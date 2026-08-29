Sevilla 1-3 Atlético de Madrid: El enfado de Luis García Plaza y el hambre de Miguel Sierra

El técnico, que ya en la previa se quejaba de que su plan se fue al traste con la inesperada venta de Oso, reflejó con su enfado tras el 0-3 que nada estaba saliendo bien. El canterano volvió a reivindicarse y materializó con un golazo la leve mejoría tras la reanudación. Así lo hemos vivido y contado en directo

El Sevilla FC se ha dejado su condición de invicto en LaLiga EA Sports, cartel que se ha llevado el Atlético de Madrid con un triunfo por 1-3 gracias a la renta obtenida en una primera mitad apabullante que se puede resumir en el expresivo enfado de Luis García Plaza cuando Álex Baena firmaba el doblete para poner el 0-3 en un marcador que poco antes había ampliado Ademola Lookman. La segunda mitad, con una versión algo más sólida ante un rival mucho más relajado, la ilustra el golazo de un Miguel Sierra que agarra con fuerza la camiseta.

Después de convertirse en el máximo goleador de la pretemporada sevillista con tres goles, ha empezado LaLiga forzando un penalti clave para remontar ante el Rayo Vallecano (2-1), provocando la tempranera expulsión de Yuri en la visita al Athletic Club (1-3) y le ha metido un golazo al Atlético para estrenar su casillero en el fútbol profesional y recoger el fruto de su esfuerzo. Sin Oso, con Vargas en la 'nevera', con Alfon recién salido de lesión, con Ejuke para sólo un ratito y de momento sin los fichajes que tanta falta hacen, el extremo granadino se ha echado el primer equipo a la espalda. Si no fuera por la cantera...

A Luis García le cambiaron el plan con la venta de Oso

Al margen de lo que ya evidenció en rueda de prensa, Luis García Plaza remarcó que -a diferencia de la situación con Vargas- el traspaso de Oso le ha pillado desprevenido. Tanto es así, que aludió al canterano en los minutos previos al inicio del choque para explicar por qué se decantaba por Julio Díaz como carrilero por delante de Suazo en detrimento de un extremo puro. "Porque Julio es lo que más se parece a Oso. Con Ejuke habríamos tenido que cambiar mucho lo que habíamos trabajado durante la semana", argumentaba, desvelando que en sus planes, contaba con el hispano-argentino como titular hoy. Su enfado con el 0-3 evidencia que el plan estuvo lejos de salir bien y la rueda de prensa posterior refuta del todo que no está contento con lo que ve.

No fue la única sorpresa, Sangante y Kochorashvili se quedaron en el banquillo en favor de la dupla Castrín - Kike Salas en el eje de la zaga y Guridi inició el choque como mediocentro, al lado de Agoumé, para dejar a Peque el puesto de enganche por detrás de Robbie Ure y con Miguel Sierra en el costado derecho. Más previsible era la alineación del Atlético, con exactamente los mismos once que ensayó Simeone, aunque con un matiz: Lookman caía a la izquierda y Baena era el 'falso 9', recurso obligado por las bajas de Julián Álvarez y Sorloth. Además, Pubill regresó al puesto de central, ante la vuelta a la titularidad de Marcos Llorente como diestro; y con Huljmand acompañó a Pablo Barrios en detrimento de Koke.

Kang-in Lee y Barrios inventan, Lookman ejecuta y Baena se gusta

No obstante, el que se hizo notar muy pronto fue Kang-in Lee, sin duda el mejor recurso colchonero en este inicio de curso. En el 5', jugadón determinante del coreano, recibió pegado a la derecha, desbordó a Suazo y filtró un pase exquisito para el corte por dentro del área de Álex Baena, quien definió con un disparo cruzado para batir a Vlachodimos y poner el 0-1 en el mercador en la primera acción de peligro generada por el Atlético, que a partir de ahí se adueñó de la pelota ante un Sevilla FC sometido que apenas lograba estirarse.

El equipo local tardó más de 20 minutos en ver una acción de cierto peligro. Guridi la colgó al área desde la izquierda, Hancko desvió con apuros ante la presión de Ure y el balón, botando, lo empaló Kike Salas desde la frontal; pero su disparo salió muy desviado. Acto seguido llegó el segundo tanto visitante. En el 26', Barrios avanzó en conducción sin oposición de un Sevilla roto y encontró a Lookman en el vértice izquierdo del área. Desde allí, el nigeriano sorprendió al meta local con un disparo raso a su palo. El griego, que quizás esperaba el disparo al palo largo, se quedó a contrapié y no pudo evitar el 0-2.

Casi sin tiempo para recuperarse del segundo golpe, llegó el tercero en media hora. El Atlético acumuló jugadores en el balcón del área, donde Llorente habilitó de cara a Baena. El almeriense tocó para acomodarse y Guridi, algo clavado, sólo llegó a tiempo de ver salir un potente obús cruzado ante el que nada pudo hacer Vlachodimos. Aún tuvieron que evitar el cuarto Castrín, que salvó con la cara un zapatazo de Lookman antes de que Baena perdonase casi a portería vacía, y Kike Salas, con un providencial cruce ante Grimaldo para repeler con el cuerpo un disparo a quemarropa.

Miguel Sierra y 10 más: el mejor del Sevilla FC, con diferencia

Entre medias, el tibió intento de reacción local lo frenó un Jan Oblak inédito hasta que le probaron Miguel Sierra, con dos zurdazos seguidos desde la frontal, y Guridi, con un derechazo en el área que el esloveno desvió con ágiles estiradas. El joven granadino intentó echarse a la espalda al equipo y dejó varios detalles individuales de gran valía pero sin el debido aprovechamiento. Ya al filo de la hora de juego, después de un gol anulado a Lookman por fuera de juego de Baena, también lo intentó el debutante Kochorashvili, que a los pocos minutos de salir cazó un rechace en la frontal y se le fue fuera por poco.

Robbie Ure merece su mención. No ha cazado ni una en todo el partido, pero las ha peleado todas y eso a veces tiene premio. Y nadie merecía más ese premio que Miguel Sierra. Suazo centró al primer palo desde la izquiera y el escocés no dejó que Giménez despejase. Ahí apareció rápido el granadino, que conectó una plástica volea que botó para envenenar aún más su trayectoria hacia la escuadra en su primer gol en el fútbol profesional.

Vlachodimos se lució a un cabezazo de Barrios tras una gran acción de Arnau Ortiz y Miguel Sierra no paró de intentarlo hasta caer rendido. Justo antes de ser sustituido, bajó el balón con un control con el pecho, protegió bien con el cuerpo para irse de Baena, tiró de cuádriceps para arrancar con potencia; de calidad, para firmar un control orientado con la derecha para irse de Hjulmand y soltar un zurdazo potente que se le fue demasiado alto. La afición reconoció su gran actuación y evidenció con sus aplausos que fue el mejor.

Ficha técnica en el Sevilla - Atlético de LaLiga

0- Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Guridi (Kochorashvili 55'), Miguel Sierra (Alfon 80'), Peque (Isaac Romero 68'), Julio Díaz (Ejuke 55'); y Robbie Ure.

3- Atlético de Madrid: Oblak; Llorente (Giménez 66'), Pubill, Hancko, Grimaldo; Pablo Barrios, Hjulmand (Johnny Cardoso 85'); Giuliano Simeone, Kang-in Lee (Koke 72'), Lookman (Arnau Ortiz 66'); y Baena (Mendoza 85').

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castilla La Mancha), con Javier Iglesias Villanueva (gallego) en el VAR. Amonestó a los locales Isaac Romero y Suazo y a los visitantes Marcos Llorente y Pubill.

Goles: 0-1 (5') Baena; 0-2 (26') Lookman; 0-3 (33') Baena; 1-3 (68') Miguel Sierra.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla.