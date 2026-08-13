En Brasil mantienen al Betis con opciones por el joven y cotizado Luis Osorio

El central de 19 años tiene contrato hasta principios de 2030 y una cláusula de rescisión de 100 millones, aunque la crisis financiera por la que atraviesa el club tricolor, que adeuda varias nóminas y derechos de imagen a su plantilla, propicia que estén casi obligados a aceptar una oferta menor

Pese a lo publicado a finales de julio en Brasil, el Real Betis no ha presentado una oferta de siete millones de euros al Sao Paulo por Luis Osorio, un central de 19 años y 1,91 que ya está llamando la atención de vecinos con mejor salud económica y de clubes europeos de renombre, aunque el de Uberaba gusta en La Cartuja a corto-medio plazo como próxima inversión en un mercado, el de la Série A, que ha brindado interesantes plusvalías en los últimos años (Luiz Henrique, Johnny Cardoso, Abner Vinícius...) y por el que se ha vuelto a apostar este verano con el uruguayo Facundo Bernal, reclutado del Fluminense a cambio de 9,5 millones.

El zaguero formado en la cantera del Desportivo Brasil tiene una cláusula de rescisión para el extranjero de 100 millones de euros, aunque sólo de 10 millones dentro del país, por lo que se presenta como una oportunidad de mercado allí. Es lícito que los tricolores quieran sacar la mayor tajada, ya que sólo poseen el 60% de sus derechos, aunque en tierras paulistas opinan que ni siquiera podrán exigir los 20 millones por los que se marchó la referencia más similar (central zurdo y con clase), Lucas Beraldo, al PSG. Será por bastante menos, por lo que, si el Real Betis planteara realmente la cifra antes referida, tendría opciones de llevárselo, lo que sólo ocurrirá si vende a Natan o Valentín Gómez.

"El Sao Paulo se ha convertido en la prostituta del fútbol brasileño actual"

"Bueno, primero que nada, sólo necesitamos mirar el historial reciente de los últimos traspasos del Sao Paulo al extranjero. ¿Se fue William Gomes por 20 millones? ¿Se fue Lucas Ferreira por 20 millones? ¿Se fue Matheus Alves por 20 millones? No. Entonces, tampoco Osorio se va a ir por eso. El Sao Paulo, hermano, empieza a parecerse a esas chicas de la esquina que se prostituyen. El tipo pregunta '¿Cuánto cuesta?'. 'Son 100 dólares'. Tú dices 'Tenemos 20'. Y ella dice 'Vámonos'. Así que, querida, lamentablemente, el Sao Paulo se ha convertido en la prostituta del fútbol brasileño actual. Ésa es la verdad", dijo el periodista Marcao Borges en el podcast 'Semana Tricolor'.

Y recalcó: "Así que cualquier pequeña cantidad de dinero que llegue allí, sabiendo que el Sao Paulo está en bancarrota... Cambiar esa imagen en el mercado internacional, lamentablemente, llevará mucho tiempo. Si el tipo tiene una cláusula de rescisión de 100 millones, yo quiero 20. Hermano, llegará una oferta de 5-6 millones, y entonces venderemos. El Sao Paulo necesita pagar los salarios de los jugadores, los derechos de imagen, etc. Pronto habrá otra prohibición de fichajes, no me cabe duda. Entonces, cualquier miseria, cualquier cantidad insignificante, llevará al São Paulo a ceder a otro jugador de su cantera al mercado extranjero".

Para terminar, en el programa pusieron un ejemplo determinante: "¿Cómo podemos creer que el Sao Paulo pueda vender a un jugador por 20 millones de euros si la semana pasada quiso regalar a un jugador juvenil, Paulinho (regalarlo porque era un préstamo hasta fin de año y luego el jugador sería libre o se quedaría en el Botafogo), y Paulinho, que si bien no es una estrella, es un jugador que debería ser valorado porque fue el máximo goleador de la Copinha, es campeón de la Copinha y campeón de la Copa do Brasil? ¿Cómo puedes creer que el Sao Paulo venderá a Osorio por 20 millones de euros si quiso regalar a Paulinho, que es un jugador prometedor, que valdría al menos 10?".