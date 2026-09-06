La reacción de Simeone a la última sorpresa con Julián Álvarez

El técnico del Atlético de Madrid fue cuestionado por la ausencia del argentino en el entrenamiento al final del encuentro junto al resto de suplentes. El preparado se mostró sorprendido aunque luego el propio club argumentó que era una cuestión de cargas

El Atlético de Madrid hizo aguas este pasado sábado en San Mamés. El Athletic Club pasó por encima del Atlético de Madrid con un triunfo contundente por 3-0 que impidió que los de Simeone se aupasen a la primera plaza de la tabla a expensas de lo que hiciese el Barcelona este domingo ante el Valencia. Diego Pablo Simeone volvió a dejar fuera del once titular a Julián Álvarez aunque el argentino entró en el segundo tiempo y estuvo en cierta medida al mismo nivel que el resto de sus compañeros.

Julián Álvarez, a diferencia de lo que ocurrió en el último partido en el que participó con los colchoneros, si acudió a saludar a la afición atlética congregada en las gradas de San Mamés. En agosto ante el Villarreal y por recomendación del propio club, Julián Álvarez se marchaba solo al vestuario mientras el resto de sus compañeros agradecía el apoyo de la afición, eso sí, en el Metropolitano.

Después del encuentro, los suplentes del Atlético de Madrid entrenaron sobre el césped de un San Mamés ya vacío. En esa sesión, que es habitual en muchos equipos después de los partidos, no estuvo Julián Álvarez. Simeone, algo sorprendido, fue cuestionado sobre este hecho en rueda de prensa y dejó un capítulo más del 'caso Julián'.

Julián Álvarez no entrena y Simeone se sorprende

El lenguaje no verbal de Simeone quizás dijo más en la rueda de prensa posterior al choque del Atlético de Madrid ante el Athletic Club que sus propias palabras. El periodista lanzó la siguiente pregunta a Simeone sobre Julián: "Te quería preguntar que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes, ¿cómo lo valoras?".

La cara de perplejidad de Simeone lo decía todo pero el técnico del Atlético de Madrid no quiso entrar en más valoraciones sobre un Julián Álvarez que jugó poco más de media hora: "¿En serio? No tengo nada que valorar". El Atlético de Madrid explicó horas más tarde que la ausencia de Julián Álvarez en el entrenamiento posterior al encuentro ante el Athletic Club se debió a una cuestión de cargas aunque la sorpresa de Simeone en rueda de prensa indicaba más bien que desconocía lo sucedido.

Julián Álvarez puso a prueba a Unai Simón

Si reconoció Diego Pablo Simeone el intento de Julián Álvarez en el segundo tiempo cuando tras recibir el balón en la frontal del área, se dio media vuelta y buscó el palo izquierdo de la portería de Unai Simón. El guardameta del Athletic Club se lanzó abajo y evitó el que hubiese sido el 2-1 cuando el electrónico ya cumplía el minuto 70. Simeone valoró la acción del argentino: "La verdad que trabajaron muy bien el bloque bajo porque ya ahí no pudimos nosotros, salvo la de Julián Álvarez, que pateó fuera del área".

La siguiente oportunidad para Julián Álvarez

El Atlético de Madrid, que se queda con siete puntos de 12 posibles, empieza a pensar ya en la Champions League. Los de Simeone visitarán Anfield el próximo miércoles para medirse al Liverpool en la primera jornada de la fase liga. Si se tiene en cuenta el proceso de reintegración de Julián Álvarez en la dinámica colchonera, Simeone debería irle dando más minutos al argentino y cuajar un buen choque a nivel individual en la máxima competición continental sería la mejor forma de dar un golpe sobre la mesa.