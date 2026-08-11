Paco Gallardo ve a Morante y Manu González listos para dar el salto al Betis: "Hay que ponerlos, no tengo ninguna duda de que van a responder"

El seleccionador español sub 19 atiende a ESTADIO Deportivo para hablar sobre el presente y futuro de varias figuras del fútbol hispalense, en este caso en al lado verdiblanco, con Morante y Manu González como máximo exponentes de la generación de 2007

Paco Gallardo, seleccionador nacional sub 19, ha conseguido este verano un tremendo éxito al ganar el campeonato de Europa de la categoría con una superioridad insultante. Los pupilos de Gallardo han arrollado en todos los partidos, marcando 19 goles no recibiendo ni uno solo en todo el torneo. Son muchos los jugadores talentosos que viene en esta generación de 2007 pero concretamente en Gales han sobresalido José Antonio Morante y Manu González, ambos futbolistas del Real Betis, el primero, siendo además 'Bota de Oro' del torneo con cuatro goles, y el segundo, imbatido habiendo jugado cuatro de los cinco partidos del torneo.

Por ello, en la entrevista que hemos realizado a Paco Gallardo en ESTADIO Deportivo y de la que iremos dando buena cuenta durante esta semana, hemos hablado de muchos temas, sobre todo del Europeo y del trabajo previo que conlleva, del presente y futuro del club de sus amores, el Sevilla Fútbol Club, pero también de algunos nombres propios, y entre ellos no podían faltar los de Morante y Manu González, hacia quienes Gallardo se deshizo en elogios.

"Mira, para que todo el mundo tenga consciencia de lo que son estos dos jugadores y lo que han hecho en este campeonato de Europa, yo siempre digo, ¿Qué pasaría si tú estuvieras en tu club y te dijeran que tu club ha firmado al campeón de Europa sub 19 y Bota de Oro? ¿O al campeón de Europa y mejor portero del torneo dejando la portería cero?", reflexiona Gallardo.

"Seguramente que si al director deportivo de turno le ofrecieran estos dos jugadores, uno por dos millones de euros y otro igual, tal como está hoy en día el fútbol, seguramente serían baratos y hasta pagarían más, ¿no?", añade el seleccionador español sub 19.

Por todo ello, Paco Gallardo cree que los entrenadores no deben tener miedo a apostar por estos jóvenes, y en su defecto, cederlos a otros equipos de mayor categoría donde puedan ir testando su nivel y su crecimiento tanto profesional como personal.

"Estos jugadores que tenemos en la cantera, en este caso del Betis, creo que hay que aprovecharlos y hay que darle sus oportunidades", sostiene el técnico, que da además varias razones de peso: "Sobre todo porque son jugadores interesantes también para otros equipos, con lo cual, creo que el potencial que tienen los dos es bastante importante y como siempre digo, a este tipo de jugadores que tengo en la Selección española, lo que hay que tener es el momento de darle la oportunidad".

"Así para que ellos se puedan desarrollar con los propios equipos, sobre todo, rodeándolos de esos jugadores importantes que tienen los clubes donde están, en este caso el Betis con Morante y con Manu y en otro caso el Sevilla como puede tener con Nico Guillén o otro tipo de jugadores como Manuel Ángel... Entonces yo creo que hay que buscar el momento y ponerlos para que ellos se puedan desarrollar con el primer equipo y no tengo ninguna duda de que van a responder", zanja un convencido Paco Gallardo de la valía de los Morante o Manu Fernández en el Betis, o Nico Guillén en el Sevilla.