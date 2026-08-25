Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, avisa de una "temporada complicada"

El máximo dirigente del cuadro vasco avisó a los aficionados y jugadores que estuvieron presentes el pasado lunes en la Basílica de Begoña para la tradicional ofrenda floral y el reconocimiento a los socios fallecidos

El primer equipo masculino y femenino, además de una representación del Athletic Club Genuine tuvieron este pasado lunes una cita importante con la tradicional ofrenda floral en memoria de todos los socios fallecidos durante el año tal y como informó el propio club vasco en el comunicado publicado. Junto a una amplia representación de los primeros equipos masculinos y femeninos del Athletic Club estuvo el presidente Jon Uriarte y una delegación de la Junta Directiva para presentarse ante la Amatxu de Begoña, patrona de Bizkaia.

El presidente del Athletic Club avisa de las complicaciones de la temporada

En el acto no estuvieron solo los jugadores del Athletic Club ya que también hubo un nutrido grupo de aficionados que se congregaron en los alrededores de la Basílica de Begoña para poder ver a sus ídolos. Quizás algo que no estaba previsto entre los aficionados del Athletic Club es imaginar que el presidente Jon Uriarte pusiese en alerta a los suyos con declaraciones que no invitan al optimismo precisamente.

Jon Uriarte, apenas un día después de que el Athletic Club cayese en su estreno liguero ante el Sevilla en San Mamés, apostó por una temporada complicada y larga. "Será una temporada complicada y larga, pero como siempre, como bien sabe la Amatxu de Begoña, saldremos adelante. Siempre adelante", declaró el presidente del Athletic Club en un discurso institucional en el que también tuvo palabras de "gratitud y reconocimiento de las personas que transmitieron el sentimiento zurigorri y los valores del Athletic Club de generación en generación: socios/as, futbolistas, directivos/as y athleticzales en general", según recoge el comunicado oficial del club.

El Athletic Club ya piensa en el partido ante el Barcelona

El Athletic Club disputó ante el Sevilla la jornada 2 de LaLiga EA Sports por lo que aún tiene pendiente el duelo de la primera fecha. Será en el Spotify Camp Nou ante el Barcelona de Hansi Flick. Con la derrota ante el Sevilla han surgido algunas dudas sobre Edin Terzic y sus métodos, especialmente después de verse a un Athletic Club muy flojo en defensa.

Jon Uriarte en la presentación de Edin Terzic

Si bien es cierto, la expulsión de Yuri condicionó el partido de los de Edin Terzic. Ahora el Athletic Club afronta un calendario complicado con los encuentros ante Barcelona, Celta de Vigo y Atlético de Madrid. Esperando que los buenos resultados lleguen, el Athletic Club se ejercitó este martes en Lezama en una sesión en la que no estuvo Andoni Gorosbel, que se ausentó al igual que el pasado lunes ya que el jugador estaría ultimando su salida del cuadro vasco.