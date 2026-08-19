Fernando Alonso tiene fecha para su renovación con Aston Martin tras el GP de los Países Bajos

El piloto asturiano firmará su renovación, previsiblemente por dos años, si la evolución del motor Honda es satisfactoria en Zanvoort

Fernando Alonso anunció en el mes de abril que hasta Zanvoort, Aston Martin no sería competitivo. Y aunque Adrian Newey adelantó su paquete de mejoras al último gran premio antes del parón, el GP de los Países Bajos 2026 que llega este fin de semana es el que va a marcar el devenir de los monoplazas verdes a corto plazo, pero también de cara al futuro.

Justo después de que el coche mejorara sensiblemente y recuperara casi dos segundos en Hungaroring, Honda hizo las pruebas de motor y, aunque no hizo públicos los resultados, salieron muy satisfechos.

Esas mejoras son las que implantará en el circuito neerlandés de Zanvoort y con las que Aston Martin espera dar otro pequeño avance. Será, a priori, un avance de lo que viene. En primer lugar, porque en el GP de los Países Bajos, al tener formato Sprint, sólo hay una sesión de entrenamientos libres y, en segundo lugar, porque se esperan mejoras y seguir con la evolución del coche en Monza y Bakú.

Honda confirma la mejoría en Zanvoort

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, admitía que este Gran Premio será clave para el devenir futuro del equipo con sede en Silverstone. "El Gran Premio de los Países Bajos es un hito importante para Honda, ya que es aquí donde presentamos nuestra nueva unidad de potencia. Este es el resultado de un intenso periodo de duro trabajo en HRC Sakura, junto con HRC UK y el equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1", reconocía el japonés, quien admitía que los avances han llegado con la incorporación de nuevos ingenieros con experiencia en Red Bull.

"En Hungría, dimos un paso adelante con el nuevo chasis. Ahora que se ha introducido la unidad de potencia de nueva especificación, esperamos seguir avanzando sobre esa base junto con el equipo durante el resto de la temporada", añadió.

De la evolución de Aston Martin y, sobre todo, de la motorización no sólo están atentos en la escudería británica por lo que pueda marcar de cara a la evolución futura, sino porque, según publica la BBC Sport, va a ser la que marque la continuidad o no de Fernando Alonso.

Alonso espera a Honda para dar su veredicto

Aunque en las últimas semanas se ha publicado que el piloto asturiano ha pedido un aumento de sueldo y dos años de contrato para renovar, todo quedaría en suspenso hasta ver cuál es el avance real de Honda a partir de Zanvoort.

Según este medio, Alonso ha pedido ese margen, ya que tiene experiencias anteriores poco satisfactorias con McLaren. Si ve que el avance es significativo y que hay voluntad de seguir progresando con el nuevo motor del AMR26, dará el OK a su continuidad y cerrará una de las dudas que hay ahora mismo en el 'paddock' de la F1.

El Gran Premio de los Países Bajos con el que se retoma el Mundial marcará el futuro del piloto asturiano en su carrera deportiva.