Joan Laporta avisa al Atlético de Madrid: "Seguimos muy interesados en Julián Álvarez"

El presidente del Barcelona ha insistido con el interés por el fichaje del argentino en una declaración pública en las redes sociales de club: "Estamos listos para comprarlo, continuamos presentes y la oferta es vigente, en caso de que el Atleti quiera vender al jugador".

El Barcelona sigue lanzado por el fichaje de Julián Álvarez en este mercado. Diferentes jugadores de la plantilla han hablado en las últimas semanas sobre la posibilidad de tener al argentino en la plantilla. Además, Hansi Flick ha sido contundente en cada rueda de prensa cuando le han preguntado por el futbolista del Atlético de Madrid. Ahora, Joan Laporta, presidente de la entidad azulgrana, se ha pronunciado por la situación.

Joan Laporta ha querido hablar en los medios oficiales del Barcelona para comentar el estado del mercado en el primer equipo. Entre otras carpetas que tiene abierta la dirección deportiva, como la de resolver el futuro de Joao Cancelo y Marc Casadó, la que destaca entre todas ellas es la de Julián Álvarez. El argentino tiene claro que su continuidad en el Atlético de Madrid peligra y pone el foco en intentar firmar por el conjunto de Flick.

Joan Laporta: "Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta"

De esta manera, Joan Laporta ha sido muy claro hablando en los canales oficiales del Barcelona sobre el fichaje de Julián Álvarez: "Que sepan que, si están dispuestos a vender al jugador durante esta ventana de transferencias de verano, estaríamos listos para comprarlo, siempre y cuando podamos llegar a un acuerdo en torno a la oferta que les hemos hecho".

Además, el presidente del Barcelona confirmó las intenciones del club en torno a la incorporación de Julián Álvarez, que no es otra que la de ver al argentino vestido de blaugrana de este mismo mercado de fichajes: "Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid".

Joan Laporta: "Ellos me dijeron que no tenían intención de vender"

Laporta siguió explicando cómo empezó el interés por Julián: "Por delante quiero decir que tenemos un gran respeto por el Atlético de Madrid y sus dirigentes. Hace muchos años que nos conocemos. Quiero explicar cómo fue. Hicimos una oferta de club a club. Esta oferta yo la ratifiqué en una conversación telefónica personal con Miguel Ángel Gil. Ellos me dijeron que no tenían intención de vender porque no tenían alternativa a Julián".

En este sentido, Laporta comunicó que "nosotros nos interesaba, pero que respetábamos que no quisieran vender, aunque si encontraban una alternativa dentro de este mercado, nosotros estábamos con interés de hacer el fichaje Dicho esto, pensamos con Deco que, viendo que no lo vendían, dejábamos el tema en 'stand by'. Nos han llegado informaciones de que el Atlético de Madrid está negociando con otros clubes por el futbolista".

Joan Laporta: "Nosotros continuamos presentes y la oferta es vigente"

Laporta dejó claro que el Barcelona sigue presente "con nuestra oferta porque es 'vox populi' que el jugador quiere venir al Barça. Esta situación ha creado mucho ruido que no es motivado por acciones del Barça. Hablamos con Enrique Cerezo y luego él habló. Yo a él lo aprecio mucho y quiero decir que el Barça ha estado a la altura de las circunstancias. Hemos hecho lo mismo que hacemos con otros clubes".

Por último, Joan Laporta ha respondido contundentemente de la siguiente manera: "Nosotros continuamos presentes y la oferta es vigente, en el caso de que el Atleti quiera vender al jugador". Por ello, sigue el culebrón del fichaje de Julián Álvarez, que entra en una fase decisiva y que se podría decidir en cuestión de los próximos días, si el Atlético de Madrid adepta la propuesta del Barcelona.

Joan Laporta habla del acto previo al partido contra el Athletic Club

Por otro lado, Joan Laporta comentó el acto que se va a llevar a cabo mañana jueves antes del partido contra el Athletic Club: "Lo que pasará es que el jueves ante el Athletic Club es que habrá un acto de exaltación de la estelada. Representa la forma de pensar de muchos culés y catalanes".

El foco no puede ser otro que el del fichaje de Julián Álvarez, al que entienden en Argentina. El Barcelona sigue siendo claro, con el presidente de la entidad mandando un aviso al Atlético de Madrid insistiendo en que acepten la oferta por el argentino, que llevaría al jugador a decir adiós al club colchonero dos años después de su llegada. La situación sigue sumando noticias a falta de menos de una semana para el cierre del mercado.