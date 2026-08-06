Luis Rubiales, tajante por el Mundial 2030: "España ya no va a organizar el partido inaugural por culpa de Pedro Sánchez y de Infantino"

El expresidente de la RFEF carga contra Pedro Sánchez por su gestión con la candidatura de España para el Mundial 2030: "Cede a cambio de ponerse la medalla y tira por tierra la inauguración". Además, ha asegurado que "había un acuerdo para quela final fuera en el Santiago Bernabéu"

Luis Rubiales ha vuelto a escena para analizar la candidatura de España para el Mundial 2030, así como la disputa por conseguir la sede de la final, con la competencia de Casablanca y las opciones del Santiago Bernabéu y el Camp Nou. En este sentido, el que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha cargado contra Pedro Sánchez y Gianni Infantino, afirmando que nuestro país se ha quedado sin el partido inaugural.

Luis Rubiales: "Sabíamos que los 55 votos de UEFA eran insuficientes y tendríamos que incorporar a Marruecos"

En este sentido, Luis Rubiales ha atendido al Diario Marca para explicar, en primer lugar, cómo nació la candidatura de España al Mundial 2030: "Esa candidatura se gesta en el año 2018, el día que España y Portugal se enfrentan en el Mundial de Rusia. Desde el principio, Fernando Gomes y yo sabíamos que los 55 votos de UEFA eran insuficientes y que tendríamos que incorporar a Marruecos. No era una candidatura ibérica"

El expresidente de la RFEF añade que "desde UEFA se nos hizo saber que si había una candidatura 100% europea y otra que no era 100%, no nos iban a apoyar a nosotros. Marruecos sale de la ecuación y vuelve pasados dos o tres años, cuando se solventa la posibilidad de que España y Portugal arrastren esos 55 votos de de UEFA. Les explicamos de manera muy clara cómo entran: sabiendo que España va a acoger el partido inaugural, la final, una semifinal y uno o dos partidos de cuartos".

Luis Rubiales: "Pedro Sánchez tira por tierra la inauguración del Mundial en España"

Además, Luis Rubiales explica un momento clave en la negociación del Mundial 2030: "Infantino y Pedro Sánchez se reúnen para anunciar que España va a albergar el Mundial junto a Portugal y Marruecos. Y el presidente del Gobierno anuncia la incorporación de Uruguay, Paraguay y Argentina, cuestión que siempre habíamos rechazado. España ya tenía los votos de Europa. Y de África".

Luis Rubiales afirma de manera tajante que "habíamos conseguido que Arabia Saudí se retirara y tener los apoyos de Asia. Pedro Sánchez, con un gran afán de protagonismo, cede a cambio de ponerse la medalla y anunciar que España organizará el Mundial. Y tira por tierra la inauguración en España".

Luis Rubiales: "Había un acuerdo para que la final fuera en el Santiago Bernabéu"

Luis Rubiales siguió cargando contra el presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez se carga el plan inicial por otro totalmente diferente. Y con esa situación, sin ninguno de los dos presidentes europeos en nuestras federaciones, Marruecos empezó a empujar. Sánchez anuncia algo totalmente diferente, sin la inauguración en España, además sin haber cerrado dónde se celebraría la final".

El expresidente de la RFEF sorprende explicando que "había un acuerdo para que fuera en el Santiago Bernabéu. Perder el encuentro inaugural es un daño irreparable. Y eso ha sido por la dirección y el manejo de Infantino y la colaboración inestimable de una persona que no tenía ninguna información, que no tenía ningún conocimiento, pero tenía mucho afán de protagonismo, como es el presidente del Gobierno".

Luis Rubiales: "España es la locomotora de este proyecto"

Luis Rubiales en mitad de la polémica con la sede de la final del Mundial 2030, fue preguntado por si peligraba para España: "Lo que es evidente es que está en discusión. Y eso ocurre después de que Pedro Sánchez anuncie un Mundial en el que se incluye a tres países hispanoamericanos. Y ese mismo día, la candidatura del 2034 se queda sola con Arabia Saudí, y le dan directamente el torneo porque Australia renuncia".

Por último, Luis Rubiales fue muy claro con su postura con España si la final se juega en Marruecos, pese a los movimientos para dejarla fuera del Mundial: "Por supuesto que no debe continuar. España es la locomotora de este proyecto. Fubolísticamente, tiene las mejores competiciones, tiene a la selección que viene de ser campeona del mundo..."

El expresidente de la RFEF concluyó apuntando que "con todos los respetos para Portugal, a la que amamos, y por supuesto también con todos los respetos a Marruecos. España ya no va a organizar el partido inaugural por culpa de Pedro Sánchez y de Infantino. Y si no tiene la final, no puede seguir ni un minuto más en la organización de 2030".