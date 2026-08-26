Tensión entre el Barça y la RFEF: peligra el homenaje a los campeones del mundo con España tras las cargas policiales

Las cargas policiales realizadas por la Policía Nacional en Elche en la previa del partido del Barça este pasado fin de semana contra aficionados culés han provocado recelos en el club, que se plantea suspender el acto de homenaje a los campeones del mundo con España

La Real Federación Española de Fútbol está realizando algunos homenajes a los jugadores que se han coronado campeones del mundo con la Selección Española y que juegan en LALIGA en estos primeros partidos de la competición. El primer turno le tocó a los futbolistas del Atlético de Madrid. Pubill, Grimaldo, Marcos Llorente y Álex Baena recibieron un precioso reconocimiento con David Villa como protagonista sacando la Copa del Mundo y Luis de la Fuente como espectador de lujo en la primera jornada. En la segunda, los jugadores del Athletic -Unai Simón, Laporte y Nico Williams- fueron homenajeados también en el duelo ante el Sevilla.

Se complica el homenaje a los campeones del mundo del Barcelona

El plan para el partido aplazado del Barça de la primera jornada ante el Athletic era realizar uno nuevo para los 8 jugadores blaugranas, con Rodri a la cabeza tras su espectacular fichaje. Pero el plan parece haberse truncado en las últimas horas. Los aficionados del Barça desplazados a Elche tuvieron problemas con la Policía Nacional, que realizó cargas contra muchos de ellos y retiraron muchas banderas esteladas. Lo más grave fueron los golpes recibidos por uno de esos aficionados que, incluso, ha llevado al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a declarar que el caso está siendo investigado por el cuerpo.

El homenaje debía ser algo sencillo para evitar mayores polémicas. Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Rodri presentarían el título, saludarían y se retirarían para dar paso al partido. Ya pasó algo parecido en Bilbao, con reparto de pitos y aplausos para sus jugadores por su desarraigo con la Selección Española. Sin embargo, esas cargas policiales han elevado la tensión en 'Can Barça' y se plantean suspender el acto. Los últimos acontecimientos no invitan a un ambiente agradable en las gradas y peligra el homenaje en el reformado Camp Nou. Está previsto que en el día de hoy se decida finalmente y se acuerde con la RFEF la decisión final.

Como añadido a toda la polémica generada por esas cargas policiales, la Asamblea Nacional de Cataluña ha anunciado su intención de repartir 10.000 banderas esteladas en los alrededores del estadio blaugrana para ondearlas durante el partido. Con todo esto encima de la mesa, todas las fuentes apuntan a que el homenaje no tendrá lugar en el Camp Nou. Ni el club azulgrana ni la propia federación esperaban este escenario tan en contra, pero la realidad es que la situación no está para homenajes de ningún tipo y el silencio por parte de ambos inclina la balanza hacia la suspensión definitiva.

Una cuestión de identidad y relato para el Barça

No se trata sólo de miedo a los silbidos, también es una cuestión de relato e identidad: el Barça no puede permitirse una imagen de comunión con la Federación Española en un momento en el que parte de su masa social carga contra todo lo que sale de la RFEF. Es un arma de doble filo también para la propio Federación porque si la RFEF suspende el acto, cede ante la presión de la grada y asume que ha perdido el pulso simbólico. Si mantiene el acto, se arriesga a una pitada que deje una imagen peor que la de Bilbao. El Barça, por su parte, quiere evitar que el foco se desplace del césped cuando la temporada acaba de arrancar y con tan buena pinta tras vencer 0-5 al Elche.