Simeone, dolido tras la derrota: "Dos minutos de hoy nos dieron un golpe para reaccionar"

El técnico del Atlético de Madrid reconoció la superioridad del Athletic Club: "Ganaron el partido justamente". Además, apuntó las claves de la primera derrota de la temporada: "Ellos no lo pudieron encontrar por sí solos"

El Atlético de Madrid ha sufrido su primera derrota de la temporada. El conjunto de Simeone, tras ir 0-0 tras el descanso, recibió dos duros golpes en forma de goles, obras de Nico Williams y Robert Navarro, previos al gol final de Sancet que dio la victoria al Athletic Club. De esta manera, el técnico argentino compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el tropiezo en el día de hoy en San Mamés.

Además, el encuentro en San Mamés tuvo el principal aliciente del regreso de Julián Álvarez. El argentino entró en el minuto 59, pero apenas tuvo incidencia en el partido. Al técnico le preguntaron por el delantero en rueda de prensa, pero no quiso dar ningún tipo de declaración. Tras ello, el conjunto colchonero pondrá el foco en la complicada visita al Liverpool en Anfield del próximo miércoles nueve de agosto.

Simeone: "Ganaron el partido justamente y no mucho más"

De esta manera, Simeone ha ofrecido una valoración sobre la derrota contra el Athletic Club: "Creo que el partido es lo que se vio. Un primer tiempo importante, con situaciones, con personalidad, con juego. Y cinco minutos o dos de poca tensión y, obviamente, poca resolución a situaciones que las pudimos haber resuelto mucho mejor y que, en este caso, Bilbao resolvió muy bien".

El técnico del Atlético de Madrid cuenta que el Athletic Club "aprovechó ese momento de desconexión y ya después empezaba otro partido, mucho más complejo, mucho más difícil, porque ellos estaban mucho más organizados defensivamente. Ganaron el partido justamente y no mucho más".

Simeone: "No pudimos resolver bien las situaciones que acontecieron en ese ratito"

Por otra parte, Simeone habló de la falta de reacción del equipo: "Estábamos con sensaciones buenas de cara al segundo tiempo, pero no pudimos resolver bien las situaciones que acontecieron en ese ratito de esos dos minutos. Y, bueno, responsabilidad absolutamente nuestra, ¿no?, del cuerpo técnico, porque no pudimos darles a ellos ese arranque del segundo tiempo que ameritaba y ellos no lo pudieron resolver".

El técnico del Atlético de Madrid apuntó una de las claves de la dura derrota en San Mamés: "Porque el cuerpo técnico no le logró transmitir lo que se necesitaba para el arranque del segundo tiempo y ellos no lo pudieron encontrar por sí solos".

Simeone: "Estamos en una etapa todavía de construcción del equipo"

Simeone siguió analizando el partido contra el Athletic Club: "Estamos en una etapa todavía de construcción del equipo y, evidentemente, vamos a atravesar situaciones complejas. La verdad que empezamos muy bien dentro de lo esperado y, bueno, estos dos minutos de hoy nos dieron un golpe para, obviamente, reaccionar a lo que tenemos y lo que tenemos que resolver".

El entrenador del Atlético de Madrid valoró la defensa del Athletic Club: "Conocemos al entrenador. Tiene sus características muy claras. Le está transmitiendo al equipo eso que tiene. La verdad que trabajaron muy bien el bloque bajo porque ya ahí no pudimos nosotros, salvo la de Julián Álvarez, que pateó fuera del área. Después, la verdad que no tuvimos situaciones importantes, algunas desolentes, pero muy poco. Me gusta el Bilbao".

El argentino elevó el nivel del Athletic Club de Edin Terzic: "Es un equipo importante. Va a pelear por los primeros lugares y va a haber una competencia con el Villarreal, la Real Sociedad y un montón de equipos que crecen para estar cada vez más cerca nuestro". El equipo vasco suma su segunda victoria consecutiva, tras los tres puntos conseguidos ante el Celta de Vigo y las dos derrotas en la primera jornada de LaLiga EA Sports.