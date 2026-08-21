El Villarreal negocia por Nathan Saliba para reforzar el centro del campo

El 'Submarino' mantiene conversaciones abiertas con el Anderlecht por el centrocampista canadiense de 22 años, una de las opciones que más gustan a la dirección deportiva para completar la medular

Nathan Saliba es uno de los mediocentros que tiene la dirección deportiva del Villarreal en cartera.Imago

El Villarreal CF sigue explorando su mercado en busca de una última oportunidad para reforzar el centro del campo y uno de los nombres que ha ganado peso en las últimas horas es el de Nathan Saliba. El centrocampista canadiense, actualmente en las filas del Anderlecht, se encuentra en la agenda amarilla y existen conversaciones abiertas entre ambos clubes, aunque la operación todavía está lejos de poder darse por cerrada.

La información adelantada por Sacha Tavolieri sitúa al futbolista entre las opciones que maneja con más interés la dirección deportiva del 'Submarino' e incluso se apunta a una primera oferta que superaría los 15 millones de euros. No obstante, en Vila-real también tienen otros frentes abiertos y no quieren precipitar una decisión cuando todavía quedan días para que finalice el mercado.

El Villarreal no tiene una necesidad urgente de incorporar otro centrocampista, pero entiende que una temporada con varias competiciones exige profundidad de plantilla. Iñigo Pérez cuenta actualmente con Pape Gueye, Santi Comesaña, Carlos Macià y Alassane Diatta para la medular, aunque la posibilidad de añadir un quinto efectivo cobra fuerza, sobre todo ante el temor de que el internacional senegalés pueda tener una oferta jugosa entre menos.

Nathan Saliba, una apuesta de presente y futuro

El perfil de Saliba encaja especialmente bien en la política de fichajes del Villarreal. A sus 22 años, el canadiense ofrece margen de crecimiento suficiente y una altísima capacidad para revalorizarse, pero también llega con una experiencia importante tanto en su país como en el fútbol europeo.

Nacido en Longueuil, en la provincia canadiense de Quebec, comenzó su formación en el CF Montréal. Con el conjunto canadiense llegó a disputar 68 partidos con el primer equipo antes de dar el salto al fútbol europeo en el verano de 2025.

Fue entonces cuando el Anderlecht apostó por su incorporación y le firmó un contrato hasta junio de 2029. En Bélgica ha continuado con su progresión y se ha consolidado como un centrocampista de corte físico, con capacidad para recuperar balones, buena calidad técnica y personalidad para asumir responsabilidades.

De hecho, en su etapa en Montréal llegó a portar el brazalete de capitán pese a su juventud. En 2024 fue reconocido además como mejor jugador joven canadiense del año, un premio que refleja la consideración que ya tenía en su país antes de emprender su aventura europea.

El valor de mercado de Saliba ya alcanza los 7,5 millones

La evolución del centrocampista también se ha traducido en un aumento de su cotización. Según Transfermarkt, Nathan Saliba tiene actualmente un valor de mercado de 7,5 millones de euros. El Villarreal estaría ofreciendo más del doble de su valor si se confirma la información de Tavolieri, especialista en noticias de mercado.

El futbolista también ha dado el salto a la selección absoluta de Canadá. Su progresión internacional le permitió formar parte del combinado canadiense en el Mundial de 2026, una experiencia que añade todavía más recorrido a un jugador que el Villarreal considera interesante tanto para el presente como pensando en los próximos años.

Además, el jugador vería con buenos ojos la posibilidad de recalar en La Cerámica. El principal obstáculo se encuentra ahora en las condiciones que pueda exigir el Anderlecht.

El Anderlecht no tiene necesidad de vender

El club belga tiene perfectamente protegido al futbolista con un contrato hasta 2029, por lo que no existe una necesidad económica que le obligue a desprenderse de él. El Villarreal deberá presentar una propuesta lo suficientemente atractiva para conseguir que la entidad de Bruselas se plantee negociar su salida.

Precisamente por eso, las conversaciones todavía se encuentran en una fase inicial. El interés existe y Saliba gusta, pero en el 'Submarino' no contemplan realizar una inversión elevada únicamente por cubrir una posición que, a día de hoy, cuenta con efectivos suficientes.

Durante el mercado, el Villarreal también ha valorado anteriormente otros nombres para esa demarcación, entre ellos Luis Milla o Guido Rodríguez, además de diferentes oportunidades que finalmente no llegaron a concretarse.

El Villarreal mantiene varios frentes abiertos

La dirección deportiva quiere apurar los últimos días del mercado antes de tomar una decisión definitiva. Saliba es una de las opciones que más fuerza ha ganado, pero no es la única. El objetivo pasa por detectar una oportunidad que permita elevar el nivel de la plantilla sin realizar una operación fuera de los parámetros marcados por el club.

El mercado tampoco está cerrado en el capítulo de salidas. Willy Kambwala apunta a ser el siguiente en abandonar el equipo puesto que tiene serios pretendientes y su futuro puede condicionar otros movimientos del Villarreal, con Osasuna y Como pendientes de su situación. De esta forma, el 'Submarino' mantiene abiertas todas las posibilidades.