Las dudas del Oporto con Santi Giménez y la oportuna irrupción de los heliopolitanos

El Milan, con las espaldas cubiertas tras el fichaje de Gonçalo Ramos, busca acomodo al internacional mexicano y Nkunku para completar su ataque, si bien las negociaciones con los 'Dragoes' se han estancado como consecuencia de que el acuerdo con la Roma por Rodrigo Mora tampoco ha llegado a buen puerto

Aunque no en todos los países constriñe como en España, el control financiero condiciona los movimientos hasta de los clubes más poderosos de Europa. El Milan, por ejemplo, no quiere pillarse los dedos y necesita vender antes de seguir comprando, ya que agotó gran parte de su partida presupuestaria con los fichajes de Gonçalo Ramos (por 74 millones de euros), Mario Gila (30 millones) y Sankhoun Diawara (2). Con las espaldas cubiertas con el ariete luso, los 'rossoneri' desean completar su vanguardia con un par de arietes de nivel, por lo que han puesto en el mercado a Santiago Giménez y Christopher Nkunku.

Por el internacional mexicano avanzaba el Oporto con el visto bueno de las otras dos partes, aunque Mediaset Italia refiere que el trato se ha atascado ante el cambio de condiciones propuesto por los 'Dragoes', que no han conseguido que la Roma contrate a Rodrigo Mora (también por que han pedido de buenas a primeras un traspaso con el préstamo casi cerrado) y, en consecuencia, abogan ahora por una cesión con opción de compra de unos 20 millones (la amortización pendiente en tierras lombardas). La operación de tobillo a la que se sometió el 'Chaquito' el curso pasado genera dudas en la entidad albiazul, si bien la clave es dejar de ingresar los referidos 50 millones.

En este contexto incierto ha irrumpido el Real Betis, que ha preguntado por una hipotética salida de Santiago Giménez, siempre bajo una fórmula idéntica y compartiendo su pase, aparentemente sin tanto recelo por el estado físico del también italo-argentino. Su salario, ligeramente superior a los tres millones netos, sería otro escollo que salvar, aunque la pista, según los expertos en la materia Fabrizio Romano y Matteo Moretto, es aún débil desde la capital andaluza, donde exploran otras alternativas, casi todas de postín, en busca de una temprana oportunidad de mercado y a la espera de que alguna gran venta (¿Pablo García?) recargue de fondos sus arcas, con lo que podría apostar más fuerte.

Una hoja de ruta adaptada a las circunstancias

El club verdiblanco ha elaborado una 'short list' de delanteros que gustan para completar su plantilla con vistas a la 26/27, aunque, como ya se ha comentado en estas líneas, maneja dos escenarios distintos y unos plazos que varían según se active una u otra. De no haber un traspaso o dos más que generen cuantiosas plusvalías, el Real Betis deberá conformarse con un punta cedido o libre, mientras que, si existe una venta multimillonaria, el desembolso inicialmente previsto (unos 15 millones de euros) sería más factible. El freno por parte de Nelson Deossa, Giovani Lo Celso, Natan de Souza y Ez Abde a abandonar La Cartuja cambió forzosamente la hora de ruta.