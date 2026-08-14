La mentalidad ganadora de Fernando Alonso, 45 años, ante su retirada: "Con 50 miraré los trofeos que he conseguido. Quiero volver a ganar"

Los rumores sobre una posible retirada de Fernando Alonso, que acaba contrato con Astron Martin a final de año, recupera una de sus reflexiones más profundas y su necesidad de seguir sintiéndose competitivo

Fernando Alonso acaba contrato con Aston Martin a final de 2026, lo que ha despertado los rumores sobre su futuro y una posible retirada. En Aston Martin no acaba de encontrar el rendimiento esperado, a pesar de que la llegada de Adrian Newey y el nuevo proyecto técnico de la escudería con Honda sirviera para alimentar las ilusiones del asturiano por pelear nuevamente por altos objetivos. Sin embargo, de momento no lo han conseguido.

La evolución del motor de Honda espera llevar a Aston Martin hacia un nuevo salto competitivo que, además, sirva para convencer a Fernando Alonso de continuar en el asfalto. Mientras tanto, las partes siguen negociando una renovación de su contrato, habiendo pedido el piloto asturiano dos años más a razón de 40 millones de euros por temporada, según las diversas informaciones.

El futuro de Fernando Alonso, incierto: entre la retirada y la renovación con Aston Martin

Hoy por hoy, el futuro de Fernando Alonso en Aston Martin es una auténtica incertidumbre, de ahí que desde Italia anunciaran días atrás que la escudería británica ya tiene elegido un susituto por si el asturiano acaba retirándose. Su nombre no es otro que el de Carlos Sainz, quien también acaba contrato a final de año y no tiene asegurada su continuidad en Williams, donde también suenan otros nombres.

En este contexto, ahora resuena con fuerza una frase realizada con anterioridad por el propio Fernando Alonso, la cual refleja su clara mentalidad ganadora. Y es que el asturiano podría mirar atrás y sentirse ya sumamente satisfecho: dos Mundiales de Fórmula 1, 32 victorias y 106 podios... Un palmarés al alcance de muy pocos pilotos. Sin embargo, Fernando Alonso quiere más, y si Aston Martin no puede proporcionárselo, quizá es el momento de dar un paso al lado. Su mentalidad ganadora sigue intacta y sigue siendo la de aquel joven que llegó a la Fórmula 1 con la clara intención de convertirse en campeón del mundo: "Cuando tenga 50 años miraré los trofeos que he conseguido, pero hoy no me sirven de nada. Quiero volver a ganar".

Fernando Alonso no se conforma con su palmarés

El asturiano conquistó sus dos títulos mundiales con Renault en 2005 y 2006, poniendo fin en ese momento al dominio que habían ejercido Michael Schumacher y Ferrari. Después llegaron Ferrari y McLaren, etapas en las que volvió a luchar sin suerte por el campeonato y en las que se quedó especialmente cerca en 2010 y 2012.

Fue en aquellas temporadas cuando, precisamente, el piloto asturiano demostró otra de las características que ha marcado su trayectoria: una capacidad innata para competir por encima de las posibilidades de su monoplaza. En ambas ocasiones, Fernando Alonso terminó segundo.

Briatore ataca a Aston Martin

Mientras se debate el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1, un viejo amigo de Fernndo Alonso, Flavio Briatore, señala con el dedo a Aston Martin, donde no consiguen ser competitivos pese a toda la inversión realizada. "No sé qué tienen los demás. Sí, quizás alguien tenga una mejor infraestructura. Pero también vemos el ejemplo de Aston Martin, con las mejores instalaciones del mundo y el mejor ingeniero del mundo. No son tan competitivos, ¿sabes?", comentó Briatore en una entrevista a The Race.

En los últimos años, Aston Martin ha realizado grandes inversiones en infraestructuras, con una nueva fábrica y un túnel de viento de última generación en el AMR Technology Campus, en Silverstone, amén de haber contratado al ingeniero Adrian Newey. Pese a ello, el equipo tuvo un comienzo muy complicado en la temporada 2026, la primera de su asociación con Honda, y sumó apenas un punto en las primeras 11 carreras. El nuevo reglamento no ha permitido a la escudería dar el salto competitivo que esperaba y Alonso se encuentra lejos de las posiciones que le permitirían luchar por triunfos.

Es precisamente en este escenario cuando cobra todavía más sentido su filosofía. Los trofeos del pasado no le sirven para sentirse satisfecho. Alonso quiere volver a ganar y sigue mirando hacia delante. A sus 45 años, la pregunta ahora es qué pasara con su futuro y si el asturiano, finalmente, acaba retirándose o no.