Dani Mérida remonta a un campeón de Grand Slam y completa el pleno español en Cincinnati

Los cinco tenistas españoles que jugaron la primera ronda estarán junto a Rafa Jódar en la segunda criba del Master 1.000 norteamericano

Pleno español en el Master 1.000 de Cincinnati. Dani Mérida ha completado la gran ronda inicial de los tenistas españoles y lo ha hecho tras remontar un partido en el que había perdido el primer set ante el croata Marin Cilic y en el que ganó con autoridad los dos siguientes (3-6, 6-1 y 6-1).

La remontada del tenista madrileño le confirma, además, como uno de los jugadores que más cambian un partido tras comenzar abajo. Según una estadística publicada por la ATP, Mérida ha ganado la mitad de los partidos en los que ha empezado perdiendo el primer set (6 ganados y 6 perdidos) y sólo se ve superado por Ben Shelton (9-7) en ese aspecto en 2026.

Tras un inicio igualado, un solo 'break' en el sexto juego permitió a Cilic apuntarse una primera manga en la que estuvo impecable en sus turnos de saque. El tenista croata mantuvo la igualdad en el arranque del segundo, pero Mérida acabó rompiéndola tras el primer descanso de ese segundo set y, a partir de ahí, dominó completamente el duelo.

Dos roturas en los juegos cuarto y sexto le dieron ese segundo set. Y hasta tres veces logró quebrar el saque rival en una manga definitiva donde se paseó sobre la pista de Cincinnati. Desde el 2-1 para Cilic con el que arrancó el segundo set, Mérida sumó 9 juegos consecutivos. Y cuando el croata volvió a ganar uno ya perdía por 4-0 en la última manga, con dos 'breaks' en contra.

Tras esta victoria, el tenista madrileño jugará en segunda ronda ante el belga Zizou Bergs, cabeza de serie número 30 y al que nunca se ha enfrentado.

Pablo Carreño pasa por encima de Machac

Si Dani Mérida tenía un partido complicado frente al excampeón del US Open, tampoco lo tenían fácil los otros dos tenistas españoles que, antes que él, habían debutado en el Master 1.000 de Cincinnati. Pablo Carreño sorprendía por la contundencia con la que ganaba al checo Tomas Machac (6-3 y 6-2) en un partido que dominó desde el fondo de la pista. Su próximo rival será Andrey Rublev. Y, el día anterior, Martín Landaluce rompía su mala racha tras Roland Garros después de pasar por encima del británico Jack Draper. El madrileño se cruza ahora con el italiano Matteo Arnaldi, cabeza de serie número 31.

A las victorias de los españoles se unen las de las dos españolas, Jessica Bouzas y Cristina Bucsa, presentes en el cuadro femenino. Ambas completaron el pleno venciendo, respectivamente a las húngaras Anna Bondar y Panna Utvardy. Bouzas se cruza ahora con la checa Siniakova y Bucsa con la subcampeona de Roland Garros, la polaca Chwalinska.