La opción de Donyell Malen para Barcelona y Atlético de Madrid en el mercado

El delantero de la Roma puede ser la gran sorpresa del mercado de fichajes: hat-trick, vuelta su mejor nivel y un nombre que podrían vigilar Barcelona y Atlético en plena búsqueda de un '9'

Donyell Malen ha arrancado la temporada de una manera inmejorable. El futbolista de la Roma, que arranca su segunda campaña en el equipo italiano, firmó un hat-trick en la victoria de los suyos ante la Fiorentina, en el que el debut oficial de Mastantuono. Además, el delantero holandés logró hasta catorce goles en la segunda parte del anterior curso, lo que le deja como un jugador que puede ser un nombre clave en este mercado de fichajes.

Donyell Malen viene de firmar grandes temporadas en el PSV o Borussia Dortmund, alcanzando los 19 goles en la liga de Países Bajos en la campaña 2020/2021. Sin embargo, el delantero no tuvo la misma suerte en su etapa en el Aston Villa, de la mano de Uani Emery, dónde dejó cuatro goles en la primera parte del pasado curso. Tras ello, el holandés cambió Inglaterra por Italia para firmar con la Roma, dónde está volviendo a su mejor nivel.

Barcelona y Atlético de Madrid, pendiente de movimientos

No es ninguna novedad que dos de los grandes equipos en España están buscando un delantero para sus correspondientes plantillas. Por un lado, las salidas de Lewandowski y Ferran Torres del Barcelona este verano dejan un hueco que necesita ser ocupado, pese a que Hansi Flick dispone de jugadores que pueden actuar de '9', como puede ser Raphinha, como ante el Elche, o los dos fichajes de ataque, Adeyemi y Anthony Gordon.

Por otro lado, el Atlético de Madrid sigue pendiente del mercado de fichajes y, concretamente, en lo que al delantero se refiere. Sorloth podría tener las puertas abiertas para salir este verano, ante intereses de Italia como el de la Juventus. Además, la situación con Julián Álvarez hace que la dirección deportiva colchonera se mueva en busca de posibles movimientos que puedan asegurar a Simeone tener un '9' de garantías este curso.

Donyell Malen, la sorpresa en el mercado de fichajes

Donyell Malen puede ser la opción que están buscando tanto de Barcelona como de Atlético de Madrid. Además, otros clubes importantes de Europa como el Manchester City cuentan con el objetivo de firmar un delantero en este mercado de fichajes. El delantero holandés cuenta con un valor de mercado de 45 millones de euros, según la web Transfermarkt, una cifra que podrían desembolsar los clubes citados anteriormente.

Tras pasar por todo tipo de ligas a sus 27 años, Donyell Malen podría dar el salto a LaLiga EA Sports si desde Barcelona o Madrid consideran lanzarse a por su fichaje en esta recta final de marcado. El holandés, tal y como apuntan sus cifras, está volviendo a su mejor nivel tras una complicada etapa en el Aston Villa, por lo que su nombre podría sonar con fuerza y estar apuntado en la agenda de los mejores clubes del mundo.

Donyell Malen gana enteros para sacudir el mercado en España

Donyell Malen gana enteros para sacudir el mercado de fichajes en España en esta recta final. Por el momento, el jugador se centra en el próximo partido de la Roma, que tendrá lugar el próximo lunes ante el Lecce, en la segunda jornada de la Serie A. El delantero, además, no sería la primera vez que sonaría para firmar por un equipo de LaLiga, ya que en enero se le consideró como un candidato en la agenda de Mateu Alemany.

Sin embargo, Donyell Malen se decantó por la opción de la Roma en el mercado de fichajes de enero, logrando una gran segunda parte de la temporada que hizo que el equipo italiano pagase 25 millones de euros al Aston Villa por su incorporación. Tras ello, el delantero firmó un contrato hasta 2030, aunque un interés desde España u otros equipos como el Manchester City le pondrían hacer cambiar su plan inicial en la Serie A.

El Barcelona, por su parte, sigue pendiente de tomar decisiones importantes en estos días, que afectan a la parcela defensiva, así como al centro del campo. No obstante, el objetivo de Julián Álvarez puede tener a Deco y el resto de la dirección deportiva con el foco centrado, a la espera de poder tener un plan b que podría ser el propio Donyell Malen.