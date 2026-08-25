Las decisiones pendientes del Barcelona en la recta final del mercado

El conjunto azulgrana encara días decisivos para terminar de planificar la plantilla de Hansi Flick, sin '9', con Casadó y Balde en la rampa de la salida y con el técnico alemán reclamando un central

El Barcelona afronta el final del mercado de fichajes con muchas dudas en su plantilla, tanto en el apartado de entradas como de salidas. El trabajo no está hecho en la dirección deportiva, pese a las buenas sensaciones con las llegadas de Adeyemi y Gordon, además de la de Rodri Hernández. Las salidas de Lewandowski y Ferran Torres han dejado un hueco vacante en el '9', y la dificultad con la llegada de Julián Álvarez altera el plan.

Además, hay jugadores con un fututo abierto por resolver y abierto como son los de Marc Casadó y Alejandro Balde. El primero ha estado gran parte de la pretemporada apartado del grupo y entrenando en solitario, a la espera de poder cerrar su salida. El segundo se quedó fuera de la lista para el encuentro del pasado domingo frente al Elche, por lo que, sumado al fichaje de Cancelo, apunta a firmar su marcha en estos días.

El plan con la defensa del Barcelona, al detalle

No es un secreto que el Barcelona se encuentra en la búsqueda de un central de garantías. Hansi Flick sigue echando en falta un jugador que refuerce la posición que dejó Iñigo Martínez, que se consolidó en el eje de la zaga junto a Pau Cubarsí. Por ello, el futbolista que ha sonado con más fuerza en las últimas horas ha sido Castello Lukeba, con contrato hasta 2029 en el Leipzig, pero es del especial gusto del técnico alemán.

Tras descartar la opción de Bastoni, el Barcelona se podría lanzar en las próximas horas por el fichaje del central francés, que podría actuar en la izquierda. Para ello, Deco y el resto de la dirección deportiva pueden estar esperando a ingresar algo por las salidas de Marc Casadó y Alejandro Balde, unos movimientos que podrían ser claves para desbloquear más llegadas como la de Castello Lukeba, entre otras.

El Barcelona espera resolver de manera inminente el futuro de Marc Casadó

Marc Casadó no ha participado en los últimos cinco partidos del Barcelona, tanto amistosos como oficial. De hecho, Hansi Flick le ha dejado fuera de la convocatoria, siendo una declaración de intenciones. Jorge Mendes, representante del centrocampista, se encuentra moviendo a su jugador en busca de un equipo que pueda aceptar sus pretensiones, con el objetivo de llegar también a un acuerdo con la entidad azulgrana y firmar su salida.

La llegada de Rodri Hernández, además, le ha complicado aún más las opciones a Marc Casadó de tener protagonismo en el Barcelona esta campaña. Sin embargo, cabe recordar que el jugador disputó un total de 34 partidos en total entre todas las competiciones la temporada pasada, dando evidencia del resto de futbolistas que están por delante del canterano. Por ello, su salida puede ser inminente, a falta de más movimientos.

Días claves para la llegada de un delantero al Barcelona

Por otra parte, uno de los principales focos del Barcelona en esta recta final de mercado se encuentra en la delantera. El conjunto culé es consciente de la dificultad de lograr el fichaje de Julián Álvarez, dada la postura del Atlético de Madrid, con Gil Marín y Enrique Cerezo a la cabeza. Los pitos del Metropolitano del sábado no parece cambiar la decisión de una directiva que no tiene en mente vender al argentino al equipo azulgrana.

Por ello, desde el Barcelona han ido sonando todo tipo de nombres en las últimas semanas para reforzar la delantera, ya sea Lautaro Martínez, Ayoze Pérez, Mikautadze, Luis Suárez o incluso Tresoldi, Muchos perfiles con los que cuenta Deco y la dirección deportiva sobre la mesa, que espera una oferta del Manchester United por Alejandro Balde. De esta manera, el club debe tomar una decisión final para el delantero de Hansi Flick.

Sin embargo, al técnico del Barcelona le dio buenas noticias el hecho de colocar a Raphinha en la punta de ataque en el choque del pasado domingo ante el Elche. El brasileño anotó dos goles en el estreno de los de Hansi Flick en LaLiga EA Sports. Ayudado en las bandas por Adeyemi y Lamine Yamal, el '11' azulgrana volvió a demostrar su capacidad de cara a puerta tras un final de campaña pasada sufriendo problemas musculares.