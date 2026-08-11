Sin Lo Celso y con Abde, el Betis continúa su puesta a punto antes del último test

La entidad verdiblanca vuelve al trabajo esta semana con la incorporación del extremo marroquí de forma parcial a los entrenamientos, una gran noticia mientras que Lo Celso no ha regresado este martes con sus compañeros

El equipo de Manuel Pellegrini sigue trabajando para llegar en pleno estado de forma al primer duelo de la temporada, que será en La Cartuja frente a la Real Sociedad. Se siguen dando pasos importantes en una temporada más que ilusionante, con la Champions League en el horizonte como sueño de todos los béticos. Sin embargo, aún quedan varias piezas para poder ver ese puzle final, siendo ahora el área comandada por Manu Fajardo la que tiene todas las miras puestas. La prioridad es un delantero que sirva para dar la alternativa a Cucho Hernández. Luego, se podrá empezar de hablar de nombres como Dani Ceballos para reforzar el centro del campo, pero el ariete es lo prioritario.

Una de las noticias en la mañana de hoy era ver si aparecía Gio Lo Celso sobre el terreno de juego junto a sus compañeros. El argentino ya regresó ayer a la Ciudad Deportiva Luis del Sol, tal y como captaron las cámaras de ESTADIO Deportivo, para trabajar dentro del gimnasio junto al resto de compañeros que estuvieron en las instalaciones. El argentino puede ser una de las llaves para generar hueco en ese centro del campo que sufre de 'overbooking', aunque no hay una intención momentánea del jugador en querer abandonar la entidad.

En la sesión matutina de este martes, finalmente, el centrocampista no ha aparecido sobre el terreno de juego. Al igual que Gonzalo Petit, indicando desde el club verdiblanco que ambos se encuentran haciendo trabajo en el gimnasio. Habrá que ver el avance en estos próximos días y si se puede tener la imagen del jugador junto al resto de sus compañeros. Uno de los que sí ha regresado en la mañana de hoy es Ez Abde. El extremo marroquí ha aparecido, por primera vez, junto a sus compañeros para hacer los ejercicios previos. Tras recibir el habitual pasillo de collejas en su vuelta, y los trabajos mencionados, se ha marchado con el preparador rumbo a uno de los campos anexos de la Ciudad Deportiva. Algo parecido a lo que llevaba haciendo en estas últimas semanas.

Ya de forma habitual, continúan entrenando tanto Isco Alarcón como Antony. El de Arroyo de la Miel ya está poco a poco teniendo más minutos en esta pretemporada y sigue dejando destellos, que es un paso más que importante para todo el calvario de lesiones que lleva arrastrando. Aún falta mucho para ver al mejor Isco sobre los terrenos de juego, pero ya se puede empezar a vislumbrar que se van dando los movimientos necesarios para ello. Otro de ellos es Antony, que trabaja con normalidad con el equipo.

Una de las noticias ha estado en la no presencia de Gonzalo Petit en la sesión. El jugador arrastra una pequeña lesión muscular. A pesar de que ha estado tratándose en el gimnasio durante la mañana de hoy, desde la entidad se trabaja para poder encontrar una solución para su situación, con el objetivo de que pueda seguir acumulando minutos y rodaje en el fútbol español.