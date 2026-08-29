Sevilla - Atlético de Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online la jornada 3 de LaLiga EA Sports

El conjunto de Nervión, cogido con pinzas en los extremos, buscará una tercera victoria consecutiva que supondría dar un importante golpe sobre la mesa. Enfrente estará un cuadro colchonero que llega enredado en el 'caso Julián Álvarez' y con la necesidad de vencer para no despegarse ya de Real Madrid y Barça

Tras arrancar la campaña de la mejor manera posible, con seis puntos de seis posibles que solo los más optimistas esperaban, el Sevilla FC afronta este sábado un choque de altos vuelos ante un Atlético de Madrid cuya actualidad viene marcada por el 'caso Julián Álvarez'. El argentino tampoco estará en el Sánchez-Pizjuán por la "indisposición" que le mantiene sin entrenar en los últimos días, empeñado en marcharse al FC Barcelona mientras la entidad rojiblanca solo ve con buenos ojos su venta al Arsenal, o su continuidad en el Metropolitano.

Así llega el Sevilla FC

Ambos conjuntos se enfrentaron en la recta final del pasado curso, con victoria nervionense por 2-1, en la primera de las 'finales' por la permanencia sacadas adelante por Luis García Plaza. Pero poco tiene que ver este choque con el del mes de abril. Así lo ha advertido el propio entrenador madrileño, molesto por perder a última hora a Oso, traspasado al Estrasburgo a falta de la oficialidad. Y es que, además del hispano-argentino, titular en los dos primeros encuentros de LaLiga y goleador en San Mamés, el preparador sevillista tampoco contará esta vez con Rubén Vargas, lo que le deja sin apenas margen de maniobra en los costados.

Con Julio Díaz como opción en la izquierda, pues Alfon regresa tras su lesión pero solo está "para un ratito", el Sevilla FC buscará en cualquier caso una tercera victoria consecutiva que supondría sin duda un golpe sobre la mesa. Tras remontar en casa ante el Rayo Vallecano (2-1) y aprovechar la polémica expulsión de Yuri para someter al Athletic (1-3), regresa también a la lista Kike Salas, pudiendo producirse además el debut de Kochorashvili.

Así llega el Atlético de Madrid

Por su parte, el Atlético de Madrid acude a Nervión después de dos compromisos como local en los que ha sumado cuatro puntos, tras vencer al Málaga en el estreno (2-0) e igualar ante el Villarreal (2-2) con un hombre menos por la expulsión de Lo Normand, que no estará por sanción en la capital hispalense. Aunque el principal problema de Diego Simeone está en ataque, pues a la ausencia de Julián Álvarez se suma la baja por lesión de Alexander Sorloth, lo que reduce sus opciones.

Así, todo apunta a que Ademola Lookman volverá a ser la solución ofensiva del Cholo, con Giuliano Simeone y Baena en las bandas y Kang in Lee de enganche. Entre todos ellos amenazarán la meta del conjunto sevillista con la necesidad de volver a sumar tres puntos para no despegarse pronto de Real Madrid y FC Barcelona, conscientes en el cuadro colchonero de cómo se les fue el campeonato hace un año en un errático comienzo del torneo.

Sevilla No Iniciado - At. Madrid

¿Dónde ver por TV el Sevilla FC - Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports?

El partido que disputan Sevilla FC y Atlético de Madrid este sábado 29 de agosto dará comienzo a las 21:30 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y se podrá ver en directo por los canales M+ LALIGA (dial 54 de Movistar Plus+ y 110 de Orange TV), M+ LALIGA HDR (M440 O111) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus, en los establecimientos. El encuentro corresponde a la jornada 3 de LaLiga EA Sports.

¿Cómo seguir online el Sevilla FC - Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports?

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club verdiblanco y de la entidad colchonera habrá información actualizada al instante de este encuentro.