La magia de Rafa Jódar sigue muy viva y logra lo imposible en su estreno en Cincinnati

El tenista madrileño levanta un 5-1 en el tercer set y dos bolas de partido en contra, y se lleva ante Shapovalov un duelo que se fue a las 3 horas

Perdía 5-1 en el tercer set, tuvo dos bolas de partido en contra y, pese a todo, Rafa Jódar ganó su partido ante Denis Shapovalov en su estreno en el Master 1.000 de Cincinnati, donde el chileno Alejandro Tabilo ya le esperaba en tercera ronda.

El tenista de Leganés estuvo contra las cuerdas después de ganar el primer set, pero demostró una vez más una madurez impropia de los 19 años que aún tiene y tuvo la sangre fría para darle la vuelta al set final con molestias en una pierna.

Sabido es que Jódar nunca se rinde. En la final de Washington, Taylor Fritz necesitó de cinco bolas de partido para sacar adelante un duelo que Jódar estuvo a punto de complicarle. Lo mismo le ocurrió a Brandon Nakahsima en las semifinales de Montreal, quien también necesitó de cinco bolas de partido antes de que Jódar claudicase. El madrileño nunca se da por perdido y en duelos como ante Shapovalov esa mentalidad le sirve para doblegar a su oponente.

Rafa Jódar nunca se rinde

"Tienes que seguir porque las cosas pueden cambiar muy rápido. Muy contento de cómo he podido remontar este partido y me va a dar confianza", aseguraba Jódar tras un encuentro que cerró ganando los seis últimos juegos (7-5, 4-6 y 7-5).

El partido no estuvo exento de polémica, algo lógico cuando Shapovalov está enfrente. En el último set pasó de todo. Jódar tuvo que ser atendido por las molestias que sufría en una pierna cuando el marcador iba 5-1; y, también, se paró por dos veces más el set por problemas con sus zapatillas, en una de las cuales -con 5-3 en el marcador del set-, Jódar necesitó ayuda de su padre, que le tuvo que prestar los propios cordones de sus zapatillas después de que se rompiesen los de Rafa.

Shapovalov protestó y, pese a que Jódar le pidió disculpas, el canadiense le reprochó que hubiera aprovechado esos parones para beber agua.

Jódar gana una batalla de casi tres horas

Antes de eso la batalla ya había sido tensa e igualada. Y se fue a las dos horas y 56 minutos. En un primer set donde los servicios mandaron, Jódar aprovechó sus primeras opciones en el duodécimo juego para ponerse 0-40 y apuntarse la primera manga.

Shapovalov respondió en el inicio de la segunda, con un rápido 'break' en el segundo juego que le dio una ventaja que ya no cedió y le permitió equilibrar el duelo.

La inercia se mantuevo en el arranque de la tercera manga. Dos 'breaks' del canadiense le llevaron a encarrilar el encuentro. Con 5-1, Jódar se apuntó su servicio, cogió confianza y empezó a ganar puntos de forma consecutiva. Pese a ello, tuvo que levantar dos bolas de partido con 5-2. Shapovalov, que estaba dominando claramente, se vio superado por los parones y la tensión y acabó cediendo un partido que tenía en su mano.

"Sabía que no sería fácil, sobre todo contra Denis, que es un gran jugador. Tuve que darlo todo. (...) He jugado muchos partidos, pero cada uno es distinto. Tengo que jugar mi mejor tenis para seguir. Estoy muy feliz por cómo controlé mis emociones en esta ocasión", reconocía el madrileño.