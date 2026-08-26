Hansi Flick explica el plan con Rodri y confirma el problema de Lamine Yamal

El técnico del Barcelona avisó, antes de medirse al Athletic Club, sobre Balde: "Si juega o no, lo decidiremos mañana", además de apuntar la situación con Lamine Yamal y confirmar las sensaciones con el ex del Manchester City, que podría tener minutos frente a los de Edin Terzic

El Barcelona se medirá al Athletic Club mañana jueves en el Camp Nou. El conjunto azulgrana disputará su primer partido oficial en casa tras el encuentro del pasado domingo ante el Elche en el Martínez Valero. Por ello, Hansi Flick ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para hablar de los temas más importantes que rodean al club, como el posible estreno de Rodri Hernández con la elástica blaugrana.

Hansi Flick y el futuro de Balde: "Si juega o no, lo decidiremos mañana"

Hansi Flick empezó hablando de la situación de Alejandro Balde: "Es parte del equipo. Si juega o no, lo decidiremos mañana. He hablado con él, es importante que esté comprometido con nosotros. Es muy joven, tiene mucho potencial. Ha mejorado, pero puede mejorar más. Tiene los colores del Barça en su corazón. Su faena es mejorar. Tiene que estar comprometido al 100% en el fútbol profesional y darlo todo por el Barça".

Sobre posibles fichajes, como el de Julián Álvarez, Hansi Flick ha explicado que tiene "una confianza total en mi equipo. Seguramente tenemos que encontrar soluciones para algunos partidos, pero la calidad que tenemos es enorme y eso es lo que tenemos que aprovechar. El club y Deco están haciendo un gran trabajo, no solo lo mejor para este momento, sino para dentro de tres o cuatro años".

Hansi Flick confirma el problema de Lamine Yamal

Hansi Flick analizó la llegada de Livakovic: "Hemos hablado de la situación. Para mí está bien disponer de porteros experimentados para los próximos años. Estamos contentos con Szczęsny, veremos que pasa en el mercado. Tenemos tiempo para tomar una decisión"

El técnico del Barcelona respondió al estado de Lamine Yamal: "Tuvo algunos dolores de cabeza, pero sabemos que es un genio. Tuvo tres semanas de vacaciones y ha podido trabajar solo unos días. No podía estar a su máximo nivel, es normal. Tenemos que buscar que esté en su nivel, pero estoy agradecido de que jugara 60 minutos con nosotros y participó en los dos primeros goles. Aportó mucho en el partido. Lo necesitamos".

Hansi Flick y la presión con Lamine Yamal: "Es normal que quiera jugar"

Tras las críticas a Lamine Yamal por el encuentro ante el Elche, Hansi Flick adelantó posibles cambios en el once: "No sé si lo va a entender. Es normal que quiera jugar y disfrute jugando. Cuando eres un campeón siempre vas a por el siguiente título, porque te encanta ganar. Tiene que ser su actitud. Todos mis jugadores veo que tienen ese hambre por la tercera liga consecutiva y estamos preparados".

El entrenador del Barcelona tuvo palabras hacia Edin Terzic, con el que se medirá mañana en el duelo frente al Athletic Club: "Lo conozco muy bien. Me vino a ver a Barcelona. Tiene una estructura clara, hace un fútbol fácil y tiene la misma filosofía que el Athletic. Encaja muy bien en el equipo".

Hansi Flick: "El plan es que Rodri juegue unos minutos"

Por otra parte, Hansi Flick fue preguntado por la lesión de Gavi tras saltar las alarmas en el encuentro frente al Elche del pasado domingo: "Está bien. Creo que está mucho mejor que después del partido y en las imágenes se ve que no fue tan grave. Creo que quizás necesite una semana".

Por último, Hansi Flick analizó las opciones que cuenta en el centro del campo, tras el fichaje de Rodri Hernández: "Hemos jugado también Bernal, que es similar, pero Rodri tiene más experiencia, es un líder. Junto con Pedri nos permitirá controlar el partido, la pelota, al rival. En Elche en particular en la primera parte se perdieron muchas pelotas rápido y me gustó cuando entró Pedri porque tuvimos más control de la pelota y las posesiones".

El técnico alemán del Barcelona no dudó en alabar a la figura del exjugador del Manchester City: "Eso es lo que necesitamos. Todos saben que Rodri es uno de los mejores y creo que disfrutaremos viéndolos juntos en el Barça"