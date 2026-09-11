Louzán, presidente de la RFEF, echa un pulso a Marruecos por la final del Mundial 2030: "Hay acuerdos firmados"

El presidente de la Federación Española de Fútbol defiende que España debe acoger la final de la Copa del Mundo porque "es la promotora de este mundial" y los datos le avalan

Este jueves saltó la noticia de que la final del Mundial 2030 sería en Marruecos, concretamente en "la provincia de Benslimán", según confesó el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, quien también es ministro delegado encargado del Presupuesto y uno de los responsables del auge del fútbol marroquí en los últimos años. Hizo estas declaraciones en un encuentro del PAM en Buznika, en las afueras de Rabat, en una reunión electoral.

Horas más tarde, la FIFA aseguraba que la decisión sobre la sede de la final todavía no estaba tomada y que se decidirá "en su debido momento", desmintiendo así que vaya a ser en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca.

Hay que recordar que el diario 'The Times' publicó que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habría aprovechado la reunión celebrada en Rabat el pasado 5 de agosto para ofrecer a Marruecos ser la sede de la final del Mundial de 2030 a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo. Información que desde FIFA desmintieron categóricamente.

La RFEF mantiene que debe ser en España

Ante la sorprendente afirmación de su homólogo marroquí, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), explicó el jueves por la noche que "España es la promotora de este Mundial" junto a Portugal y que posee lo necesario para ser "la organizadora de esta gran final".

Eso sí, Louzán pidió calma y afirmó que España no se plantea abandonar la organización de la Copa del Mundo si al final no alberga la final. "Nosotros, España, hemos firmado unos acuerdos con los restos de los países y con la FIFA, y con el gobierno para la organización de este Mundial", recordó el presidente de la RFEF. Además, justificó las declaraciones del presidente de la Federación marroquí en un contexto electoral interno en su país. La decisión definitiva sobre la final del Mundial 2030 podría saberse después de la celebración del congreso de la FIFA en Rabat el año que viene.

En lo que se refiere al reparto de sedes, Louzán explicó que todavía no hay ninguna propuesta confirmada, pero que en la precandidatura provisional España tendría nueve sedes, a la espera de poder incorporar a Valencia y Vigo, mientras que Marruecos tendría seis y Portugal tres.

Sintonía en los objetivos con el CSD

Un día antes de las explosivas declaraciones del presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos, José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), aseguraba que van a "pelear" porque la final del Mundial 2030 se celebre en España porque será "una garantía para la FIFA".

Según Uribes, España "ha liderado el proyecto", "tenemos más sedes, acabamos de ganar el Mundial en Estados Unidos y organizamos las cosas muy bien en la seguridad, el orden público, los transportes y las infraestructuras".

Al igual que Louzán, el presidente del CSD tampoco es partidario de renunciar a la organización del Mundial 2030 si la final no es en nuestro país. "España no debe renunciar nunca a nada. Tenemos que defender que la final sea en España. Es nuestra posición y hay que pelearlo hasta el final, y garantizar que vamos a tener las once sedes y que vamos a hacer las cosas bien", añadió.