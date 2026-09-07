La petición de Julián Álvarez a su madre: "No quiero ir a más pruebas"

De querer marcharse a tener que volver a ganarse a la afición. Ese es el escenario que afronta Julián Álvarez en el Atlético de Madrid después de un verano convulso en el que el Barcelona apareció como destino deseado. Ahora, la 'Araña' quiere cambiar el rumbo

Julián Álvarez ha sido sin lugar a dudas el protagonista de este mercado junto a Rodri en el mercado estival. Ambos buscaban salir de sus respectivos clubes para acabar jugando en el Barcelona de Hansi Flick. Rodri lo consiguió; Julián se encontró con un gran escollo en el camino, Gil Marín y Atlético de Madrid, y se quedó en el Metropolitano un año más a pesar de su deseo de salir. Ahora la temporada vuelve a comenzar con la camiseta colchonera para la 'araña' y quiere resolver su relación con la afición colchonera y volver a encontrar su mejor nivel.

Julián Álvarez ha hablado y ha roto su silencio. Quiere cambiar, volver a ser querido y realizar un gran año en el futbol profesional. Por ello recuerda sus inicios, en los que sí fue feliz, aunque con un pasado duro para su familia. "Mi madre era maestra de jardín de infancia y mi padre siempre trabajó en el campo. Después manejó un camión", destacó el internacional argentino.

Sus inicios en un pueblo de 3.000 habitantes

El jugador siempre ha reivindicado sus raíces en Calchín, un pueblo de apenas 3.000 habitantes que no ofrecía las suficientes oportunidades futbolísticas para un Julián al que se le empezaba a quedar chico el fútbol argentino. El ariete cuenta cómo estuvo en España disfrutando de unas pruebas antes de dar el salto a River Plate: "Estaba en el pueblo y en ese momento estaba el Mundial sub-20 en Argentina. Había ido Ramón Martínez del Madrid y ahí se comunicó con una persona que me conocía de Córdoba y se dio la oportunidad de venir unos días a una prueba en el Madrid".

La decisión de seguir en argentina

Con 15 años dio un paso decisivo en su carrera profesional al sumarse a River Plate. Eligió al club millonario por delante de otras opciones europeas, debido a su comodidad, "cercanía" con Calchín y su familia: "Hubo un momento a los 13 años en que les dije a mis padres que no quería ir más a pruebas. Mi padre nunca había viajado en avión tampoco”. Por esto, Julián se quedó varios años en Argentina, cerca de su familia, para formarse y dar el salto a Europa más tarde.

Su nivel en Argentina y el salto a Europa

Tras ascender por las categorías inferiores de River Plate, en 2018 debutó con el primer equipo y consiguió hacerse con la Copa Libertadores. Ese chico del Calchín que no quería seguir haciendo pruebas se convirtió en la estrella goleadora del conjunto millonario, y terminó siendo el máximo goleador de la Liga Profesional 2021. Este rendimiento fue decisivo para llamar la atención de los grandes equipos europeos. Llegó al Manchester City, donde brilló a la sombra de Haaland y salió hacia el Atlético de Madrid en 2024 para convertirse en un jugador más importante y con más minutos.

En sus dos primeras temporadas en Madrid anotó 49 goles y repartió 17 asistencias en 106 partidos. Esta tercera temporada en el Atlético de Madrid, por los motivos de su salida, no ha empezado de la mejor manera. Muy poco protagonismo con un Cholo Simeone que trata de recuperarlo mentalmente poco a poco y enfrentado con la afición colchonera. La afición le recuerda sus palabras al fichar por el Atlético de Madrid. "Quería mi espacio, un lugar para desarrollarme, para crecer; sentía que el Atlético era el lugar", comentó Julián hace un par de veranos. Justo estos meses atrás sentía lo contrario, quería seguir desarrollándose, pero esta vez el lugar no era el Metropolitano.