El Betis comunica su decisión actual a Amrabat mientras negocia su desvinculación del Fenerbahçe

El club verdiblanco le ha transmitido hoy mismo al internacional marroquí que la planificación contempla destinar el esfuerzo económico a otras prioridades, por lo que la posibilidad de quedar libre tampoco le abre las puertas de La Palmera

Sofyan Amrabat se ha incorporado esta mañana a la disciplina del Fenerbahçe tras entrenarse en solitario en Marrakech y ha conocido que su deseo de repetir experiencia en La Palmera está lejos de cumplirse actualmente por la posición verdiblanca.

No en vano, hoy mismo se ha producido una conversación entre el entorno del pivote y los rectores verdiblancos, en la que se le ha transmitido que a día de hoy no encaja en la planificación heliopolitana por el esfuerzo titánico que supondría asumir su salario y que hay otras prioridades a las que se destinarán los recursos existentes. Más concretamente el fichaje el delantero y hacer espacio en la masa salarial para el regreso de Dani Ceballos.

Amrabat trata de quedar libre, pero ni así encajaría con su sueldo actual

En este sentido, desde el club se filtra que no cuadraría ni siquiera en el caso de que llegara con la carta de libertad, tanto en cuanto el pivote ha aterrizado en Estambul en plenas negociaciones para desvincularse del club otomano y empezar una nueva etapa a coste cero con la opción de exigir una alta ficha. Cabe recordar que en el Fenerbahçe percibe alrededor de cinco millones de euros por año y que el curso pasado los hispalenses solo asumieron un parte de sus emolumentos durante la cesión.

Ahora mismo no es viable en La Cartuja pagarle un sueldo de esa índole, solo asumible en otras latitudes, por lo que también Amrabat deberá tomar una decisión acerca de si sus preferencias son económicas o deportivas. En el Betis han sido muy claros y se entiende que buscará otro destino, pues la única alternativa consistiría en esperar hasta final de mercado por si las circunstancias y su predisposición a bajar su caché abrieran un resquicio para volver a La Palmera una vez consumadas las otras prioridades.

Portazo a día de hoy a falta de tres semanas para el cierre del mercado

En este sentido, en esta situación hay una línea muy fina entre el hecho de que el Betis lo haya descartado o no. Hay voces que apuntan a que sí, pero lo que realmente ocurre es que el deseo de contar con él, impulsado sobre todo por Pellegrini, choca con la realidad ahora mismo del Betis, por lo que tampoco se trata de un portazo definitivo, al cien por cien.

Ahora mismo no, pero el Betis estará atento hasta final de la ventana por si los números se alinean y el pivote sigue disponible con la intención de ajustar sus emolumentos a las posibilidades verdiblancas.

Al final, como es lógico, el Betis juega sus cartas, igual que está haciendo en el caso de Dani Ceballos a pesar de que a nadie se le escapa de que están condenados a entenderse para la vuelta del utrerano.

Amrabat, por su parte, siempre ha transmitido a los dirigentes béticos su predilección por enfundarse otra vez la elástica de las trece barras, lo que tendría que demostrar llegado el caso con la renuncia a una parte importante de su sueldo.