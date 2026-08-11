Primera ofrece la solución al Betis con Iker Losada tras aceptar su situación

Crece la competencia en la máxima categoría para hacerse con los servicios del mediapunta gallego, que prioriza quedarse en España mientras que el Betis mantiene una postura clara

Iker Losada regresó de su cesión en el Levante con el deseo de ganarse un puesto a las órdenes de Pellegrini, pero pronto se topó con la realidad al recibir la comunicación de la entidad heliopolitana de que no tampoco entraba en los planes para el siguiente proyecto.

Una decisión impulsada por el 'Ingeniero', que apenas lo consideró desde su llegada al Benito Villamarín hace dos veranos, y que le dejó claras sus intenciones al dejarlo fuera de la convocatoria para viajar a Dublín. Una situación más que asumida por el gallego, resignado a abandonar de nuevo La Palmera y, en esta ocasión, probablemente de manera definitiva.

En este sentido, en el seno de la entidad heliopolitana se prioriza un traspaso por encima de una tercera cesión que todavía sería posible al tener contrato hasta el 30 de junio de 2029, El Betis pretende recuperar la inversión de 1,8 millones

Esta medio ya recogió a finales de julio que el Levante ha realizado un acercamiento para repescarle después de que terminará el curso con protagonismo y que el Rayo Vallecano también se ha posicionado para incluirlo en esta nueva etapa sin Íñigo Pérez al frente. Interés en el caso de los madrileños que se ha traducido ya en reuniones con sus agentes para conocer sus condiciones e intentar alcanzar un acuerdo.

El Getafe, otra vía interesante para Iker Losada y el Betis

A estas opciones de quedarse en la máxima categoría se ha sumado también la vía del Getafe, apuntada días atrás por Diario de Sevilla, y confirmada por ESTADIO Deportivo por fuentes próximas a la entidad azulona. De momento, este posibilidad se ha limitado a contactos para saber la predisposición de las partes, si bien Iker Losada gusta mucho en el Coliseum y le cuadra a José Bordalás.

También tiene sobre la mesa la vía de traspasar las fronteras, sobre todo por la insistencia procedente de Grecia, aunque ahora mismo el polivalente mediapunta, sabedor de que cuenta con cartel en la Liga, prioriza mantenerse en la elite española, sin descartar radicalmente su primera aventura en el extranjero.

El Betis mira por sus intereses

Además, en este asunto tiene que mucho que decir el Betis, que mira por sus propios intereses y se centrará en el mejor postor a la espera de que el futbolista dé o no su visto bueno.

A Iker Losada no le gustaría repetir lo ocurrido el verano anterior, cuando salió en el ocaso, y todas las partes desean que se resuelva su futuro inmediato lo antes posible. Destinos no le faltan tras su buen rendimiento como granota tras la llegada de Luis Castro al banquillo.