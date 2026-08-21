El Villarreal ficha a Enric Pujol: cifras y detalles de un traspaso para reforzar al filial

El central catalán llega procedente del Gimnàstic de Tarragona y firma con el Villarreal hasta 2029; el club amarillo incorpora a una de las jóvenes promesas de la cantera tarraconense para apuntalar la defensa del Villarreal B

El Villarreal CF sigue dando forma a su proyecto de futuro y ya tiene nuevo refuerzo para el filial. El conjunto amarillo ha alcanzado un acuerdo con el Gimnàstic de Tarragona para hacerse con los servicios de Enric Pujol, central catalán de 20 años que aterriza en Vila-real en calidad de traspaso y firma contrato con la entidad grogueta hasta junio de 2029.

La incorporación responde a una necesidad concreta del Villarreal B, que volverá a competir esta temporada en Primera Federación a las órdenes de David Albelda. Pujol llega para reforzar el centro de la zaga y lo hace después de haber acumulado experiencia en la misma categoría con el Nàstic, donde se había convertido en uno de los jóvenes con mayor proyección de la plantilla.

Se trata, además, de una operación con un componente económico interesante para ambas partes y que permite al Villarreal hacerse con los derechos de un futbolista al que seguían varios clubes.

Las cifras del fichaje de Enric Pujol

El traspaso se ha cerrado por una cantidad fija cercana a los 100.000 euros, según la información publicada por el Diari de Tarragona. Esa será la cantidad que percibirá inicialmente el Gimnàstic por la salida del defensa, que tenía un año más de contrato con la entidad tarraconense, hasta junio de 2027.

El acuerdo incluye una segunda vía de ingresos para el Nàstic. El club catalán se ha reservado un 30% de los derechos económicos de una futura venta de Enric Pujol por parte del Villarreal.

De esta manera, el conjunto grana consigue una cantidad inmediata por un futbolista que podía quedar libre el próximo verano y, al mismo tiempo, mantiene una participación importante en su futuro. Si la progresión del central le lleva a protagonizar un traspaso de mayor dimensión en los próximos años, el Nàstic también se beneficiaría económicamente de la operación.

El Nàstic evita perderlo gratis

La situación contractual de Pujol ha sido determinante para entender el movimiento. El central había venido rechazando las diferentes propuestas de renovación que le presentó el club tarraconense y, ante la negativa del futbolista a prolongar su contrato, la entidad catalana decidió escuchar ofertas este verano para evitar llegar al próximo curso con un jugador importante de su plantilla en riesgo de perderlo como agente libre.

Finalmente, el Villarreal se ha adelantado a otros clubes interesados y ha cerrado la incorporación de una de las piezas jóvenes más interesantes de la cantera del Nàstic.

28 partidos en Primera Federación

Enric Pujol Sevilla nació en Gandesa el 19 de mayo de 2006 y se formó en las categorías inferiores del Gimnàstic. Su progresión le llevó a dar el salto al primer equipo y debutó en mayo de 2025, empezando a ganar protagonismo durante el tramo final de aquella temporada.

A sus 20 años ya acumula 28 partidos en Primera Federación, una experiencia especialmente valiosa teniendo en cuenta su edad. Además, terminó siendo un futbolista importante para el conjunto catalán y tuvo protagonismo en la lucha por el ascenso a Segunda División. Ahora cambia Tarragona por Vila-real para afrontar un nuevo desafío dentro de la estructura amarilla.

Un central de futuro para el Villarreal B

El Villarreal apuesta así por un defensa joven, de gran estatura y con margen de crecimiento. La intención del club es que Pujol continúe su formación en el filial, compitiendo nuevamente en Primera Federación y compartiendo grupo precisamente con el Nàstic.

La operación encaja en la política del Villarreal de incorporar talento joven con capacidad para seguir creciendo dentro de su estructura. Pujol firma hasta 2029 y tendrá ahora la oportunidad de demostrar su nivel en una cantera acostumbrada a producir futbolistas para el primer equipo.