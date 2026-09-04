La novedad de Julián Álvarez en la convocatoria para medirse al Athletic Club

El delantero argentino regresa a la lista de Simeone tras quedarse fuera del partido ante el Sevilla, por lo el técnico del Atlético de Madrid, que también llama a Jonathan David, suma buenas noticias

El Atlético de Madrid se enfrentará al Athletic Club mañana sábado en San Mamés. El conjunto de Simeone busca prolongar la buena racha con la que han empezado LaLiga. Para ello, el técnico argentino ha ido con todo en la convocatoria para su visita al equipo de Edin Terzic. Una de las principales novedades en la lista es el regreso de Julián Álvarez, que se quedó fuera de la visita al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

Por ello, Simeone suma pólvora en ataque en un Atlético de Madrid que ha registrado siete goles en tres partidos de LaLiga EA Sports. El técnico ha incluido en la convocatoria, para enfrentarse al Athletic Club, a Jonathan David, el último fichaje del conjunto colchonero, por lo que podría tener minutos en San Mamés si el argentino lo considera. Por el contrario, el entrenador del equipo rojiblanco ha tomado importantes decisiones.

Jonathan David se entrena con el Atlético de Madrid

Simeone valoró el fichaje de Jonathan David: "Tiene unas características que nos puede ayudar por las características que tiene nuestro equipo. Necesitamos que se adapte lo más rápido posible. Está en el proceso ese, ya que vino hace muy pocos días, pero lo vemos entusiasmado, lo vemos con muchas ganas y ojalá que el campo nos dé lo que él quiere y lo que nosotros esperamos de él".

Además, el técnico del Atlético de Madrid comentó la importancia del nivel de su ataque: "Siempre es diferente el jugar con delanteros más posicionales que con mediapuntas llegando de segunda línea al gol. La verdad que el fútbol es muy cambiante, depende de los futbolistas y mañana esperemos que cada uno, desde el tiempo que les toque, puedan dar lo mejor para el equipo".

Julián Álvarez regresa a la lista de Simeone

Sobre Julián Álvarez, Simeone explicó que "está entrenando muy bien. La verdad que mañana va a venir convocado y va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao, esperando lo mejor de él como lo de todos sus compañeros", apuntó el argentino, que tiene el foco puesto en una visita complicada como es la de mañana sábado en San Mamés ante el Athletic Club.

Cabe recordar que Julián Álvarez viene de no tener minutos ante el Sevilla en el duelo del pasado sábado en el Sánchez-Pizjuán. El argentino estuvo ausente en los entrenamientos de Simeone a lo largo de la semana, por indisposición, por lo que no pudo disputar la tercera jornada de LaLiga EA Sports. Sin embargo, el delantero ya se ha recuperado e incluso podría ser titular en San Mamés mañana sábado, si el técnico lo considera.

Cambios en la defensa del Atlético de Madrid

Por otro lado, una de las ausencias más destacadas en el Atlético de Madrid ha sido la de José María Giménez. El uruguayo ha firmado su cesión por el Deportivo, siendo su primera salida del club colchonero desde su llegada hace 13 años. Simeone recupera a Le Normand, que fue sancionado con un partido por su tarjeta roja en el duelo frente al Villarreal, por lo que apunta a entrar en el once titular de este sábado en San Mamés.

Por lo demás, Simeone, que ha sido claro con Julián Álvarez, ha vuelto a llamar a Esquivel y Dani Martínez, que ya forman parte de la primera plantilla del Atlético de Madrid. Por el contrario, Obed Vargas se ha quedado fuera, pendiente de resolver un futuro que apunra lejos del conjunto colchonero. Además, todavía hay mercado de fichajes que siguen abiertos.

La convocatoria del Atlético de Madrid para enfrentarse al Athletic Club

De esta manera, la convocatoria del Atlético de Madrid, que viene de ganar al Sevilla, para medirse al Athletic Club es la siguiente: Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Cristian 'Cuti' Romero, Jorge Domínguez, Alejandro Grimaldo y Dani Martínez; Pablo Barrios, Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Morten Hjulmand, Álex Baena, Rodrigo Mendoza y Jorge Castillo; Giuliano Simeone, Arnau Ortiz y Ademola Lookman; Kang in Lee, Julián Alvarez y Jonathan David.