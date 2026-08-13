El 'Chimy' Ávila sí tiene mercado en Segunda división: dos históricos le echan el ojo

El exdelantero del Betis, sin equipo desde que saliera de Heliópolis a final de temporada, sigue buscando una oportunidad para continuar en la elite que de momento no se concreta, aunque en Segunda le pretenden tanto el Tenerife como el Sporting de Gijón

Está teniendo dificultades el Betis para encontrar a un delantero que venga a reemplazar las salidas de Cédric Bakambu y Ezequiel 'Chimy' Ávila y paradójicamente también el congoleño y el argentino siguen sin encontrar destino y todavía son agentes libres.

En el caso del ex de Osasuna, el Betis activo una cláusula que había en su contrato que le permitía acabar con su relación este verano, un año antes de lo que tenía firmado, mediante el pago de una cantidad a modo de indemnización de 50.000 euros, cuando el delantero argentino pensaba que seguiría en el Betis una campaña más.

Por ello, el 'Chimy' se ha visto de nuevo en el mercado aunque como agente libre, teniendo total libertad para negociar con aquellos clubes que deseen contar con sus servicios, aunque de momento, sigue sin equipo. Sin embargo, según apunta el periodista Ángel García, el exbético mantiene el fuerte interés de dos clubes de Segunda división.

Se tratarían del CD Tenerife, recién ascendido desde Primera RFEF, y del Sporting de Gijón, que intentará rearmar un equipo para luchar por el ascenso a Primera división. Ambos clubes habrían mantenido ya contactos con los agentes del 'Chimy' Ávila, al que ven como una apuesta segura para hacer goles en la Categoría de Plata.

De hecho, el 'Chimy' ya sabe lo que es jugar en Segunda, pues lo hizo en el Huesca cuando dio el salto a España, logrando el ascenso a Primera división en su primera temporada en el fútbol español, en la que firmó siete goles y dos asistencias jugando un total de 35 partidos.

Y en esa categoría es donde parece que tiene su destino el futbolista de Rosario, que hace tan solo unos meses, en el mercado de enero, tenía prácticamente todo acordado para irse al Getafe, pero los problemas de inscripción en el club azulón acabaron por echar por tierra la negociación. Desde que saliera del Betis también ha sido vinculado con una posible vuelta a Argentina, al ser relacionado con clubes como Rosario Central o Boca Juniors, aunque hasta la fecha no ha habido negociaciones.

Bakambu, en la misma situación

Como decíamos antes, además del 'Chimy' también Bakambu sigue sin encontrar equipo tras salir del Betis. Ambos excompañero apuran el mes de agosto para encontrar una nueva aventura que en el caso del congoleño parecía que iba a estar en Brasil, concretamente en el Internacional de Porto Alegre, aunque no será así finalmente.

El club brasileño ha anunciado hace escasas horas que da por "finalizadas" las negociaciones con Bakambu al no llegar a un acuerdo con el delantero de 35 años, que ahora deberá buscar una nueva vía para seguir jugando al fútbol.