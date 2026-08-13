A vueltas con el delantero en La Cartuja: el precio de Milosevic y la decisión de Fábio Silva

El Stuttgart no tiene problemas para desprenderse del serbio, que ha cedido a St. Gallen, Partizán y Werder Bremen desde que lo fichó en edad juvenil, aunque ahora aboga por un traspaso, mientras que el luso, hasta hace unos días cerca de desembarcar en la Real Sociedad, podría cambiar de rumbo

Busca el Real Betis con denuedo un delantero centro compatible y complementario con el 'Cucho' Hernández para rematar su vanguardia, a la que volvería como alternativa Aitor Ruibal, como principal encomienda de una planificación que encara su última quincena. El '9' es la prioridad para Manu Fajardo, que tiene aguardando a Dani Ceballos para ver cuánto margen salarial queda tras su llegada y también a la espera de salidas que propicien plusvalías y huecos físicos en el plantel. Con sondeos de postín, de momento infructuosos, por artilleros como Moise Kean, Arnaud Kalimuendo y Santiago Giménez, toca explorar varias vías simultáneas.

Jovan Milosevic, tasado entre seis y nueve millones de euros

Una de ellas, desvelada por 'Sky Sport Alemania', es la de Jovan Milosevic, un 'tanque' de 21 años recién cumplidos y 1,90 que tiene calidad, como demuestra el hecho de que se ha desempeñado puntualmente como mediapunta. Sus números globales son interesantes (54 goles y 11 asistencias en 117 partidos como profesional), aunque su trayectoria es extraña, puesto que el Stuttgart, que lo fichó en 2023 de la Vojvodina por 1,2 millones de euros cuando aún era juvenil, apenas lo ha utilizado (seis encuentros y 40 minutos en tres años), cediéndole consecutivamente al St. Gallen suizo, el Partizán de su país (19+5 en 30) y el Werder Bremen.

Con un valor de mercado, según la web especializada 'Transfermarkt', de siete millones, los suabos pedirían entre seis y nueve millones, bonus incluidos, por el serbio, asevera el medio local 'Meridian Sport'. Está firmando una buena pretemporada como blanquirrojo, con cuatro dianas en los primeros amistosos, lo que habría avivado el interés heliopolitano y abierto la posibilidad en el Stuttgart de hacer caja, en principio con el traspaso como prioridad, si bien fuentes de la negociación aseguran a ESTADIO Deportivo que el seguimiento desde La Cartuja es real y que, aunque no ha avanzado, sería factible un nuevo préstamo con pluses.

Fábio Silva podría quedarse 'motu proprio' en Dortmund

Aunque las últimas informaciones hablaban de avances de la Real Sociedad para la llegada del deseado Fábio Silva como cedido con opción de compra, el corresponsal en Alemania de 'Canal GOAT' Gabriel Fuh desvela que el de Oporto habría decidido finalmente quedarse en Dortmund para luchar por un puesto con Maximilian Beier y Serhou Guirassy, demostrando por fin al técnico aurinegro, Niko Kovac, por qué lo reclutaron por 22,5 millones hace tan sólo un año. De confirmarse este deseo del ariete ex de los Wolves, no habría más que hablar respecto a él como vía para potenciar la vanguardia de cualquier club de LaLiga u otro torneo europeo.