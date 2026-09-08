Fernando Alonso, sobre la crianza de su hijo: “Cuando tengan siete u ocho años, pondré delante de él una raqueta de tenis y una pelota de baloncesto, quizá un kart, y decidiremos”

El piloto ovetense habla sobre la crianza de los hijos y un posible futuro en la Fórmula 1, y deja clara su visión

Fernando Alonso es el hombre de moda en la Fórmula 1, junto a Kimi Antonelli. Su longevidad en el deporte del motor está haciendo historia y todos están pendientes de si renueva dos años mas con Aston Martin o no, ya que es uno de los pocos asientos que no tienen aún dueño para la próxima temporada.

Tras más de 25 años en la F1, el piloto ovetense se puede permitir el pensárselo. No va a tener más oportunidades para luchar por algo y quiere estar seguro de que Aston Martin le da lo que quiere y que no se pasa varios años sin poder hacer nada mientras evolucionan el motor Honda, como ya le pasó en McLaren.

En más de una ocasión ha dicho que la F1 ya no le divierte como antes y que hay deportes de motor más entretenidos. Y que le tienen menos atado. No hay que olvidar que este año ha sido padre y eso cambia mucho, ya que él pasa muchos días al año fuera de casa en un campeonato que ha añadido cada vez más pruebas en los últimos años.

La única ventaja en este sentido es que su pareja también trabaja en el mismo mundillo y la puede tener cerca los fines de semana ahora que se ha incorporado tras el periodo de baja por maternidad.

Fernando le 'quitó' el kart a su hermana mayor

Fernando Alonso, en más de una entrevista, ha señalado que fue su padre y no él el que eligió que sería piloto. Su progenitor vio que el pequeño Fernando disfrutaba al volante y tenía aptitudes para conducir y encauzó su carrera. Lo ha dicho en más de una ocasión, pero en una entrevista con Bild reconoció que en principio el kart que fue clave para que llegara a ser lo que es hoy no era para él, sino para su hermana. “Mi padre fabricó un kart para mi hermana, pero el que me subí fui yo”, afirmó sobre el coche que le fabricó José Luis Alonso a su hermana Lorena, que era seis años mayor que él.

“Yo no elegí ser piloto, fue mi padre, lo admito”, añadió en esa entrevista. Cuando éste vio la afición que tenía el niño cada vez que cogía el coche y lo bien que se le daba tomó esa decisión. En esa entrevista también vislumbraba un futuro con hijos. "Algún día, por supuesto, me gustaría formar una familia, tener hijos. En una palabra, empezar esa vida ‘normal’”, reconocía.

Ese momento ha llegado y ante eso aparece la pregunta sobre cómo reaccionará cuando el pequeño Fernando crezca y sea él y su pareja los que tengan que decidir a qué se dedica. En una entrevista personal realizada en 2022 en 'Nargis Magazine', Fernando Alonso ya habló sobre eso y dejó muy claro que no le iba a imponer nada. Y que si ellos querían seguir su camino, los apoyaría. “Si ellos quieren, por supuesto, pero no les obligaré”, afirmó.

Alonso abre el abanico de posibilidades

Sin embargo, dejó un matiz y señaló que cuando estuvieran en edad de empezar a mostrar sus gustos, serían ellos mismos los que, en cierto modo, mostrarían lo que se les da bien. Y en función de eso, decidirían. “Cuando tengan siete u ocho años, pondré delante de ellos una raqueta de tenis y una pelota de baloncesto, quizá incluso un kart, y entre todos decidiremos”, afirmaba el asturiano.

Alonso tiene en claro que su profesión está muy remunerada económicamente y da un prestigio social que no se alcanza con otra, pero que también es muy sacrificada. Semanas enteras lejos de casa, varios día de entrenamientos, viajes por todo el mundo... y mucho riesgo. Porque aunque la seguridad es cada vez mayor en la F1, ellos siguen corriendo a 300 km/h en circuitos que, como el nuevo de Madring, a veces son urbanos, con los riesgos que eso conlleva.

Ante esto, el actual piloto de Aston Martin tiene claro que, si deciden seguir su camino u otro similar, en el que haya riesgos, también les ayudará. “Apoyaré cualquier decisión que tomen”, avisa el asturiano, quien sabe que esto pasa rápido y que cada uno de eb disfrutar como mejor pueda o sepa. “Disfruta el momento, nadie sabe qué pasará mañana”, sentencia.