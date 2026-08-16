Palo para Aston Martin de Fernando Alonso antes de su regreso a las pistas

Aunque la escudería verde vuelve a estar ilusionada tras los resultados de Hungría y las pruebas de Honda, no paran de lloverle críticas y hay dudas sobre la posible decadencia de Adrian Newey

Apenas quedan siete días para que finalice la espera que los aficionados a la Fórmula 1 en España y a Fernando Alonso en particular llevan aguardando desde hace mucho más tiempo.

Tras una primera mitad de la temporada nefasta, en la que el punto de Mónaco se vio como lo que era, una anécdota propia de los muchos abandonos y percances que siempre hay en Montecarlo, el rendimiento de los monoplazas verdes en Hungría ha dado esperanza de que se pueda ver un verdadero cambio de rumbo a partir del Gran Premio de los Países Bajos.

Las pruebas realizadas pocos días después en ese mismo circuito de Hungaroring a cargo de Honda y las prometedoras palabras de su ingeniero jefe sobre haber alcanzado el objetivo que se habían planteado para este mes de agosto no han hecho sino elevar ese optimismo.

Mucha ilusión con los 'nuevos' Aston Martin

Hay mucha ilusión por ver de lo que son capaces Fernando Alonso y Lance Stroll con los 'nuevos' monoplazas y, pese a que desde la escudería y desde la marca nipona de motores han avisado que no se puede pasar de la nada al todo en poco tiempo, era tanta la frustración por ver a un equipo tan bueno el último que cualquier esperanza de mejora eleva la moral.

Eso sí, que haya esperanza no quita todo lo mal que lo han hecho para llegar a la mala situación vivida durante los cinco primeros meses de la temporada. Y siempre hay alguien que se lo recuerda. O que no se explica cómo se ha llegado a esa situación.

Es el caso del expiloto y excomisario de la F1, Johnny Herbert, conocido por sus 'peleas' con Fernando Alonso en los circuitos y fuera de ellos, y que no entiende cómo Aston Martin, con Adrian Newey ahí y todo lo que tiene detrás, ha podido llegar a esa situación.

"Mira lo que ha montado Aston Martin, con Adrian Newey, la nueva fábrica, el túnel de viento y todo lo demás. Aparte de tener, al mismo tiempo, a bordo a Fernando -Alonso-. Es difícil de entender cómo ha salido todo tan mal", reflexiona en 'GP Blog', donde incluso se plantea si es producto del declive del propio Newey.

Adrian Newey, en el ojo del huracán

"Adrian no ha conseguido formar un equipo capaz de idear un buen coche, ni siquiera uno que sea medio competitivo para lo que intentan conseguir. ¿Es este el final de Adrian Newey? ¿La primera señal de que está inmerso en una espiral descendente? Esto sucede en el deporte todo el tiempo incluso a los mejores. Siempre va a pasar. Si aún no es así, llegará un momento en que ocurra. ¿Y si lo que hemos visto son los primeros síntomas de una espiral negativa, de una caída? Es algo que tiene que suceder en algún momento. ¿Y si ese momento ya ha llegado?", analiza el expiloto británico.

Adrian Newey ha reconocido que se han cometido muchos errores a todos los niveles y después se han ido conociendo otros fallos que han llevado a esa situación. No toda la culpa es suya o de Honda, que tampoco estuvo a la altura a la hora de fabricar la unidad de potencia. Pero en ningún momento ha dudado de sí mismo. De hecho, en Aston Martin, empezando por Fernando Alonso, tienen confianza en que se reconducirá la situación.

Flavio Briatore pone el dedo en la llaga

Esa confianza no la tiene el que fue su jefe y ha sido su manager la mayor parte de su carrera, un Flavio Briatore, actual jefe de Alpine, que no ha dudado en criticar en Racing News 365 la 'prepotencia' de Aston Martin a la hora de presentar su proyecto para este año, con Newey, nuevo túnel de viento...

"Jamás traeré a un ingeniero de renombre a mi equipo. En el pasado, nosotros mismos creamos grandes nombres con ingenieros como Ross Brawn, Bob Bell, Pat Symonds y James Allison", afirma antes de señalar directamente a la escudería con sede en Silverstone. "Han atraído a los nombres más importantes del mundo y los resultados no están a la altura", critica el italiano, que ha tratado de recuperar a Alonso para su equipo en los últimos meses, aunque el español, por ahora, sigue pendiente de lo que Aston Martin puede hacer a partir de ahora. Él también está ilusionado. Aún.