos etapas en San Mamés en la primera parte de la entrevista con el vitoriano

En pleno verano, Aitor Ocio atiende amablemente a ESTADIO Deportivo para charlar en una interesante entrevista sobre el momento que vive a nivel personal, los recuerdos en sus dos etapas diferentes en el Athletic Club, con Jupp Heynckes como gran referente y el conjunto de San Mamés en la actualidad con un nuevo técnico alemán como Edin Terzic.

En primer lugar darle las gracias por atender a ESTADIO Deportivo. ¿Cómo es su día a día después de haber pasado varios años de su retirada?

- Bueno, a ver, yo más o menos, esté donde esté suelo tener mi propia rutina. Me hago mi propia rutina o ritual. Ahora estoy viviendo entre Bilbao y Nueva York porque mi hija desde hace dos años está estudiando en Estados Unidos con una beca de fútbol precisamente. Entonces decidí también, pasar temporadas allí. Para poder verla en los partidos y demás. Independientemente de estar Bilbao o Nueva York o donde me encuentre. Procuro siempre lo mismo, me levanto muy prontito, sobre las cinco o seis de la mañana. Hago un ratito de lectura, le dedico un poco de tiempo a meditación y luego a entrenar. Ese es mi momento para mi actividad física. El entrenamiento lo hago siempre a primera hora de la mañana. A partir de ahí ya, empieza mi jornada laboral con distintas reuniones o la agenda que tenga en ese momento. Estoy en varios proyectos, tras mi etapa como futbolista comenzó otra etapa distinta y estoy en varios proyectos en el ámbito empresarial y estoy dirigiendo todos ellos y desarrollando alguno nuevo.

- ¿Alguno de esos proyectos tiene relación con el fútbol?

- No, son principalmente temas de salud.

- Por su estilo de vida no se puede decir que no predique con el ejemplo

- Eso es importante, estar alineado en tu forma de entender la vida, en lo que quieres ofrecer y en este caso pues bueno. Algo que yo he valorado y que creo que me aporta mucho pues es lo que intento poner al servicios de mis clientes o de mis usuarios. Consideran dedicar parte de su tiempo o sus recursos al cuidado personal. Poder acompañarles en ese proceso.

Las dos etapas de Aitor Ocio en el Athletic Club

- ¿Qué recuerdos tiene de sus dos etapas en el Athletic Club?

- Pues muy distintas, la primera es la culminación de un poco un sueño de niño. Yo he nacido en Vitoria, en aquel entonces el Alavés era un equipo de Tercera división, lo más cercano que tenía a la Primera división era Bilbao y bueno desde pequeñito en algunas ocasiones viajaba con mi padre a ver partidos del Athletic. Entonces ahí fue esa ilusión de algún día poder jugar en Primera división y poder jugar en el Athletic. Ahí se cumplió esa primera etapa es cuando se culmina después de varias cesiones. Al final hay compañeros que dan el salto al primer equipo desde esas categorías inferiores y en mi caso pues tuve, en distintos años, primero en el Eibar, luego cedido en el Albacete, luego en Osasuna ya en Primera división. Hasta poder debutar con el Athletic. Entonces cada año de alguna manera tenía que ganarme el crédito para seguir avanzando, dar un pasito más hasta culminar.

Al segundo año, de una manera un poco difícil de entender. El entrenador en ese momento Jupp Heinckes, avaló mi renovación, así me lo trasladó, así lo trasladó a la directiva. Pero bueno hay un cambio, estas cosas que a veces en el fútbol, el futbolista no alcanza a entender, o por lo menos cuando tienes 22 años. No llegó esa renovación y quedaba libre. Tuve la gran suerte de, entre las muchas opciones, elegir la del Sevilla, donde me esperaban cuatro años magníficos a nivel personal y profesional. Es algo que quedará para siempre, mi relación y vínculo con Sevilla y con el Sevilla.

Después de esos cuatro años, pues pude alcanzar esa madurez, de disfrutar y conseguir títulos importantes y demás... Surgió la posibilidad de cerrar mi ciclo como futbolista en el Athletic. Ya como un jugador veterano, ya con una referencia, ya con otras responsabilidades y esto es un poco la diferencia. En primer momento, primera etapa, un chaval joven que llega y un equipo lleno de veteranos, todo los que había visto jugar en la tele previamente y después llegas ya como veterano en un equipo que estaba en un relevo generacional donde todos eran muchos más jóvenes en su mayoría, excepto tres o cuatro compañeros de mi quinta.

- ¿Qué aprendió de Jupp Heynckes?

- Era muy exigente, especialmente con los jóvenes. Era un poco un entrenador de los de antes. Daba mucho más espacio a los veteranos, sino a todos, pero futbolísticamente, tácticamente, muchos conceptos y como digo una exigencia diaria en el entrenamiento y un nivel de exigencia y concentración muy alta de la que aprendí muchísimo. Cada uno luego tiene su fórmula y su manera pero Jupp, en este caso en las dos etapas que hizo en el Athletic pues dejó un muy buen legado.

- Usando a Heynckes como enlace, ¿qué similitudes le ve con Terzic?

- No conozco, francamente no puedo tener muchas referencias más allá de la que he podido leer en la prensa y quizás de los últimos entrenadores que ha tenido el Athletic Club pues puede tener mucha similitud. Quizás el hecho de venir de la escuela alemana, mentalidad puede tener. Jupp, yo cuando lo vi fue en sus últimos años, ya muy muy experimentado, con una trayectoria larga. En este caso, el actual entrenador es aún joven. Que lo que ha hecho está muy bien hecho pero creo que todavía está en una fase de... Evidentemente tiene el aval de lo hecho hasta ahora pero si que son etapas de vida diferente. Que en mi caso, Heynckes ya era en la segunda etapa y ya después de muchos años de trayectoria. El fútbol ha cambiado mucho en estos años a la hora de analizar y plantear.

- ¿Cree que la juventud de Terzic le puede permitir tener algo más de crédito de cara a la afición?

- Yo creo que es ilusionante como todo en la vida cuando algo comienza. Todo empieza cargado de ilusión. Yo creo que con esa manera de entender el fútbol, esa forma de interpretar, esa cultura futbolística que es la que transmite a sus equipos y a sus jugadores, creo que va encajar perfectamente en la filosofía del Athletic. Que seguro que puede haber una etapa muy bonita. Después de años como los que se han vivido con Ernesto (Valverde), que indudablemente pues han sido gloriosos, más allá de que este año ha sido pues un año un poco más de más dificultad. No podemos olvidar el trabajo que ha hecho Ernesto en estos años pero creo que son estilos diferentes y creo que era un momento para un cambio de estas características que permita ilusionarse a todos. Incluso a futbolistas que con el anterior entrenador igual no podían encontrar su sitio pues un cambio de estas características hará que todo el mundo se vea otra vez con opciones de convencer.

- Usted que conoce bien el Athletic y Lezama, que lo ha vivido en dos momentos de su vida, siendo más joven y después más veterano tras una etapa brillante en el Sevilla. Si le pidiese o si tuviese que darle un consejo a Terzic. ¿Qué se atrevería a decirle?

- Yo no soy una persona de dar muchos consejos. Yo intento hacer la vida lo mejor que puedo o que se. Escuchando mucho a los demás pero no como para decir. Yo creo que si acaso que disfrute de la experiencia y de la oportunidad de poder dirigir un equipo como el Athletic Club, con todo lo que representa para los athleticzale, para todas las personas que de alguna manera u otra sentimos el Athletic. Es un club especial por muchas razones, que disfrute de esa experiencia, que disfrute de esa oportunidad, de esa cultura. Seguro que lo hará, transmitir esos valores, esos conceptos de fútbol a los jugadores.

- En su carrera ha coincidido con jugadores como Kanouté, Dani Alves, Navas. Entrenadores como Caparrós o Marcelo Bielsa. ¿Qué importancia tiene hoy en día la figura de un líder dentro del vestuario?

- Es importante en cualquier grupo, en cualquier comunidad, en cualquier empresa, en cualquier grupo de trabajo. Creo que es necesario la figura o ese liderazgo, tanto un entrenador que más allá de sus conocimientos técnico-tácticos, para liderar un grupo o vestuario. Y dentro del propio grupo, futbolistas con una personalidad que puedan hacer o ejercer ese rol. En el Mundial se ha visto con un equipo maravilloso tácticamente, técnicamente, con muchas cualidades, igual que otros equipos pero tener la suerte de contar con jugadores como Unai Simón, como Rodri... Jugadores que ejercen un papel de líderes en el vestuario y en el campo es importante tener esas referencias.

- Si le llamase o Athletic o Sevilla para ocupar un puesto dentro del club. ¿Aceptaría el reto?

- Hoy por hoy no. Hace algunos años tuve una llamada de estas características por parte del Athletic que por supuesto agradecí muchísimo pero estoy en otro momento, en otra etapa profesional. Durante muchos años, hasta que me retiré con 35 años, mi vida prácticamente fue el fútbol, me dediqué a jugar, a entrenar a ver, a hablar de fútbol. Hoy estoy en otra etapa profesional y empresarial en la cual estoy también desarrollándome y creciendo y donde me siento cómodo.