Cucurella recuerda sus raíces culés: “Mi abuelo iba cada domingo al Camp Nou”

Marc Cucurella ha construido una elevada carrera en el fútbol, pero fuera del terreno de juego hay una historia que ha marcado sus prioridades. El internacional español ha hablado con naturalidad de cómo la paternidad cambió su forma de entender la vida y recuerda de dónde viene sin dejarlo atrás

Marc Cucurella siempre ha tenido claro de dónde viene. Mucho antes de convertirse en campeón del mundo y en uno de los rostros más reconocibles de la selección española, el futbolista creció en Alella, rodeado de su familia y con una pasión que ya ocupaba su vida: el fútbol.

En 2019, cuando todavía estaba construyendo su carrera, Cucurella se sinceraba en una entrevista con Esportiu Maresme sobre sus raíces. "Mi familia es muy culer", reconocía entonces. Su abuelo acudía cada domingo al Camp Nou y el Barça era una presencia habitual en casa.

Pero detrás del futbolista siempre ha habido una historia mucho más personal. Una historia marcada por el esfuerzo, la familia y, especialmente, por la experiencia de convertirse en padre.

Del fútbol sala a La Masia

Cucurella comenzó a destacar desde muy pequeño. Su padre, Óscar, que trabaja en un concesionario de coches, recibió el aviso de un conocido sobre unas pruebas del Espanyol para jóvenes futbolistas. Con apenas ocho años comenzó su aventura en el club blanquiazul. Allí pasó seis temporadas y llegó a ser capitán de su equipo. "Fueron seis años muy buenos en los que aprendí a jugar y a competir", recordaba el propio futbolista.

Su evolución llamó la atención del Barcelona y su llegada a La Masia supuso un cambio radical, incluido en los estudios. Pasó de estudiar en Masnou a hacerlo en la residencia azulgrana, donde la formación académica era una parte fundamental del día a día de los jóvenes futbolistas. "En el Barça sacar buenas notas es obligatorio", explicaba Cucurella, que llegó incluso a matricularse en Educación Física en el INEFC después de aprobar la Selectividad, pero finalmente los entrenamientos y los viajes hicieron imposible compaginar ambas cosas.

Un padre que aprendió a mirar la vida de otra manera

Con el paso de los años, Cucurella no solo creció como futbolista, sino que formó una familia. Fue padre muy joven junto a Claudia Rodríguez y la llegada de sus hijos cambió sus prioridades. Especialmente cuando descubrieron que su hijo mayor, Mateo, tenía autismo. La experiencia no fue sencilla. El pequeño tuvo dificultades para adaptarse al colegio convencional y la familia tuvo que buscar nuevas soluciones para que pudiera sentirse cómodo. "En el colegio normal no le iba bien, se ofuscaba, no era feliz. No se adaptaba, se quedaba llorando todo el rato", contó el futbolista. Aquella situación terminó transformando la manera en la que Cucurella entiende su papel como padre.

Para el internacional español, la educación y el bienestar de sus hijos se convirtieron en una prioridad incluso a la hora de tomar decisiones profesionales. Los cambios de club y de ciudad ya no dependían únicamente de las necesidades deportivas. También había que encontrar un entorno adecuado para su familia. "Una de las primeras cosas que miramos en la ciudad es si va a tener opciones para nuestro hijo", explicó.

Una frase que resume hasta qué punto su vida había cambiado. Porque el fútbol seguía siendo importante, pero ya no era lo único. "Mi hijo me ha enseñado a priorizar las cosas realmente importantes", reconocía Cucurella. "Nadie te enseña a ser padre, pero al final vas viendo. Un hijo autista no entiende las cosas como sus hermanos, hay que aprender a entenderlo".

El Cucurella que no se ve en el campo

Su carácter espontáneo y su naturalidad han acompañado siempre al futbolista. También durante la celebración del Mundial 2026, donde volvió a mostrar esa personalidad que le ha convertido en uno de los jugadores más reconocibles de la selección española. Pero detrás de los goles, las celebraciones y las entrevistas hay un Cucurella diferente.

El niño que jugaba al fútbol sala en Alella, el joven que tuvo que compaginar estudios y entrenamientos y el futbolista que acabó dejando las aulas para dedicarse profesionalmente al deporte se ha convertido también en un padre cuya prioridad está fuera del terreno de juego.

Y quizá ahí esté la parte menos conocida de su historia: para Marc Cucurella, el mayor aprendizaje de su carrera no ha llegado de un vestuario ni de un Mundial, sino de casa.