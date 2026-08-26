Crece el incendio por el arbitraje del Athletic - Sevilla tras la contradicción entre CTA y RFEF: Terzic y Yuri, "más dolidos todavía"

"El partido con el Sevilla ya es pasado", ha remarcado el técnico del conjunto bilbaíno eximiendo de culpa a los nervionenses, al tiempo que invita a reflexionar para que este episodio tan esperpéntico al menos "sirva para mejorar". Más encendido está Yuri, que no entiende por qué le mantienen la sanción si ya han reconocido que se equivocaron con su expulsión

Han pasado cinco días desde el polémico encuentro entre Athletic Club y Sevilla FC pero, como si de un incendio de nueva generación se tratase, la polémica aumenta y avanza de manera inevitable ante la enorme cantidad de combustible que encuentra en su camino. La RFEF lleva mucho tiempo sin desbrozar y la tempranera expulsión por roja directa de Yuri Berchiche por derribar a Miguel Sierra es el ejemplo más gráfico de lo que hay en LaLiga EA Sports. Sin entrar en consideraciones ni rearbitrar desde una cómoda silla de redacción y sólo enumerando los acontecimientos por orden cronológico sale una historia que sería digna sucesora de la literatura del esperpento: el CTA reconoce que se equivocó pero el Comité de Competición mantiene la sanción al lateral rojiblanco.

Soto Grado muestra roja a Yuri, el CTA dice que fue un error y el Comité de Competición sanciona igualmente

En el minuto 11 de partido, con 0-0 en el marcador, Yuri agarra y derriba claramente a Sierra en una acción como último hombre con la portería del Athletic totalmente vacía y sin que el extremo del Sevilla FC pueda controlar el balón. El origen de la polémica se centra en si el atacante no controla por la falta o si hay un mal control y la infracción no está evitando una ocasión manifiesta. El árbitro, César Soto Grado se inclina por la primera opción y muestra la roja directa con el aval de Valentín Pizarro Gómez desde el VAR. Lo surrealista llega después.

En 'Tiempo de Juego', el programa semanal en el que la RFEF analiza las acciones polémicas de la jornada en curso, el CTA asume como "error claro y manifiesto" de los árbitros en una jugada que a su juicio debió ser juzgada con una mera falta y, a lo sumo, amarilla. Hasta ahí, desde el Athletic Club hay cero reproches al Sevilla FC, que al margen de esa opción sin duda muy condicionante reunió méritos sobrados para llevarse los tres puntos; pero sí estilan indignación con el análisis de los colegiados y, sobre todo, con el hecho de que los jueces federativos han mantenido un partido de sanción para Yuri -no podrá jugar este jueves ante el FC Barcelona- a pesar de esta rectificación pública.

Edin Terzic deja claro que el enfado es con la RFEF y los árbitros, no con el Sevilla

Este miércoles, en su rueda de prensa previa al Barça - Athletic de la jornada 1, Edin Terzic ha subrayado su incredulidad y ha alegado que pensaba que "el VAR está para evitar estos errores". "No me gusta hablar sobre cuestiones arbitrales, pero evidentemente no me gustó. Para eso tenemos el VAR, para evitar este tipos de errores. Espero que todo el mundo aprenda de esta situación y que mejoremos de cara al futuro", reflexionó el técnico alemán del Athletic en la comparecencia previa a la cita de este jueves en el Camp Nou.

"El partido del Sevilla fue duro, por las circunstancias, pero es una cuestión que ya es pasado. Lo más importante ahora es el partido de mañana y prepararnos para jugar bien, no importa quién sea el rival", añadió Terzic, quien deberá sobreponerse a la baja de Yuri para intentará romper una sequía de un cuarto de siglo sin ganar en feudo culé: "El Barça fue campeón del año pasado, no perdió ningún punto en casa y no solo ha sido difícil para el Athletic sino también para todos los que han pasado por allí. Nuestro objetivo es estar listos para este desafío y estar unidos y preparados".

Yuri Berchiche, baja por sanción en el Barcelona - Athletic de este jueves: "Lamentable"

El jugador del Athletic Club Yuri Berchiche también ha vuelto a pronunciarse y ha admitido sentirse "mucho más dolido todavía" después de que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) valorara como un "error claro y manifiesto" su expulsión en el minuto 11 del partido disputado el pasado domingo contra el Sevilla en San Mamés y, que aun así, haya sido castigado con un partido por el Comité de Competición y no podrá jugar este jueves en el Camp Nou frente al FC Barcelona.

"Lamentable", ha espetado el lateral zurdo de los leones en sus redes sociales junto a una captura de pantalla de esa interpretación del CTA publicada en 'Tiempo de Revisión'. "Después de ver el vídeo y leer vuestro veredicto todavía me duele mucho más lo que tuve que pagar yo y, en consecuencia y lo más importante mi equipo, que se quedó con un hombre menos desde el minuto 12. 100% injusto!", lamenta el futbolista, que se pierde 80 minutos del duelo ante el Sevilla FC y los 90' de la visita al FC Barcelona: "Eso sí, el que va a terminar pagando la consecuencia de no poder jugar el siguiente partido voy a ser yo", ha recalcado.