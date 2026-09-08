Candidatos y caras nuevas para la primera convocatoria de Luis de la Fuente tras ganar España el Mundial

El Seleccionador Español dará a conocer su primera lista tras el Mundial el próximo viernes 18 de septiembre, fecha en la que tendrá que resolver el sustituto de Marcos Llorente, retirado de la 'Roja' y el posible recambio de Borja Iglesias, con problemas físicos

Luis de la Fuente volverá a ponerse al frente de la Selección Española campeona del mundo a partir del próximo lunes 21 de septiembre, tres días después de que el viernes 18 facilite su primera convocatoria tras ganar la final del Mundial en Nueva York el pasado 19 de julio. Aunque no se espera ningún tipo de revolución en el grupo que levantó la segunda estrella bordada ahora en el pecho, sí existen varios movimientos que pueden alterar la lista.

Hay una baja segura, la de Marcos Llorente, quien se ha retirado de la Selección. Además hay otra situación que habrá que vigilar: Borja Iglesias y su estado físico, aunque ya se estrenó este pasado lunes en el Coliseum. Por detrás, una generación de jóvenes que ya estuvo cerca de la Absoluta antes de que la expedición cruzara el charco y que ahora espera su oportunidad. La cuestión no es solo quién entra en los planes de Luis de la Fuente, sieno que también será interesante comprobar qué hueco deja cada decisión que pueda tomar el seleccionador español.

Llorente deja la Selección Española y De la Fuente tiene varias soluciones

La retirada de Marcos Llorente es la primera novedad de la España campeona del mundo. El futbolista ha decidido poner punto final a su etapa internacional después de haber formado parte del grupo que conquistó el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Su salida, sin embargo, no obliga a De la Fuente a buscar necesariamente un lateral derecho nuevo. El de Haro tiene alternativas dentro del propio grupo campeón, como son el propio Eric García o Marc Pubill.

Pedro Porro, tras su protagónico Mundial, seguirá siendo la primera opción del seleccionador para ocupar el lateral derecho. Pero también están Eric García y Marc Pubill, dos futbolistas que estuvieron en el Mundial y que ofrecen diferentes posibilidades al míster gracias a su polivalencia; algo que también ocurría con Llorente.

Eric puede actuar como lateral y central, mientras que Pubill es una alternativa más específica para el costado. Por tanto, De la Fuente podría cubrir la baja de Llorente sin incorporar directamente a un nuevo jugador para el lateral. Ahí es donde aparece el efecto dominó provocado por el adiós de Marcos Llorente.

Si Eric pasa a tener más peso como lateral, puede abrirse una plaza en el centro de la defensa. Si Pubill asume ese papel, el seleccionador puede utilizar la salida de Llorente para reforzar otra posición. Y si considera que necesita más músculo o alternativas por dentro, el hueco puede terminar en el centro del campo.

Dean Huijsen, el regreso que más sentido tiene en el centro de la defensa

El central del Real Madrid Dean Huijsen se quedó finalmente fuera de los 26 elegidos para el Mundial del pasado verano, siendo una de las decisiones más llamativas de la convocatoria definitiva de Luis de la Fuente. Ahora puede tener una segunda oportunidad.

La situación es diferente porque De la Fuente ya conoce perfectamente al futbolista y sabe lo que puede ofrecerle. Si la salida de Llorente termina provocando una vacante en defensa, Huijsen aparece como una de las alternativas más naturales, ya que está contando con protagonismo en el Real Madrid de Mourinho. No se trataría de ningún experimento, suponiendo el regreso de un futbolista que ya estaba en el radar de la Roja y que aún tiene un amplío margen de mejora como internacional.

Marc Pubill puede ser la llave para otras novedades

Pubill no es precisamente un nuevo candidato para De la Fuente, pues fue uno de los 26 que levantó la Copa del Mundo. Pese a ello, su papel en los planes del seleccionador puede resultar fundamental en la primera lista post-Mundial. La retirada de Llorente le da una oportunidad para consolidarse como alternativa en el lateral derecho, dejando disponible una plaza para reforzar otra posición. Es decir, sería esta una de las grandes razones por las que la lista del 18 de septiembre puede tener más cambios de los que parece a primera vista.

Eric García, el comodín que puede cambiar la lista

El otro gran nombre en ese efecto dominó es Eric García. También fue campeón del mundo y su polivalencia le convierte en una pieza especialmente útil para De la Fuente. Puede jugar como central, lateral derecho e incluso actuar más adelantado. Si el seleccionador entiende que Eric puede asumir el papel que deja Llorente, la necesidad de buscar un sustituto específico desaparece. Y eso podría abrir una plaza para otro jugador en el centro de la defensa, véase Huijsen.

Carlos Espí o Gonzalo, la gran novedad ofensiva

La situación de Borja Iglesias será determinante a la hora de darle forma a la delantera. El delantero arrastra problemas físicos y su disponibilidad para el 18 de septiembre está en el aire. Si no llega en condiciones, De la Fuente tendrá que buscar una alternativa, al margen de contar con Oyarzabal y Ferran Torres como sus dos primeras opciones.

Carlos Espí estuvo en la prelista y ahora puede dar el salto como madridista

En ataque, el nombre que más merece atención es el de Carlos Espí, joven apuesta del Real Madrid de Mourinho este pasado mercado estival. El delantero ya estuvo en la prelista de 55 jugadores para el Mundial cuando aún era futbolista del Levante, aunque finalmente no entró entre los 26 elegidos definitivos. Es decir, De la Fuente ya lo tenía suficientemente controlado como para incluirlo entre los candidatos a viajar a la Copa del Mundo y ahora, como madridista, gana peso en los planes de España. Su perfil, además, se asemejaría mucho al de Borja Iglesias. Un delantero espigado para desbloquear ciertos partidos.

Gonzalo García, que ya se entrenó a las órdenes de De la Fuente, también aprieta

El exdelantero del Real Madrid Gonzalo García, ahora en las filas del Fulhan de Arbeloa, es el otro gran candidato en ataque a ocupar el vacío que puede dejar Borja Iglesias, con problemas físicos, en la delantera de España. El exmadridista fue uno de los jóvenes que trabajaron con la absoluta durante la preparación del Mundial, aunque finalmente se quedó fuera de los 26.

De la Fuente ya ha demostrado que confía en él y su evolución en Inglaterra será importante para determinar si ha llegado el momento de incorporarlo definitivamente. Por el momento suma un gol en la Premier en tres partidos disputados, amén de otro en la EFL Cup. Un tanto cada 287' como delantero del Fulham.

Javi Guerra, la opción que más ha crecido

En el centro del campo también hay candidatos para renovar la lista de Luis de la Fuente. Javi Guerra ya ha trabajado con la absoluta y conoce lo que pide De la Fuente. Su candidatura parte con una ventaja respecto a otros jóvenes: ya ha tenido la oportunidad de debutar a las órdenes del seleccionador. La competencia, eso sí, es enorme. Rodri, Pedri, Zubimendi, Fabián, Merino, Gavi o Álex Baena forman un centro del campo de primer nivel en el que se antojan pocos retoques. En ese efecto dominó propiciado por Marcos Llorente sería una posibilidad.

Marc Bernal, la apuesta de futuro

Marc Bernal representa un escenario diferente al de Javi Guerra. El centrocampista es uno de los jóvenes con mayor proyección que ya ha estado alrededor de la absoluta y De la Fuente conoce perfectamente sus condiciones. Su entrada en la lista del 18 de septiembre sería un mensaje claro de renovación. No porque España necesite cambiar el centro del campo después de ganar el Mundial, sino porque el seleccionador puede empezar a preparar el siguiente ciclo sin renunciar al bloque campeón.

Turrientes, Jon Martín y Jesús Rodríguez esperan su oportunidad

También hay que mantener en el radar a futbolistas como Beñat Turrientes, Jon Martín y Jesús Rodríguez. Los tres estuvieron cerca de la absoluta durante la preparación mundialista y forman parte de esa segunda línea que espera su oportunidad.

Jon Martín puede beneficiarse de cualquier movimiento en el centro de la defensa. Turrientes compite en una posición con mucha competencia, mientras que Jesús Rodríguez ofrece una alternativa diferente en ataque. No parten como favoritos para entrar en la lista, pero ya no son desconocidos para De la Fuente.