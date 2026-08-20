"Estamos de vuelta", Carlos Alcaraz da el mensaje más esperado y estará en el US Open

El tenista murciano ha confirmado que regresará en el cuarto Grand Slam de la temporada tras casi cinco meses de baja por lesión

El mismo día en el que se ha confirmado que el andaluz Alejandro Davidovich no va a estar en el US Open, Carlos Alcaraz ha elevado la ilusión de los aficionados españoles y ha asegurado su presencia en el Grand Slam neoyorquino.

Se sabía que la decisión era inminente, ya que debe viajar en los tres próximos días a Estados Unidos para adaptarse y jugar algún partido de preparación. Y ha sido el tenista murciano el que lo ha hecho oficial con un mensaje escueto en las redes sociales: 'Here we go' (allá vamos).

Alcaraz se había probado en la última semana ante un jugador en activo, el lituano Vilius Gaubas, uno de los jóvenes al que veremos muy pronto en el Top-100. Y también se había entrenado con otro jugador que lleva mucho tiempo fuera, el danés Holger Rune. Tras esto ha evaluado con su equipo su presencia en el US Open y entre todos han dado el OK.

Este jueves era el test definitivo y Carlos se ha visto en condiciones de poder volver a competir sin que pueda recaer de su lesión. Eso sí, lo hará sin ningún recorrido y con partidos a cinco sets, de ahí algunas dudas que se han expresado sobre su regreso.

Alcaraz regresa después de estar sin competir desde que jugase ante el finlandés Otto Virtanen en el Godó el pasado 14 de abril. Tras este partido decidió parar por el dolor de muñeca y lo que se esperaba que fuera poco ha derivado en varios meses de parón que le han hecho perderse Roland Garros y Wimbledon, aparte de cuatro Master 1.000.

Ahora regresa para mantener un calendario muy apretado, pues tras el US Open tiene pendiente la Laver Cup, los torneos de Tokio y Shanghai y el Six Kings Slam, en Arabia Saudí.

Carlos Alcaraz puede volver en el US Open mixto

Su reaparición podría llegar en el US Open mixto por parejas. El jugador no se inscribió porque no sabía si iba a estar, pero el US Open se reserva varias plazas de 'wild card' y, si quiere jugarlo para probarse sin demasiada exigencia, estaría encantado de darle la invitación.

La confirmación de su regreso llega después de las polémicas palabras del médico de la Federación Italiana, quien señalaba que Alcaraz tenía un problema mental que retrasaba su recuperación. Y de dudas de tenistas que han sufrido lesiones graves que, a la postre, le han costado su retirada. Es el caso de Andy Murray.

"Las muñecas no son fáciles. Cuando la pelota viene tan baja, sabes que realmente tienes que usarla para subir y bajar la altura, o cuando viene rápida y bastante alta necesitas usar mucho la muñeca para bajarla. Es difícil cuando intentas recuperarte... el dolor que sientes al principio es muy difícil de superar mentalmente", señalaba el escocés en Tennis365, donde dudaba de cómo volverá Carlos Alcaraz.

Mouratoglou respalda todos los pasos de Alcaraz

Sí tiene fe en una plena recuperación el que fuera entrenador de Serena Williams, Patrick Mouratoglou. Si en su día ensalzó la paciencia de Alcaraz para recuperarse, ahora cree que estará listo para competir. Y que hizo bien borrándose de Cincinnati.

“Entiendo que la gente se sorprendiera cuando Carlos se borró de Cincinnati porque piensan: ‘Oh, él está golpeando la bola, debería poder competir’. No es tan sencillo. Hay buenas razones para ser optimistas. Es genial ver a Carlos entrenando, golpeando la pelota, con tanta intensidad y todo. Parece una preparación normal. La cuestión es que esto sucedió hace apenas unos días, y se acerca un Grand Slam, ¿y si empieza a jugar demasiado pronto?", respalda en Instagram Patrick Mouratoglou.

El entrenador francés cree que, como ha hecho Alcaraz, debe estar tres semanas golpeando fuerte a la bola y asegurándose que no hay dolor antes de volver a saltar a una pista de tenis.

"Debería poder hacerlo -golpear duro- durante dos o tres semanas seguidas para estar listo para un Grand Slam. La preparación va a ser demasiado corta. Cuando has estado fuera tanto tiempo, golpeando la pelota con tanta fuerza todos los días, volver a hacerlo es doloroso. El cuerpo necesita tiempo para acostumbrarse. Hemos visto muchas grabaciones de él golpeando desde la línea de fondo, pero no lo vemos sacar con toda su potencia. Cuando se golpea con toda la fuerza, es cuando la muñeca trabaja más y es probablemente cuando se produce el trauma más grande. En general, se esperará antes de empezar a servir por completo a su nivel habitual", avisaba sobre una hoja de ruta que Alcaraz ha seguido antes de tener el OK para competir.

Alejandro Davidovich, baja en el US Open

Quien no estará en el US Open es el tenista que, en los últimos años, ha ocupado el segundo lugar del ránking español: Alejandro Davidovich. Horas antes de que Alcaraz confirmase su presencia en Nueva York, la organización del US Open ha sido la que ha certificado su baja.

"Alejandro Davidovich Fokina se ha retirado del cuadro principal individual masculino del US Open. Alexei Popyrin pasa al cuadro principal", publicaban en Estados Unidos.

La lesión en la espalda que le tiene apartado del circuito desde el ATP 250 de Umag es la culpable de la ausencia del tenista andaluz.